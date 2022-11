Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα 6,1% για τη ΝΔ – Με 38,1% καταλληλότερος ο Μητσοτάκης

Προβάδισμα 6,1% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το OPEN που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,1% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 23%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11,5%, το ΚΚΕ στο 5% και η Ελληνική Λύση στο 4,5%. Ακολουθεί το ΜέΡΑ25 με 3% και το κόμμα «Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη με 2,6%, το οποίο με την αναγωγή στα έγκυρα όπως ανέφερε ο αναλυτής της MRB Δημήτρης Μαύρος μπορεί να ξεπεράσει το 3% και να οδηγήσει σε είσοδό του στη Βουλή. Με την αναγωγή επί των εγκύρων η διαφορά της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 6,3%. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-co2uevka7kdd) Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με 38,1% έναντι 29,2% του Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Η απάντηση «κανένας» πήρε το υψηλό 25,7% ενώ ένα 7% θεωρεί καταλληλότερο κάποιον άλλο πολιτικό αρχηγό. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει μεγαλύτερο ποσοστό στήριξης 46% έναντι 20,6% του Αλέξη Τσίπρα στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων και 37,6% έναντι 27% σε ό,τι αφορά τα θέματα ανάπτυξης. Αναφορικά με τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών και της μεσαίας τάξης, ο Αλέξης Τσίπρας συγκέντρωσε 34,7% έναντι 28,5% του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες, η ακρίβεια είναι το πλέον βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι. Ένα 51,9% την ανέφερε ως το πιο σημαντικό ζήτημα, ενώ στη δεύτερη θέση με ποσοστό 11% ήταν η υπόθεση Πάτση. Το θέμα της ανεργίας ακολουθεί με 10,3%, τα Ελληνοτουρκικά έπονται με ποσοστό 7,6%, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συγκέντρωσε ποσοστό 7,3%. Αναφορικά με το καλάθι του νοικοκυριού, μόλις το 33% των ερωτηθέντων το κρίνει ως ένα θετικό μέτρο ενώ το 61,1% το κρίνει αρνητικά. Στα αξιοσημείωτα της δημοσκόπησης είναι και το γεγονός ότι το 81,4% κρίνει ως πολύ σοβαρή την υπόθεση Πάτση. Για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία το 48,2% θεωρεί πως πρέπει να γίνει περισσότερο σκληρή, το 38,8% ότι πρέπει να παραμείνει ως έχει ενώ ένα 6,1% απάντησε ότι πρέπει να γίνει λιγότερο σκληρή. Ειδήσεις σήμερα: Σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό Υμηττού – Μετωπική σύγκρουση οχημάτων Βασίλης Παπαθεοδώρου: Πάνω από 100 βίντεο παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του «Kαλάθι του νοικοκυριού»: Να φαίνεται και η αρχική τιμή των προϊόντων ζητάει το υπουργείο Ανάπτυξης

