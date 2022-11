Νίκος Ανδρουλάκης: Προαναγγέλλει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις παρακολουθήσεις Τι αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ σε υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή PEGA, στις Βρυξέλλες Υπόμνημα – με το οποίο προαναγγέλλει την προσφυγή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής PEGA στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπόμνημά του ο κ. Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων αναφέρει: – Από τις 6 Οκτωβρίου, οπότε και κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής PEGA στις Βρυξέλλες, η πρόοδος των εξελίξεων δεν αποκάλυψε την αλήθεια. Σχετικά με το κυβερνητικό επιχείρημα ότι αρνήθηκε την ενημέρωση, σημείωσε ότι τέτοιες τοποθετήσεις είναι ενδεικτικές του θράσους και της απόγνωσης να προτείνεται σε έναν πολιτικό αρχηγό να παρανομήσει, αποδεχόμενος μία άτυπη και παράτυπη ενημέρωση ώστε να μην υπάρχει νόμιμο στοιχείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Δικαιοσύνη. Μάλιστα στο υπόμνημα του κατά πληροφορίες ο κ. Ανδρουλάκης μιλά για κυβερνητικές παλινωδίες με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να δηλώνει στις 5 Αυγούστου ότι ο κ. Γεραπετρίτης ήταν έτοιμος να ενημερώσει ενδελεχώς και πλήρως τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αλλά κάποιες ημέρες μετά , σε συνέντευξή του ο ίδιος ο κ. Γεραπετρίτης αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε γνώση. Ο νέος επικεφαλής της ΕΥΠ κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης, όπως υπενθυμίζει, δήλωσε ότι θα ήταν «καινοτομία» η ενημέρωση του κ. Ανδρουλάκη. Ακόμα, αναφέρεται στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής στην ελληνική βουλή, σημειώνοντας την αποφυγή κλήσης κρίσιμων μαρτύρων όπως πχ ο Πρωθυπουργός, ο Γ. Δημητριάδης, οι επιχειρηματίες Γ. Λαβράνος, Φ. Μπίτζιος κλπ, εκ μέρους της πλειοψηφίας. Αναφέρει επίσης ότι μάρτυρες –κλειδιά (Δεμίρης, Κοντολέων) επιστράτευσαν το απόρρητο ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, κάτι που ίσχυσε όμως μόνο στην περίπτωσή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής. Ακόμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «η κυβέρνηση έχει ως μόνο στόχο την συγκάλυψη και την αποσιώπηση των ευθυνών της, κάτι που δυστυχώς φαίνεται να επιχειρεί και στην επίσκεψη της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA στην Ελλάδα. Πάλι τα πρόσωπα-κλειδιά απέφυγαν να συναντήσουν την επιτροπή». Στις Δημοκρατίες δεν μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές νησίδες, εκτός πολιτικού και δικαστικού ελέγχου, καλυπτόμενες από το απόρρητο , ανέφερε και προανήγγειλε ότι το επόμενο βήμα του είναι η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. BEST OF NETWORK 03.11.2022, 18:13 03.11.2022, 08:03 03.11.2022, 10:45 03.11.2022, 14:15 03.11.2022, 14:14 03.11.2022, 15:56

