Ακάρ: «Έχουμε προβλήματα με την Ελλάδα, τους περιμένουμε για διάλογο» Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στο θέμα των F-16, λέγοντας πως «έχουμε εναλλακτικές» Μανώλης Καλατζής 03.11.2022, 11:12 «Υπάρχει πρόβλημα στην Κύπρο», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Aμυνας Χουλουσί Ακάρ αναφέροντας ότι αναμένουν από τους συμμάχους την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε συνέντευξή του, ο Χουλουσί Ακάρ είπε για τη λύση του Κυπριακού ότι «υπάρχει πρόβλημα στην Κύπρο. Εδώ και πολλά χρόνια». «Υπό κανονικές συνθήκες, για να ενταχθείτε στην ΕΕ πρέπει να μην έχετε προβλήματα με τους γείτονές σας. Δεν είναι με τους γείτονες εκεί, η ίδια είναι πρόβλημα. Η νότια Κύπρος έγινε δεκτή στην ΕΕ σαν εκπρόσωπος ολόκληρης της Κύπρου. Ποια είναι η εξήγηση για αυτό; Εμείς μιλάμε για την ύπαρξη των αδελφών μας εκεί. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν το δέχεται αυτό. Εκείνοι με αυτές τις πρωτοβουλίες, τις δραστηριότητες στηρίζουν το αδιέξοδο στη λύση. Αυτές οι δραστηριότητες δεν ωφελούν τίποτα άλλο από το να κακομαθαίνουν τους Ελληνοκύπριους και την Ελλάδα. Αυτό είναι άσκοπο. Τα τρίτα μέρη πρέπει να τα δουν αυτά αντικειμενικά. Αναμένουμε η τδβκ (ψευδοκράτος) να αναγνωριστεί από τους φίλους και τους συμμάχους μας», ανέφερε ο Χουλουσί Ακάρ. Ο Τούρκος Υπουργός είπε ακόμη: «Έχουμε προβλήματα με την Ελλάδα». «Ας συνομιλήσουμε με αμοιβαίο διάλογο και ειρηνικούς τρόπους. Έχουμε τρόπους να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη σε αυτό το θέμα. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κάνει ξεχωριστές εργασίες. Ο Πρόεδρός μας έχει συναντήσει τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι που αποχώρησε από την συνάντηση για αυτά τα τρία θέματα. Υπάρχουν διάφορες διαστάσεις. Είπαμε να συναντηθούν εμπειρογνώμονες. Έγιναν συνομιλίες σε Ελλάδα και Τουρκία. Περιμέναμε για την τέταρτη συνάντηση 2 χρόνια. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον διάλογο, έχουμε δίκιο, είμαστε δυνατοί, περιμένουμε τους συνομιλητές μας 2 χρόνια. Αν μας πουν πως έρχονται αύριο να συζητήσουμε, είναι καλοδεχούμενοι. Δεν έχουμε χάσει την ελπίδα μας. Μιλάμε με άλλες χώρες». Σχετικά με τις συνομιλίες για τα F-16 με τις ΗΠΑ, ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι «το έργο μας για τις προμήθειες με τον στρατηγικό μας εταίρο, τις ΗΠΑ, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και συνεχίζεται. Είπαν ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειές μας για τις προμήθειες και τον εκσυγχρονισμό. Υπάρχουν εκλογές στις ΗΠΑ. Περιμένουμε τη διαδικασία. Αναμένουμε θετικές πρωτοβουλίες από τις ΗΠΑ. Μια χώρα όπως η Τουρκία πρέπει να είναι ισχυρή στην πολεμική αεροπορία. Τα F-16 δεν είναι η μόνη λύση». Ειδήσεις σήμερα: Πάνω από 100 βίντεο παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του Παπαθεοδώρου Έκανε μπότοξ και αυξητική χειλιών αξίας 522 ευρώ και έφυγε χωρίς να πληρώσει! Η Κιμ Καρντάσιαν ήταν έξαλλη επειδή δεν «χωρούσε» στο φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε Μανώλης Καλατζής 03.11.2022, 11:12 BEST OF NETWORK 03.11.2022, 11:12 03.11.2022, 10:54 03.11.2022, 10:45 03.11.2022, 10:46 03.11.2022, 10:18 02.11.2022, 20:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )