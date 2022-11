Ερντογάν: Να συνέλθει η Ελλάδα -Φοβήθηκαν τον Tayfun μας οι Έλληνες «Εθνικό» μαχητικό το 2023 και τουρκική φρεγάτα στην θάλασσα υποσχέθηκε ο Τούρκος πρόεδρος – Μίλησε για τους πυρηνικούς σταθμούς και για την μετατροπή της Ανατολικής Θράκης σε «ενεργειακό κόμβο», σε συνεργασία με την Ρωσία Παναγιώτης Σαββίδης 03.11.2022, 07:50 Να… «συνέλθει» κάλεσε την Ελλάδα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πως η πρόσφατη δοκιμαστική βολή του πυραύλου Tayfun «τρέλανε» την χώρα μας και κάνοντας γνωστό περεταίρω ενέργειες και δοκιμές για αύξηση της εμβέλειάς του. «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την στάση της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα . Δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς και σιωπηλοί σε αυτήν την επιθετική και εχθρική στάση. Η Ελλάδα πρέπει να συμμαζέψει τα μυαλά της. Πρέπει να μάθει πως δεν μπορεί να φτάσει πουθενά με προβοκάτσιες και προκλήσεις» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη διάρκεια κοινής συνέντευξης στα φιλοκυβερνητικά δίκτυα ATV και A Haber, το βράδυ της Τετάρτης. «Η τελευταία δοκιμή πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς είναι πολύ σημαντική και δείχνει το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η αμυντική μας βιομηχανία. Η τελευταία δοκιμή ήταν του πυραύλου Tayfun. Η δοκιμή του Tayfun τρέλανε την Ελλάδα. Με συνεχιζόμενη διαδικασία θα αυξηθεί και η απόσταση (βολής)» δήλωσε, κάνοντας λόγο στη συνέχεια για «καλά νέα» που αφορούν τα βλήματα Cenk και Traveler, αλλά και για το «εθνικό» μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο -όπως υποστήριξε- «θα βγει από το υπόστεγο το 2023», ενώ θα τεθεί σε λειτουργία και η πρώτη τουρκική φρεγάτα που «θα ενισχύσει τη δύναμή μας στις θάλασσες», όπως είπε. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στο ρόλο της Ανατολικής Θράκης στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, λέγοντας πως βρίσκεται στην «ατζέντα» των συζητήσεων με την Ρωσία, με την οποία συνεργάζονται στενά και για την κατασκευή και λειτουργία των πυρηνικών σταθμών του Ακούγιου και της Σινώπης. Μιλώντας για την ανακάλυψη φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, έκανε λόγο για το κοίτασμα Sakarya, το οποίο -σύμφωνα με τον ίδιο- αξιολογείται στα 540 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ο ίδιος τόνισε πως με τα μέσα που απέκτησε η Τουρκία, σεισμογραφικά, γεωτρητικά πλοία κ.α., μπορεί να πραγματοποιήσει δικές της έρευνες στην Μαύρη Θάλασσα και στην Μεσόγειο. Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες Προκάλεσε εγκαύματα σε κουτάβι και έλεγε «μη στεναχωριέστε, του ρίχνω λεμόνι» «Βαρίδι» για τους Δημοκρατικούς ο Μπάιντεν – Άφαντος από την προεκλογική κούρσα μετά τις γκάφες Παναγιώτης Σαββίδης 03.11.2022, 07:50 BEST OF NETWORK 02.11.2022, 17:50 02.11.2022, 10:45 02.11.2022, 10:59 02.11.2022, 21:15 02.11.2022, 21:17 02.11.2022, 14:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )