Τσίπρας: Η παραγόμενη αισχροκέρδεια παραμένει ακέραιη – Ανησυχώ για κάποιο ατύχημα με την Τουρκία

Με τη Λερναία Ύδρα παρομοίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μια σειρά από «σκάνδαλα», τα οποία «σκάνε σαν χειροβομβίδες το ένα μετά το άλλο», όπως είπε, αποτυπώνοντας μια «στοχευμένη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πιο ελαστικού πλαισίου για τις απευθείας αναθέσεις». Μιλώντας στο ρ/σ Στο Κόκκινο, ο κ. Τσίπρας παρατήρησε πως για πρώτη φορά έχουμε «μια εφόρμηση στο δημόσιο πλούτο» και έκανε λόγο για μια «συγκροτημένη στρατηγική διακυβέρνησης, στρατηγική που έχει να κάνει με το βόλεμα ημετέρων». Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή την περίοδο συντελείται η «σκληρότερη αναδιανομή του πλούτου» από τους αδύναμους στους ισχυρούς, την ίδια στιγμή που «η χώρα είναι αρνητική πρωταθλήτρια στις τιμές χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος, πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό και κάποιοι κερδίζουν», όπως σημείωσε. Ο ίδιος ανέφερε ότι είχαμε «τον μήνα Οκτώβριο την μεγαλύτερη τιμή χονδρικής ρεύματος», καθώς «έχουμε έναν μηχανισμό αισχροκέρδειας που παραμένει», δηλαδή «η παραγόμενη αισχροκέρδεια παραμένει ακέραιη». Κληθείς να σχολιάσει την υπόθεση Πάτση, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υποστήριξε πως «εδώ είναι ένα σχέδιο» εκμετάλλευσης των «κόκκινων δανείων», καθώς «στη χώρα υπάρχουν δεκάδες Πάτσηδες, εισπρακτικές για να κάνουν αυτή τη δουλειά», αντιτείνοντας πως στην τρέχουσα διακυβέρνηση «αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια, έχει αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος για τη χώρα». Στον αντίποδα, ο κ. Τσίπρας υπενθύμισε πως «επί μνημονίων και με την τρόικα πάνω από το κεφάλι μας εμείς είχαμε να καταφέρει να διατηρήσουμε έναν πτωχευτικό κώδικα που προστάτευε την πρώτη κατοικία», με φόντο και την πρόταση μομφής που είχε καταθέσει η αξιωματική αντιπολίτευση, όταν η κυβέρνηση άλλαξε τον πτωχευτικό κώδικα. Απαντώντας στις αιτιάσεις περί εισόδου των funds στο τραπεζικό σύστημα επί των ημερών του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ περιέγραψε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την πίεση της τρόικας το 2015 αναγκάστηκε να νομοθετήσει να δίνεται η δυνατότητα τα κόκκινα δάνεια να περάσουν σε funds», αλλά υπό την «προϋπόθεση για να γίνεται πλειστηριασμός από τους servicers να γίνεται πρώτα ρύθμιση του δανείου. Να υπάρχει μια διαδικασία όπου ο δανειολήπτης θα έρχεται αναγκαστικά σε μια διαδικασία συμβιβασμού με κούρεμα και ρυθμίσεις». «Έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο την πρότασή μας για έναν νέο πτωχευτικό κώδικα που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία» τόνισε με το βλέμμα στο μέλλον και πρόσθεσε πως «προφανώς και δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, αλλά μπορούμε στο μέτρο του δυνατού να υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν το δημόσιο συμφέρον». Ερωτηθείς για το θέμα των παρακολουθήσεων, ο κ. Τσίπρας σχολίασε για το ενδεχόμενο να μην προσέλθει ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική συζήτηση πως «αν αυτό συμβεί, σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός το βάζει στα πόδια, ότι φυγομαχεί και ότι δεν έχει επιχειρήματα να απαντήσει», συμπληρώνοντας ότι «το κρίσιμο ερώτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι εάν θα πάμε σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση με ευθύνη του Μητσοτάκη με το predator να είναι σε λειτουργία και να κατασκοπεύει πολιτικούς αντιπάλους». «Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν θα κάνει για άλλο ένα ατόπημα. Αν αυτό συμβαίνει, πρόκειται για μια πρωτοφανή εκτροπή στη δημοκρατική λειτουργία» υπογράμμισε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας πως «δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η μεγάλη σκιά πάνω τα πολιτικά πράγματα της χώρας και ο Μητσοτάκης να επικαλείται το απόρρητο. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, όταν καταλύεται το δημοκρατικό πολίτευμα». Κατά τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «κορυφαία στελέχη της ΝΔ δεν ανέχονται να λερωθεί το σύνολο της παράταξής του με αυτήν την μεγάλη σκιά, με αυτόν τον μεγάλο λεκέ», παρατηρώντας ακόμη πως «ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμανλής μίλησε με γενναιότητα». Στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης, «από τον Ιούλιο πέρυσι μέχρι τον Ιούλιο φέτος υπήρχαν υπερκέρδη 2,2 δις. Από αυτά δε φορολογήθηκε ούτε ένα ευρώ» τόνισε ο κ. Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι «έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη». «Ο καταναλωτής στο τέλος της ημέρας είναι ο χαμένος από δύο πλευρές», όπως είπε, αφού «δίνουμε τρομακτικές επιδοτήσεις από το κρατικό προϋπολογισμό για να διατηρείται αναλλοίωτη η αισχροκέρδεια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ακόμη, «είναι μια επικοινωνιακή κίνηση, γιατί στην πραγματικότητα δεν θα μειώσει το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής, όταν πάει σούπερ μάρκετ» σχολίασε με αφορμή τη σημερινή εκκίνηση του καλαθιού του νοικοκυριού, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» της κυβέρνησης, το οποίο, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αποδειχθεί μπούμερανγκ. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης εγκάλεσε την κυβέρνηση, λέγοντας πως είναι «αδιανόητο 14δις προγράμματα και ούτε ένα ευρώ, ούτε μια βίδα (σ.σ. να μην πηγαίνει) στην ελληνική αμυντική βιομηχανία», όταν η Τουρκία παράγει με την εθνική της βιομηχανία το 70% των εξοπλιστικών της προγραμμάτων. «Η χώρα μας έφτιαξε πολεμική βιομηχανία και ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να τη βάλει στον κάλαθο των αχρήστων» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «εθνικό έγκλημα», ενώ διαπίστωσε πρεμούρα από την κυβέρνηση για την παραγγελία εξοπλισμών για την επόμενη 20ετία, σημειώνοντας πως «όλα θα ελεγχθούν». Ως προς την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «δεν πρέπει να βγούμε από το δρόμο του διαλόγου», παρότι δεν έκρυψε πως «ανησυχώ για κάποιο ατύχημα, όχι για κάποια επιδίωξη συνειδητή», δεδομένου ότι «θα το βλέπουμε αυτό το έργο» της κλιμάκωσης, μέχρι τις εκλογές στη γειτονική χώρα, όπως εκτίμησε. Ως προς τις ευθύνες του Πρωθυπουργού στο συγκεκριμένο πεδίο άσκησης πολιτικής, ο κ. Τσίπρας του καταλόγισε πως δεν αξιοποίησε παλιότερες ευκαιρίες για την οριοθέτηση της τουρκικής προκλητικότητας, ενώ «σημερινές ευθύνες είναι ότι δεν προχωράει στην επέκταση ων χωρικών υδάτων στα 12 μίλια» σημείωσε ο κ. Τσίπρας. «Αυτό, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, μπορεί να αποτρέψει από ακόμη πιο δυσάρεστες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Είναι μια κίνηση επιβεβλημένη τούτην την ώρα», σημείωσε. Τέλος, ερωτηθείς για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εξήγησε πως «η ζωή είναι αυτή που θα μας οδηγήσει, όλους είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε και η ίδια η πραγματικότητα», συμπληρώνοντας πως «εμείς επιμένουμε για τη λύση από την πρώτη κάλπη, την κάλπη της απλής αναλογικής», γνωστοποιώντας προς τους πολίτες πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έρθει πρώτο κόμμα σε αυτήν την κάλπη, θα επιδιώξει προγραμματικές συγκλίσεις με τις προοδευτικές δυνάμεις, «για να μην πάει η χώρα σε δεύτερες εκλογές».

