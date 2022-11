Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Αν είχα και γω 85% πληθωρισμό θα ήθελα να αλλάξω κουβέντα

Your browser does not support the audio element.

«Η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα νοικοκυριά» δήλωσε ο πρωθυπουργός από το Βερολίνο – «Θετική» η πρώτη αντίδραση της αγοράς και των καταναλωτών στο «καλάθι του νοικουκριού»