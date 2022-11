Εύα Καϊλή: Στο Κατάρ και το Κουβέιτ η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Το όραμα για μετασχηματισμό των χωρών του Κόλπου σε υπερσύγχρονες μεγαλουπόλεις φαίνεται πως τις οδηγεί όλο και πιο κοντά στην ΕΕ Στο Κουβέιτ και στο Κατάρ βρέθηκε την Κυριακή και την Τρίτη αντίστοιχα η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή. Το επίπεδο των συναντήσεων ήταν πρωτόγνωρο για το Ευρωκοινοβούλιο, καθώς η κ. Καϊλή συνάντησε τον Crown Prince και Πρωθυπουργό του Κουβέιτ, τον Σεΐχη Αχμάντ αλ Ναουάφ αλ Αχμάντ αλ Σαμπάχ , τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου τους, Αχμάντ αλ Σααντούν και τους Υπουργούς Ενέργειας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, για μια ουσιαστική συζήτηση με τον Εμίρη του Εμιράτου, Χαμάντ μπιν Χαλιφά αλ Θανί, που κράτησε περισσότερο από όσο αρχικά είχε προγραμματιστεί, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον Πρωθυπουργό και τους πανίσχυρους και περιζήτητους Υπουργούς Εξωτερικών & Ενέργειας, με τους οποίους οι συζητήσεις αφορούσαν κυρίως τους τρόπους δημιουργίας νέων διαύλων επικοινωνίας με την Ευρώπη. Το μήνυμα που πέρασε η Εύα Καϊλή, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο ήταν στο ίδιο πνεύμα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν ότι πλησιάζει η μέρα που οι δύο χώρες του Αραβικού Κόλπου δεν θα χρειάζονται βίζα για τη ζώνη Σένγκεν και το αντίστροφο. Μάλιστα, σε συναντήσεις της με τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του World Cup, και της FIFA, τον υπουργό Εργασίας και τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας αναδείχθηκε η αναπάντεχη πρόοδος που μπόρεσε να πετύχει η διπλωματία του αθλητισμού με μεταρρυθμίσεις που έγιναν πράξη σε χρόνο ρεκόρ. Το όραμα για μετασχηματισμό των χωρών του Κόλπου σε υπερσύγχρονες μεγαλουπόλεις φαίνεται πως τις οδηγεί όλο και πιο κοντά στην ΕΕ και γίνονται πρότυπα για πολλές άλλες Αραβικές χώρες & όχι μόνο. Η συνάντηση της αντιπροέδρου του ΕΚ, ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία να ανοίξει διάλογος και σε επίπεδο προέδρων των Κοινοβουλίων με τεχνική υποστήριξη σε πολλά θέματα όπως στην ενέργεια, την έρευνα και τεχνολογία αλλά και σχετικά με τη νομοθεσία για περαιτέρω στήριξη της θέσης των γυναικών. Στην Ντόχα συνάντησε και τον Σάκη Μπατσίλα τον γνωστό Έλληνα του Κατάρ και Deputy CEO του World Cup. BEST OF NETWORK 03.11.2022, 14:30 03.11.2022, 08:03 03.11.2022, 10:45 03.11.2022, 14:15 03.11.2022, 14:14 03.11.2022, 15:56

