Ελληνοτουρκικά – Ακραία απειλή Ερντογάν: Η Αθήνα είναι στην εμβέλεια του πυραύλου Tayfun Θ’ αυξήσουμε την εμβέλειά του πάνω από τα 561 χιλιόμετρα, προκαλεί ο Τούρκος πρόεδρος και καλεί την Ελλάδα «να συμμαζέψει τα μυαλά της» Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν εγκαταλείπει την ακραία ρητορική κατά της Ελλάδας, πόσο μάλλον από τότε που η χώρα του δοκίμασε τον πυραύλο Tayfun, που είναι αυξημένου βεληνεκούς. Την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο A Haber είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι Έλληνες τρελάθηκαν από την πυραυλική δοκιμή. «To τελευταίο μας τεστ έγινε με τον Tayfun που τρέλανε τους Έλληνες. Στο επόμενο βήμα θα αυξήσoυμε την εμβέλεια του. δηλαδή περισσότερο από 561 χιλιόμετρα. Βέβαια οι Έλληνες φοβήθηκαν για την εμβέλεια καθώς και η Αθήνα είναι μέσα στην εμβέλειά του», είπε . » Έχουμε φέρει την αμυντική βιομηχανία μας σε αυτό το σημείο παρά τα εμπόδια. Το 2023, το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος ελπίζουμε να βγει από το υπόστεγο. Θα θέσουμε σε λειτουργία την πρώτη από τις φρεγάτες μας, η οποία θα ενισχύσει τη δύναμή μας στις θάλασσες. Η ανάπτυξη πυραύλων συνεχίζεται εντός της Roketsan» είπε. Πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την στάση της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα» και ισχυρίστηκε ότι «δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς και σιωπηλοί σε αυτήν την επιθετική και εχθρική στάση. Κι εμείς απαντάμε με τα έργα μας [δηλ. τον Τayfun] αντί να παράγουμε λόγια, παράγουμε έργα. » Η Ελλάδα πρέπει να συμμαζέψει τα μυαλά της. Πρέπει να μάθει πως δεν μπορεί να φτάσει πουθενά με προβοκάτσιες και προκλήσεις». Σε ό,τι αφορά τις έρευνες για φυσικό αέριο στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, ο τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για να γίνει η χώρα του ενεργειακός κόμβος: «Το υπουργείο μας ενεργειας κάνει εκτεταμένο έργο. Η περιοχή της Θράκης θεωρείται ως το πλησιέστερο μέρος για τη δημιουργία ενός ενεργειακού κόμβου για παραγωγή και διανομή φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Με τα γεωτρητικά και ερευνητικά πλοία που διαθέτουμε τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και στη Μεσόγειο, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε γεωτρήσεις σε διάφορες πηγές και να εξάγουμε φυσικό αέριο και από εκεί και να το πουλήσουμε σε τρίτες χώρες». Τέλος, σε ό,τι αφορά την Αγία Σοφία, αναφέρθηκε στα νεανικά του χρόνων, όταν μαζί με άλλους νεαρούς φίλους και ομοϊδεάτες του συμμετείχαν σε συλλαλητήρια μπροστά στην Αγία Σοφία για να ξαναγίνει τζαμί. «Δόξα τω Θεώ είχαμε την τύχη να το ανοίξουμε. Είναι αδύνατο να το ξεχάσουμε αυτό. Σπάσαμε τις αλυσίδες και απελευθερώσαμε την Αγία Σοφία», είπε. Ειδήσεις σήμερα:Παμφάγοι οι Ελληνες – Το 73% καταναλώνει μέχρι και 3,3 κιλά κρέας το μήνα Η μητέρα περιέγραφε «με απόλυτη φυσικότητα τα εκτρώματα στο σπίτι» στα Πετράλωνα Η Λένι Κλουμ απαντά στα αρνητικά σχόλια για την καμπάνια εσωρούχων με τη μητέρα της BEST OF NETWORK 02.11.2022, 17:50 02.11.2022, 10:45 02.11.2022, 10:59 02.11.2022, 21:15 02.11.2022, 21:17 02.11.2022, 14:30

