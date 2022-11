Θεωρητικός «Γαλάζιας Πατρίδας»: «Η Ελλάδα έχασε το δικαίωμα κυριαρχίας στα νησιά» Η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου «αίρει» την μεταβίβαση κυριαρχίας τους στην Ελλάδα υποστηρίζει προκλητικά ο Τζιχάτ Γιαϊτζί – Τι λέει για τις δυνάμεις στα νησιά, το μέγεθος και τον οπλισμό τους Παναγιώτης Σαββίδης 03.11.2022, 08:40 Η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου «αίρει» την μεταβίβαση κυριαρχίας τους στην Ελλάδα υποστηρίζει προκλητικά ο εθνικιστής… influencer Τζιχάτ Γιαϊτζί, ναύαρχος ε.α. και «θεωρητικός» της «Γαλάζιας Πατρίδας». Μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ο τ. αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας, και επικεφαλής του Κέντρου Ναυτικών και Στρατηγικών Σπουδών του ιδιωτικού πανεπιστημίου Μπαχτσεσεχίρ, ανέφερε πως η Ελλάδα θα έπρεπε να διατηρεί μόνο μικρές δυνάμεις στα νησιά, όπου οι στρατιώτες θα πρέπει να φέρουν όπλο ή ξίφος, προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια και να μην παραβιάζεται το καθεστώς «αφοπλισμού» τους, όπως είπε. «Οι συνθήκες επιτρέπουν στην Ελλάδα να κρατάει κάθε στρατιώτης στα νησιά ξίφος ή τουφέκι. Εάν αυτή η δύναμη ξεπερνά τα 100 άτομα, μπορεί να της δοθεί ένα πολυβόλο. Εκτός από αυτό, η μικρή στρατιωτική μονάδα και τα όπλα δεν μπορούν μετακινούνται. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να επισκεφθεί το λιμάνι. Στρατιωτικά αεροσκάφη δεν μπορούν να περάσουν πάνω από τα νησιά. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και πολύ σαφές» δήλωσε ο Γιαϊτζί, κάνοντας αναφορά και στην ελληνική κατοχή της Ανατολίας την περίοδο 1919-1922 λέγοντας πως η Τουρκία «δεν θα πρέπει να ξαναζήσει έναν τέτοιο κίνδυνο» από την χώρα μας. «Ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ τόνισε ιδιαίτερα στη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923. Το τουρκικό έθνος και η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν πρέπει να υποστούν ξανά ίδια εισβολή. Εφόσον αυτά τα νησιά παραχωρούνται, μέσα από τα χέρια μας, θα καθοριστεί ως όρος ότι αυτά τα νησιά θα πρέπει να είναι σε μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ώστε η Δημοκρατία της Τουρκίας να μην αντιμετωπίσει ξανά τέτοια απειλή και κίνδυνο. Αυτό που κάνει σήμερα η Ελλάδα δεν είναι μόνο να παραβιάζει τις διατάξεις της συνθήκης, αλλά και να υποβαθμίζει το καθεστώς των νησιών των οποίων η κυριαρχία έχει μεταβιβαστεί με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Δηλαδή ο οπλισμός και η στρατιωτικοποίηση αυτών των νησιών καταπατούν τον όρο μεταβίβασης κυριαρχίας τους» δήλωσε ο τ. αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκία, ερμηνεύοντας τις διεθνείς συνθήκες σύμφωνα με τις επιδιώξεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ο εμπνευστής της θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας», που αποτελεί πλέον επίσημο δόγμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, κατηγόρησε την Ελλάδα πως «παρανομεί» με την στρατιωτικοποίηση των νησιών. «Η Ελλάδα είναι ένα διαρκώς επεκτατικό, επεκτατικό και ρεβιζιονιστικό κράτος που δεν αναγνωρίζει νόμο, συμφωνία και πρόνοια. Και έξι φορές μεγάλωσε παίρνοντας γη από τους Τούρκους. Την πήρε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς να κερδίσει ή να μπει σε πόλεμο» δήλωσε στο ίδιο προκλητικό ύφος. Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες Προκάλεσε εγκαύματα σε κουτάβι και έλεγε «μη στεναχωριέστε, του ρίχνω λεμόνι» «Βαρίδι» για τους Δημοκρατικούς ο Μπάιντεν – Άφαντος από την προεκλογική κούρσα μετά τις γκάφες Παναγιώτης Σαββίδης 03.11.2022, 08:40 BEST OF NETWORK 02.11.2022, 17:50 02.11.2022, 10:45 02.11.2022, 10:59 02.11.2022, 21:15 02.11.2022, 21:17 02.11.2022, 14:30

