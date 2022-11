Καραμανλής: Προχωράμε το «Sea2Sea» που θα παρακάμπτει τα Στενά του Βοσπόρου Θα παρακάμπτει τα Στενά του Βοσπόρου – Θα συνδέσει τα λιμάνια της βόρειας Ελλάδας και το Αιγαίο με τον Εύξεινο Πόντο και με το Δούναβη, τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Οι σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας, αλλά και η συνεργασία στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο καθίσταται ενεργειακός κόμβος ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας κ. Χρίστο Αλέξιεφ, τον Υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας της Βουλγαρίας κ. Νικόλα Στογιάνοφ, τον Υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας κ. Ρόσεν Χριστόφ και τον Πρέσβη της Βουλγαρίας κ. Βαλεντίν Ποριάζοφ. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης από ελληνικής πλευράς ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Υποδομές κ. Γιώργος Καραγιάννης, η Γενική Γραμματέας Υποδομών κ. Μαρία – Έλλη Γεράρδη, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για την ενέργεια, το κλίμα, το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία κ. Γιώργος Κρεμλής και η Ακόλουθος Μεταφορών στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ δρ. Ελένη Ζαχαράκη, και από βουλγαρικής πλευράς η CEO της Bulgargaz κ. Ντενίτσα Ζλάτεβα και ο CEO της Bulgartransgaz κ. Βλαντιμίρ Μαλίνοφ. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο κ. Καραμανλής τόνισε: «Η σημερινή μας συνάντηση αναδεικνύει για άλλη μία φορά την αλληλεγγύη και τη συνεργασία των χωρών μας, ιδίως τη στιγμή που στα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουμε δύσκολες προκλήσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Κάποτε ανάμεσά μας βρισκόταν το “σιδηρούν παραπέτασμα”. Σήμερα μας ενώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μόνο να κερδίσουμε από τη συνεργασία μας, η οποία θα φέρει ανάπτυξη και για τους δυο μας. Και ως γείτονες αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και στο ενεργειακό πεδίο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση λοιπόν στο διακρατικό έργο «Sea2Sea». Τη σιδηροδρομική σύνδεση με τη Βουλγαρία, αλλά και με τη Ρουμανία, με σύγχρονο σιδηρόδρομο, ικανό να εξυπηρετήσει τρένα υψηλών ταχυτήτων. Αυτό το mega project θα συνδέσει τα λιμάνια της βόρειας Ελλάδας και το Αιγαίο με τον Εύξεινο Πόντο και με το Δούναβη. Θα δημιουργηθεί επομένως μία χερσαία γέφυρα εμπορευματικών μεταφορών, που θα παρακάμπτει τα Στενά του Βοσπόρου. Η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα θα γίνουν λιμάνια εξόδου για όλα τα προϊόντα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και η Αλεξανδρούπολη θα αναδειχθεί ως κόμβος μεταφορών και υποδομών, αλλά και ενεργειακός κόμβος της ευρύτερης περιοχής. Το «Sea2Sea» Project θα πάψει σύντομα να αποτελεί μόνο ένα φιλόδοξο σχέδιο σε ένα χάρτη. Προχωράμε αποφασιστικά για να γίνει πράξη. Το απαιτούν οι καιροί περισσότερο παρά ποτέ. Είναι γνωστό άλλωστε το έντονο, διεθνές, επενδυτικό ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη πεδίο συνεργασίας και με τους βόρειους γείτονές μας. Συζητήσαμε επίσης για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και για τις διασυνοριακές διελεύσεις. Ζητήματα στα οποία και οι δυο χώρες καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή». Από την πλευρά του, ο κ. Αλέξιεφ επεσήμανε: «Ο σιδηροδρομικός άξονας Θεσσαλονίκη – Kαβάλα – Αλεξανδρούπολη – Μπουργκάς – Βάρνα – Ρούσε είναι έργο στρατηγικής σημασίας κι ένα πολυτροπικό project. Θα δώσει την ευκαιρία να βελτιωθούν οι μεταφορικές συνδέσεις και να επεκταθούν οι οικονομικές δυνατότητες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της συνδεσιμότητας ολόκληρης της περιοχής. Το έργο, παράλληλα, θα βελτιώσει τη διασυνοριακή κυκλοφορία στο πλαίσιο των λωρίδων αλληλεγγύης ΕΕ – Ουκρανίας. Ο διάδρομος αυτός θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Σε σχέση με την αναδιάταξη του χάρτη ενέργειας και μεταφορών της ευρύτερης περιοχής, ο διάδρομος αυτός θα είναι μια εναλλακτική χερσαία διαδρομή σύνδεσης μεταξύ Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας και Δούναβη. Έτσι όχι μόνο θα διευκολυνθεί η διασύνδεση, αλλά θα αναπτυχθεί και το δίκτυο μεταφορών ΔΕΔ-Μ (ΤΕΝ-Τ). Αυτή η εναλλακτική διαδρομή θα μπορούσε να αποτελέσει εξαιρετικά ελκυστική ευκαιρία για τους επενδυτές, αλλά και για τους φορείς εκμετάλλευσης φορτίου. Πρόκειται για διάδρομο με χωρητικότητα ικανή και επαρκή να καλύψει τη μελλοντική ζήτηση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να προσελκύσει πρόσθετες εμπορευματικές μεταφορές. Σε όλα αυτά να επισημάνουμε ότι αυτός ο διάδρομος αποτελεί ελκυστική εναλλακτική λύση και έναντι των υφιστάμενων διαδρομών, τόσο προς τη μείωση του κόστους, όσο και ως προς το χρόνο ταξιδιού». Ειδήσεις σήμερα: «Δεν βρήκαμε κανένα σημάδι στην Ουκρανία που να δείχνει κατασκευή βρώμικης βόμβας» λέει ο ΙΑΕΑ Τέσσερα νέα εντάλματα για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές Ειδικευόμενη γιατρός στο «Γεννηματάς» η 29χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην περιφερειακή Υμηττού BEST OF NETWORK 03.11.2022, 18:13 03.11.2022, 08:03 03.11.2022, 10:45 03.11.2022, 14:15 03.11.2022, 14:14 03.11.2022, 15:56

