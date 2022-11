«Εύβοια Μετά»: Αυτό είναι το Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας – Τι περιλαμβάνει Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας – Τι δηλώνει στο thetimes|-.gr ο καθ’ ύλην αρμόδιος, Σταύρος Μπένος Γεωργία Σαδανά 03.11.2022, 21:08 Επτά άξονες, 71 έτοιμα, ώριμα έργα και 148 σελίδες οράματος και προοπτικής για τις καμένες δασικές περιοχές περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας (Masterplan), το οποίο ολοκληρώθηκε από το «Διάζωμα», με την εποπτεία του Σταύρου Μπένου, επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης της περιοχής. Δείτε εδώ όλο το Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας Με πολύ μεράκι, αλλά και εντατικούς ρυθμούς, λόγω της υψηλής προσδοκίας των κατοίκων για την αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής, εθελοντές του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ -με πρώτο εθελοντή τοn Σταύρο Μπένο- επεξεργάστηκαν την επόμενη ημέρα της Βόρειας Εύβοιας, ξεπερνώντας ακόμη και τα στεγανά της επιστημονικής μεθοδολογίας, καθώς στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, η εκπόνηση του οποίου καλύφθηκε αποκλειστικά από χορηγίες και δωρεές, προβλέπονται καινοτόμα συστήματα προστασίας και αποκατάστασης του δάσους, τα οποία ανοίγουν ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους δρόμους. Πρωτίστως, όμως, το Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης καταγράφει και αξιοποιεί όλες τις προτάσεις που κατέθεσε η τοπική κοινωνία μετά την πύρινη λαίλαπα, με τη μορφή δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να νοηματοδοτήσει μια νέα αρχή για την περιοχή. «Το πρόγραμμα της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας περιέχει την ψυχή της κοινωνίας και τα όνειρά της. Κυριαρχούν τα όνειρα και οι προσδοκίες των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας για το μέλλον» εξηγεί στο thetimes|-.gr ο Σταύρος Μπένος, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία του σε δύο λέξεις: «Tο δάσος και ο δρόμος». Αυτές οι δύο παράμετροι συνιστούν και τα βασικά συστατικά για την επιτυχημένη συνταγή της αειφορίας της Βόρειας Εύβοιας τα επόμενα χρόνια, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά ανέδειξε τις χρόνιες παθογένειες, δηλαδή το έλλειμμα αποτελεσματικής προστασίας του δασικού κεφαλαίου και την αδυναμία προσβασιμότητας της περιοχής. Ο Σταύρος Μπένος σε σύσκεψη στο Μαξίμου για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας Υπό αυτό το πρίσμα, το Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης έρχεται να θεραπεύσει τις δύο αυτές αδυναμίες, προβλέποντας -στην περίπτωση του δάσους- τρία επίπεδα αντιμετώπισης, δηλαδή: «Προστασία – αναγέννηση – οικονομία». Σύμμαχοι της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης για την αποκατάσταση του δάσους υπήρξαν εθελοντικά όλο αυτό το διάστημα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εστιάζοντας στην αναγέννηση των καμένων εκτάσεων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επεξεργαζόμενο ένα καινοτόμο μοντέλο οικονομίας του δάσους. Με γνώμονα την επαναφορά του δασικού όγκου στην προτεραία κατάσταση, το Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης περιλαμβάνει ένα ρέον έργο, το οποίο ξεκινά από το… σπόρο, δηλαδή από τα φυτώρια που θα παράγουν τα νέα δέντρα, φτάνοντας μέχρι την αναδάσωση με ειδικό σύστημα ποτίσματος, προβλέποντας μέχρι την μέτρηση των τιμών του διοξειδίου του άνθρακα. «Βιώσιμος Καθαρισμός» και ενεργειακή κρίση Εφαρμόζοντας μια σειρά από ρηξικέλευθες επιστημονικές μεθόδους, η πλέον εμβληματική αυτών είναι ο βιώσιμος καθαρισμός, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οικονομία του δάσους, αλλά και στην ουσιαστική προστασία του, καθώς αποτελεί την πλέον αποτελεσματική μέθοδο πυροπροστασίας. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι ο πλήρης καθαρισμός των ελληνικών δασών θα κόστιζε 20 δις ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τους μελετητές, το Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας εισηγείται για πρώτη φορά έναν συνδυασμό κοινωνικής και κυκλικής οικονομίας, ιδρύοντας έναν κοινωνικό συνεταιρισμό για την προστασία του δάσους της Βόρειας Εύβοιας. Σε αυτόν θα μετέχουν όλοι οι τοπικοί επαγγελματίες του δάσους, από κοινού με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με εξασφαλισμένη κοινοτική χρηματοδότηση για τα πρώτα τρία χρόνια και με σκοπό την εξασφάλιση πόρων για την τοπική κοινωνία από τα υπολείμματα της πυρκαγιάς, όπως η βιομάζα, δηλαδή καθαρή ενέργεια σε εποχές ενεργειακής κρίσης, τα βιοκάρβουνα και οι ξυλώδεις κατασκευές. Νέα χάραξη στη Βόρεια Εύβοια Απαντώντας, επιπλέον, στις ελλιπείς οδικές υποδομές, το Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης προβλέπει σε μελέτη του νέα χάραξη για τον οδικό άξονα Ψαχνών – Ιστιαίας, μήκους 92-93 χιλιομέτρων, απόσταση η οποία μετά την ολοκλήρωση του έργου θα καλύπτεται σε μία ώρα και δέκα λεπτά αντί τριών ωρών περίπου, που απαιτούνται σήμερα. Το έργο αναμένεται να κατασκευαστεί σε δύο φάσεις: · 1η φάση: Οδικό Τμήμα Ψαχνών – Στροφιλίας (με τις εργασίες να εξελίσσονται την επόμενη διετία, με προϋπολογισμό 230 εκατομμύρια ευρώ), · 2η φάση: Οδικό Τμήμα Στροφιλίας – Αιδηψού και Ιστιαίας, ενώ στο ίδιο έργο περιλαμβάνεται και η παράκαμψη της Χαλκίδας (Νέα Αρτάκη), στην οποία έχει ήδη εγκατασταθεί εργολάβος, με απώτερο στόχο ο νέος οδικός άξονας της Βόρειας Εύβοιας να δίνει πρόσβαση, μέσω πέντε κλάδων του, σε όλα τα σημεία διαμονής, ακόμη και απομακρυσμένα. Ειδικά για τα έργα οδοποιίας, στο Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπονται έργα αναβάθμισής του για όλο το νησί, προκειμένου να μπορεί να αξιοποιήσει στο σύνολό του τις τουριστικές και παραγωγικές δυνατότητές του. 71 έργα και… ψηφιακοί νομάδες Συνολικά, το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει 71 ώριμα έργα (με τη μορφή Τεχνικού Δελτίου), δηλαδή εφοδιασμένα με το «διαβατήριο» της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, αλλά και έναν «προθάλαμο» έργων, όπου θα προστίθενται διαρκώς νέα έργα, πλαισιώνοντας όλο το φάσμα των δράσεων που προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο. Πέρα από τις υποδομές, στο ίδιο σχέδιο εντάχθηκαν και δυναμικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων στη Βόρεια Εύβοια. Στο πρόγραμμα «Πολίτης», όπως αποκαλείται η δέσμη των μεταρρυθμίσεων, περιλαμβάνονται: · η ένταξη διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων στα ΚΕΠ και η δημιουργία σύγχρονου, υποστηρικτικού λογισμικού, · η εφαρμογή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και στη δημόσια διοίκηση, δηλαδή η επίδοση πιστοποιητικών στους ηλικιωμένους κατ’ οίκον, · η λειτουργία Κέντρων Χωροταξίας και Περιβάλλοντος στη Βόρεια Εύβοια, που θα εποπτεύουν την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, · η δημιουργία ενεργειακής κοινότητας στη Βόρεια Εύβοια, για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ενέργειας, · αλλά και οι υποδομές γρήγορου ίντερνετ (100 ΜΒ), ώστε να αναπτυχθούν ψηφιακές εφαρμογές υγείας και πρόνοιας, αλλά και να καταστεί η περιοχή ελκυστικότερη για ψηφιακούς νομάδες. Προμετωπίδα η Αιδηψός Κορωνίδα της ανάδειξης της Βόρειας Εύβοιας ως τουριστικού θερέτρο και τόπου αναψυχής συνιστά στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης το υδροθεραπευτήριο της Αιδηψού, το οποίο αναμένεται να αλλάξει μορφή εκ βάθρων, προκειμένου να καταστεί επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν προβλεφθεί: · Μελέτη σκοπιμότητας για την αναβάθμιση του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος · Μελέτη ευρείας ανάπλασης της πόλης της Αιδηψού · Μοντέλο ορθολογικής διαχείρισης του ιαματικού πόρου και · Κίνητρα για αναβάθμιση και αξιοποίηση των υφιστάμενων ιαματικών μονάδων. Συμπυκνώνοντας τις φιλοδοξίες και όνειρα των κατοίκων της περιοχής για μια νέα, φωτεινή ημέρα, στις 16 Νοεμβρίου συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, δίνοντας το έναυσμα για τη διαδικασία έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης το επόμενο διάστημα, το οποίο θα «τρέχει» από το επόμενο έτος με «κλειδωμένες» ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και την εθελοντική συνδρομή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, σβήνοντας από την νέα σελίδα της περιοχής τις μνήμες της καταστροφικής πυρκαγιάς. Ειδήσεις σήμερα: Σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό Υμηττού – Μετωπική σύγκρουση οχημάτων Βασίλης Παπαθεοδώρου: Πάνω από 100 βίντεο παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του «Kαλάθι του νοικοκυριού»: Να φαίνεται και η αρχική τιμή των προϊόντων ζητάει το υπουργείο Ανάπτυξης Γεωργία Σαδανά 03.11.2022, 21:08 BEST OF NETWORK 03.11.2022, 18:13 03.11.2022, 08:03 03.11.2022, 10:45 03.11.2022, 14:15 03.11.2022, 14:14 03.11.2022, 15:56

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )