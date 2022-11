Λαγκάρντ: Δεν θα μιμηθούμε την Fed

Μια «ήπια ύφεση» στην Ευρωζώνη δεν θα είναι αρκετή για να «δαμάσει τον πληθωρισμό» από μόνη της, δήλωσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, υπονοώντας ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν σε επίπεδα που μειώνουν τη ζήτηση το επόμενο έτος. Ωστόσο, σημείωσε η ΕΚΤ δεν θα μιμηθεί απλά την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, η ύφεση δεν είναι το βασικό της σενάριο για την Ευρωζώνη. Ωστόσο, εάν τελικά δούμε αυτό το σενάριο στην πράξη, δεν αρκεί για την ΕΚΤ απλώς να αφήσει την ύφεση να εξελιχθεί και να ρυθμίσει μόνη της τον πληθωρισμό.

Τα σχόλιά της, που έγιναν την Πέμπτη σε εκδήλωση που διοργάνωσε η κεντρική τράπεζα της Λετονίας, υποδεικνύουν ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει επιθετικά στον αγώνα της να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, για τον οποίο έχει στόχο το 2%. Όχι όμως αντιγράφοντας τη Fed.

Οι δηλώσεις της αποτελούν μια διαφοροποίηση προηγούμενων σχολίων της τα οποία αρχικά οι επενδυτές ερμήνευσαν ως σήμα ότι θα μπορούσε σύντομα να σταματήσει να αυξάνει τα επιτόκια λόγω των αυξανόμενων φόβων για διολίσθηση της οικονομίας σε ύφεση.

Παρόλα αυτά η ΕΚΤ- είπε- πρέπει να φιλτράρει τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, οι οποίες επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές, και δεν μπορεί απλώς να αντιγράφει τις κινήσεις της καθώς οι οικονομικές συνθήκες της Ευρωζώνης είναι διαφορετικές. «Δεν είμαστε ίδιοι και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ούτε με τον ίδιο ρυθμό (ή) καταλήγοντας στην ίδια διάγνωση των οικονομιών μας».

