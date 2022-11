Μητσοτάκης για Ερντογάν: Αν η Ελλάδα είχε 85% πληθωρισμό, θα άλλαζα κι εγώ θεματολογία Ο πρωθυπουργός συμμετείχε στη σύνοδο για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Βερολίνο – Αιχμηρή απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων κυβερνώντων Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Διαδικασίας για τα Δυτικά Βαλκάνια με οικοδεσπότη τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Ο πρωθυπουργός ανέφερε στις δηλώσεις του πως η χώρα μας δεν μπαίνει σε ανταγωνισμό δηλώσεων με την Τουρκία. «Αν απαντούσα στις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων κάθε φορά που προκαλούν την Ελλάδα στα λόγια δεν θα έκανα άλλη δουλειά. Δεν θα μπούμε σε έναν ανέξοδο ανταγωνισμό δηλώσεων, οι θέσεις μα είναι ξεκάθαρες: προτιμώ να συζητώ για τα θέματα της ελληνικής οικονομίας και τον γεωστρατηγικό ρόλο της πατρίδας μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, προσθέτοντας πως «αν η Ελλάδα είχε 85% πληθωρισμό και εγώ θα ήθελα να αλλάζω την θεματολογία».Ο πρωθυπουργός δήλωσε ακόμα πως η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, νοικοκυριά και επιχειρήσεις έναντι της έξαρσης της ακρίβειας, απαντώντας σε ερώτηση για την εφαρμογή του νέου μέτρου του «καλαθιού του νοικοκυριού». Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε θετική την πρώτη ανταπόκριση αγοράς και καταναλωτών στο συγκεκριμένο μέτρο και υπενθύμισε πως η κυβέρνηση δρομολογεί εδώ και αρκετούς μήνες δράσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Αφού απαρίθμησε τις πλέον πρόσφατες εξ αυτών, όπως την χορήγηση επιδοτήσεων 7,5 δισ. ευρώ για τους λογαριασμούς του ρεύματος, το έκτακτο βοήθημα για του ευάλωτους ενόψει Χριστουγέννων και τις επικείμενες αυξήσεις στις συντάξεις, σημείωσε με νόημα: «Υπάρχουν εύκολες κριτικές και ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά πλέον οι πολίτες δεν πιστεύουν ότι η καταπολέμηση του πληθωρισμού μπορεί να γίνει με ένα νόμο και ένα άρθρο». Αναφορικά με τις εργασίες της Συνόδου για τη Διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση του, ενώ επανέλαβε τη φιλοδοξία της Αθήνας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο ο οποίος ενισχύεται και από τις υποδομές που καθιστούν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο ανάμεσα στην Νοτιανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Επέμεινε πως η απεξάρτηση των κρατών της Δυτικής Βαλκανικής από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι κρίσιμη και επανέλαβε ότι όλα τα κράτη της περιοχής αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και συνεργασίας. Στη Σύνοδο Κορυφής μετείχαν οι ηγέτες των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Σερβία), και συμμετέχουν ηγέτες άλλων χωρών της περιοχής, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ. Ειδήσεις σήμερα: Τέσσερα νέα εντάλματα για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές Ειδικευόμενη γιατρός στο «Γεννηματάς» η 29χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην περιφερειακή Υμηττού Στην τακτική δικαιοσύνη με βαρύτατες κατηγορίες παραπέμπει τον Πάτση η Βουλή BEST OF NETWORK 03.11.2022, 13:30 03.11.2022, 10:53 03.11.2022, 10:45 03.11.2022, 14:15 03.11.2022, 14:14 02.11.2022, 20:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )