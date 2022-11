Διαστημικοί Μπακς ισοφάρισαν το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας τους

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο νίκησε τους Πίστονς 116-91 και το 7-0 αποτελεί την κορυφαία εκκίνηση στην ιστορία τους στο NBA.

Δεν σταματούν πουθενά οι Μιλγκουόκι Μπακς στο φετινό ξεκίνημα του NBA. Τα ”ελάφια” νίκησαν εντός έδρας τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 116-91, έκαναν το 7-0 και ισοφάρισαν το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας τους που ήταν την σεζόν 2018/2019.

He makes this look easy. pic.twitter.com/YcwTCujOmH

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 3, 2022