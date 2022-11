Υπουργείο Εσωτερικών – Στέλιος Πέτσας: Πέντε εκατομμύρια ευρώ σε δήμους και ΔΕΥΑ για τη λειψυδρία «Στηρίζουμε συνεχώς την Αυτοδιοίκηση, για να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη», επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Ζωή Ψαρρά 02.11.2022, 13:30 Στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών – του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 – και στον άξονα προτεραιότητας «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων», με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, εκδόθηκε νέα πρόσκληση για πρόσθετη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ σε Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Συνδέσμους ύδρευσης αποχέτευσης. Στόχος της προτεραιότητας είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας μέσω της βελτίωσης του επιπέδου διαχείρισης των υδάτων και της βελτίωσης των υποδομών παροχής πόσιμου νερού. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες δαπάνες είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 1)Μελέτες, έργα ύδρευσης, (υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού). 2)Προμήθεια υλικών, σωλήνων και λοιπού εξοπλισμού ύδρευσης. 3)Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης. 4)Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης. 5)Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων. 6)Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης. Υπογραμμίζεται επίσης ότι κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μιας μόνο πρότασης μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε: «Προχωρούμε σήμερα στην έκδοση νέας πρόσκλησης ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ σε Δήμους, ΔΕΥΑ και Συνδέσμους ύδρευσης αποχέτευσης, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας μέσω της καλύτερης διαχείρισης των υδάτων και της βελτίωσης των υποδομών παροχής πόσιμου νερού. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε –στην πράξη– αρωγοί στην Αυτοδιοίκηση, για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και να κάνουμε την καθημερινότητα όλων καλύτερη». Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση, πατώντας ΕΔΩ. Ειδήσεις σήμερα: Καλάθι του νοικοκυριού: Πρεμιέρα σήμερα με 70+ προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ Καλάθι του νοικοκυριού: Δείτε τη λίστα με τα προϊόντα που πωλούν τα σούπερ μάρκετ Ασύλληπτη τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρό παιδί 18 μηνών που έπεσε από 4ο όροφο πολυκατοικίας Ζωή Ψαρρά 02.11.2022, 13:30 BEST OF NETWORK 02.11.2022, 12:53 02.11.2022, 10:45 02.11.2022, 10:59 02.11.2022, 09:45 02.11.2022, 09:47 02.11.2022, 10:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )