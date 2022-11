Ελληνοτουρκικά: «Μαστίγιο και καρότο» από τον Ακάρ – Δηλώνει ανοιχτός σε διάλογο, αλλά… «μάταια εξοπλίζεται η Ελλάδα» «Αν ο Έλληνας ομόλογός μου πει αύριο “έρχομαι”, είναι καλοδεχούμενος» λέει ο Τούρκος υπουργός Άμυνας – «Η Ελλάδα τρέχει πίσω από κάλπικες συμμαχίες» 03.11.2022, 20:11 UPD: 03.11.2022, 20:34 8 ΣΧΟΛΙΑ «Η προσπάθεια εξοπλισμού είναι μάταιη». Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις προέβη ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, ο οποίος όμως δήλωσε ανοιχτός σε διάλογο με τον Έλληνα ομόλογό του. Ο Χουλουσί Ακάρ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, ενώ είπε: «η στάση μας είναι ξεκάθαρη. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο και συνομιλίες. Θέλουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα μας με διάλογο». «Εάν αύριο μου πει ο Έλληνας ομόλογός μου “έρχομαι”, είναι καλοδεχούμενος και αν αύριο με καλέσει, είμαι έτοιμος να πάω». Στη Haberturk δήλωσε «εμείς λέμε να επιλύσουμε τα προβλήματά μας με ειρηνικό τρόπο, στο πλαίσιο σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου και ως δυο πολιτισμένες χώρες να έχουμε συνομιλίες και διάλογο». «Ο (Έλληνας) ομόλογός μου αύριο αν πει “έρχομαι”, είναι καλοδεχούμενος, αύριο να με καλέσει, είμαι έτοιμος να πάω αμέσως. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον διάλογο. Εμείς βασιζόμαστε στον εαυτό μας, είμαστε δυνατοί διότι έχουμε δίκιο. Στους ομολόγους μας και με άλλες χώρες συνομιλούμε και τους λεμέ “παρακαλούμε να έχετε μια ουδέτερη, δίκαιη στάση”. Τους λέμε ότι δεν τηρούν την ουδετερότητα τους» πρόσθεσε. Ανεβάζοντας όμως τους τόνους τόνισε τα εξής: «Η Ελλάδα με τις ενέργειες και με τις δηλώσεις κυρίως, συγκεκριμένων πολιτικών για την εσωτερική πολιτική – υπάρχουν και εκλογές- δυστυχώς συνεχίζουν τις ενέργειες και τις δηλώσεις τους, κάνοντας ζημιά στον ελληνικό λαό και στην ευημερία του». «Η προσπάθεια εξοπλισμού είναι μάταιη, όπως είναι μάταιη και η προσπάθειά τους να τρέχουν πίσω από κάλπικες συμμαχίες. Με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να φτάσουν κάπου. Κάθε φορά υπενθυμίζουμε στους συνομιλητές μας ότι η Τουρκία είναι ένας δυνατός έμπιστος και αποτελεσματικός σύμμαχος και με αυτή την έννοια, ο διάλογος θα έχει όφελος προς όλες τις πλευρές, και η δίκαιη μοιρασιά του πλούτου του Αιγαίου είναι σημαντική και επωφελής για την Τουρκία και την Ελλάδα» συνέχισε ο Ακάρ χωρίς να εγκαταλείπει τον εμπρηστικό του τόνο. Ειδήσεις σήμερα: Σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό Υμηττού – Μετωπική σύγκρουση οχημάτων Βασίλης Παπαθεοδώρου: Πάνω από 100 βίντεο παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του «Kαλάθι του νοικοκυριού»: Να φαίνεται και η αρχική τιμή των προϊόντων ζητάει το υπουργείο Ανάπτυξης 03.11.2022, 20:11 UPD: 03.11.2022, 20:34 8 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 03.11.2022, 18:13 03.11.2022, 08:03 03.11.2022, 10:45 03.11.2022, 14:15 03.11.2022, 14:14 03.11.2022, 15:56

