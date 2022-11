Οικονόμου για υποκλοπές: Θα απαγορευτεί καθολικά η εμπορία και χρήση παράνομων λογισμικών «Στα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά είμαστε ανυποχώρητοι», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – Τι είπε για την ακρίβεια και το «καλάθι του νοικοκυριού» Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει πολύ σύντομα σε καθολική απαγόρευση εμπορίας και χρήσης των παράνομων λογισμικών παρακολούθησης, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. «Ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει εκτεταμένη συζήτηση με την επιτροπή PEGA. Θα επιβεβαιώσει την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην καθολική απαγόρευση εμπορίας και χρήσης των παράνομων λογισμικών παρακολούθησης», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Οικονόμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρηκε επίσης και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση. Επεσήμανε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στο Σχέδιο αυτό και τόνισε: «το ενδιαφέρον μας για το τόσο σημαντικό αυτό ζήτημα είναι πάγιο κι διαρκές. Στα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά είμαστε ανυποχώρητοι, είμαστε αδιαπραγμάτευτοι, είμαστε αμείλικτοι γιατί μόνο έτσι θα προστατεύσουμε την παιδική ηλικία και την οικογένεια». Υπογράμμισε ότι από την αρχή της κυβερνητικής του θητείας ο πρωθυπουργός έδωσε προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό και έκτοτε γίνεται πολύ σημαντική δουλειά σε όλα τα επίπεδα. «Γιατί η προστασία της παιδικής ηλικίας είναι αξία καθαυτή, είναι αυτοσκοπός, δεν υποτάσσεται σε καμιά άλλη σκοπιμότητα κι όποιος δοκίμασε αν το κάνει ευτελίζεται και απαξιώνεται στη συνείδηση της κοινής γνώμης», είπε. Πρόσθεσε ότι για το σκοπό αυτό ο πρωθυπουργός συμμετείχε χθες στη συνεδρίαση των συναρμοδίων επιτροπών της Βουλής και υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η επίτευξη μηδενικής ανοχής απέναντι στα φαινόμενα αυτά. Επεσήμανε ότι οι βασικοί άξονες του σχεδίου τέθηκαν πριν από περίπου έναν χρόνο. Το σχέδιο συζητήθηκε προ διμήνου στο υπουργικό συμβούλιο κι ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε πριν από τα τελευταία αποκρουστικά περιστατικά. Τόνισε ότι θέλουμε να αξιοποιηθεί κάθε χρήσιμη πρόταση, ότι το θέμα είναι ευαίσθητο και προφανώς υπερβαίνει κάθε κομματική ατζέντα. Επανέλαβε αναφορές του πρωθυπουργού στη χθεσινή παρέμβασή του στη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών περί οδικού χάρτη καλά μελετημένου που ξεκινά από την πρόληψη και τη θωράκιση των ιδίων των ανηλίκων, αλλά και των οικογενειών τους. Επίσης που προδιαγράφει μια διαρκή πολιτική που συντονίζει με καλά σχεδιασμένες πρακτικές τη δράση διαφορετικών φορέων που πρέπει να λειτουργούν οριζόντια και να συνεργάζονται. «Το Σχέδιο περιλαμβάνει δύο καινοτομίες: Το ενιαίο εθνικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων και το Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης κρουσμάτων». Το πρώτο αποσαφηνίζει ποιος είναι ο ρόλος του κάθε εμπλεκόμενου φορέα και συντονίζει τη δράση του με εκείνον με τον οποίον πρέπει να συνεργαστεί, σε συγκεκριμένα ζητήματα. Το Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης έρχεται να διευκολύνει τον εντοπισμό των κρουσμάτων. Επίσης να βάλει τέλος στο παράδοξο να μπορούν να εργάζονται κοντά σε παιδιά άνθρωποι με αποδεδειγμένα βεβαρημένο παρελθόν. Ανέφερε επίσης ότι στον φετινό πίνακα των αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης, η χώρα μας σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη και πλέον βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε όλους τοςυ σχετικούς δείκτες σχετικά με τη φιλικότητα του συστήματος δικαιοσύνης προς τα παιδιά ενώ το 2019 βρισκόταν στην τελευταία θέση. Στη συνέχεια μιλώντας για το καλάθι του νοικοκυριού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι μπήκε από χθες Τετάρτη σε εφαρμογή το «καλάθι του νοικοκυριού» και ότι πρόκειται για ένα ακόμη όπλο στον αγώνα καταπολέμησης της ακρίβειας και στον αγώνα αντιμετώπισης των δυσκολιών της καθημερινότητας, «Ήδη από την προηγούμενη μέρα 13 αλυσίδες σούπερ μάρκετ είχαν αναρτήσει -όπως υποχρεούνται- τους τιμοκαταλόγους στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση e-katanalotis.gov.gr. και οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα προϊόντα που εντάσσονται στο καλάθι ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Οι τιμές που ανακοινώθηκαν χθες θα ισχύουν μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη, καθώς κάθε Τετάρτη μπορεί να αλλάζει η σύνθεση του καλαθιού. Οι έλεγχοι για την αποστολή των τιμοκαταλόγων θα γίνονται από τη ΔΙΜΕΑ, θα είναι εντατικοί και οι κυρώσεις ιδιαίτερα αυστηρές. Προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής πλήρους καταλόγου. Επισημαίνεται ότι όσα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν στο «καλάθι» υποχρεούνται να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα προϊόν από τις 51 προβλεπόμενες κατηγορίες, ενώ μπορούν να προσθέτουν ακόμη περισσότερα. Μπορούν δηλαδή να έχουν προϊόντα πέραν των 51 που προβλέπονται, αλλά δεν μπορεί να έχουν λιγότερα. Υποχρεούνται παράλληλα, να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» και την τιμή τους με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με ειδική σήμανση επί των προϊόντων και τη θέση πώλησής τους. Το “καλάθι” είναι ένα ακόμη εργαλείο που προστίθεται στα όσα ήδη εφαρμόζονται όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, οι έλεγχοι των αποθεμάτων, οι έλεγχοι απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας». Υπογράμμισε πως το πρόβλημα της ακρίβειας είναι πρόβλημα παγκόσμιο και είναι τόσο μεγάλο ώστε καμιά χώρα δεν μπορεί από μόνη της να το μηδενίσει. Επίσης πως στόχος είναι αφενός να υπάρχει μια σειρά από προϊόντα, απολύτως απαραίτητα για το κάθε νοικοκυριό, που θα δίνει τη δυνατότητα για φθηνότερες επιλογές στον καταναλωτή και αφετέρου να παρακινηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. «Σημειώνεται ότι χθες πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποίησε επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ για την παρακολούθηση των ζητημάτων που εγείρονται. Διαπιστώθηκε ότι πράγματι οι αλυσίδες είχαν προσφέρει σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε αρκετά είδη και κατέστη σαφές ότι το υπουργείο θα προχωρήσει όπου χρειαστεί στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις». Έκλεισε με μια σημαντική εξέλιξη όπως είπε επισημαίνοντας ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να υποδεχθεί σε λίγες μέρες εκπροσώπους από 30 κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής με στόχο τη διεύρυνση και εμβάθυνση των συνεργασιών τους με τα ελληνικά ΑΕΙ, με το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Μεταξύ των εκπροσώπων των πανεπιστημίων που θα επισκεφθούν τη χώρα μας συγκαταλέγονται το Κολούμπια το Χάρβαρντ, το Γέηλ, το Τζον Χόπκινς κ.α. είπε και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει θέσει τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων της χώρας ως μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης. Ανέλυσε ακολούθως τη στρατηγική του υπουργείου Παιδείας που έχει αναπτυχθεί σε τρεις άξονες. «Η χώρα μας ούτε τρομοκρατείται, ούτε πανικοβάλλεται» Σχολιάζοντας τις νέες προκλητικές αναφορές του Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν για την Ελλάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «με τέτοιες δηλώσεις το μόνο βέβαιο είναι ότι η απήχηση των απόψεων της Τουρκίας συνεχώς θα συρρικνώνεται». Ο κ.Οικονόμου υπογράμμισε πως η χώρα μας ούτε τρομοκρατείται, ούτε πανικοβάλλεται και απαντά σε κάθε πρόκληση η οποία στρέφεται και κατά του διεθνούς δικαίου. Απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρας ο οποίος είπε πως αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έρθει να απαντήσει στην ερώτησή του στη Βουλή για το θέμα των επισυνδεσεων, φυγομαχεί, ο κ. Οικονομου ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός έχει δώσει απαντήσεις από την πρώτη στιγμή και η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε όλες τις θεσμικές διαδικασίες ενώ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει προμηθευτεί και χρησιμοποιήσει κακόβουλα λογισμικά. «Ο κ. Τσιπρας επιμένει να εστιάζει στα ανύπαρκτα και να μην ασχολείται με τα υπαρκτά», σημείωσε. Κληθείς να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος ρώτησε αν οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με το λογισμικό predator, ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς στοιχεία προσπαθεί να εδραιώσει ένα αφήγημα που δεν στηρίζεται στην πραγματικότητα. «Όσες φορές κι αν επαναλαμβάνει ένα ψέμα δεν θα πάρει σάρκα και οστά», συνέχισε ενώ αναφερόμενος στα ψήγματα αμφιβολιών του κ. Τσίπρα για τις εκλογές είπε πως είναι κεκτημένο της μεταπολίτευσης η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των εκλογικών αποτελεσμάτων. «Αν ο κ. Τσίπρας αναζητά γραμμή άμυνας για να δικαιολογήσει την επερχόμενη ήττα του στις εκλογές, μπαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Οι θεσμοί λειτουργίας του κράτους εγγυώνται ότι η λαϊκή ετυμηγορία θα εκφραστεί γνήσια», συμπλήρωσε. Σε ερώτηση αν η επιτροπή πόθεν ευχές ολιγώρησε στο θέμα του βουλευτή Ανδρέα Πάτση, παρέπεμψε στην επιτροπή να δώσει απάντηση. Σχετικά με τον έλεγχο άλλων βουλευτών και αν η υπόθεση Πάτση είναι η εξαίρεση, ο κ. Οικονόμου τόνισε πως η επιτροπή κατά τεκμήριο κάνει καλά τη δουλειά της με περιθώρια βελτίωσης. «Επιλογή της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να επενδύει στο κεφάλαιο αυτό με γενικεύσεις. Πάνω από τρία χρόνια περίμενε ότι κάποια εξωγενή κρίση θα οδηγούσε στην κατάρρευση της Ελλάδας και της κυβέρνησης. Όσο πλησιάζουν εκλογές προσπαθεί με αυτήν την τακτική να αντιπολιτευτεί δημιουργώντας αχταρμά από μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Ξέρει ο κόσμος. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Στόχος μας η αντιμετώπιση των προκλήσεων για να είμαστε δίπλα στον πολίτη», σημείωσε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε είδη διατροφής και απάντησε πως η κυβέρνηση έχει εξηγήσει καθαρά γιατί δεν χρησιμοποιεί φορολογικά εργαλεία στην προσπάθεια αντιμετώπισης του πληθωρισμού. «Όποιος το εισηγείται θα πρέπει να εξηγήσει τα δισεκατομμύρια που θα λείψουν πως θα συμπληρωθούν» συνέχισε, ενώ υπογράμμισε πως η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνατότητα που υπάρχει για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Σε ερώτηση αν τα 161 αρχαιολογικά αντικείμενα στη λίστα Stern έχουν ελεγχθεί αν είναι προϊόντα αρχαιοκαπηλίας, ο κ. Οικονόμου απάντησε πως οι νομικές διαστάσεις αυτής της υπόθεσης έχουν απαντηθεί. Σημείωσε πως πρόκειται για ευρήματα, για κειμήλια τα οποία ποτέ δεν θα είχε δυνατότητα να τα δει κανείς εκτεθειμένα στον τόπο μας και η κυβέρνηση κατάφερε να επιστρέψουν και να μπορεί να τα δει κάθε πολίτης. Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με δηλώσεις της κας Όλγας Κεφαλογιάννη, απάντησε πως «δεν έχω αντιληφθεί να μη συμβαδίζει με την κυβέρνηση». Ειδήσεις σήμερα: Στην τακτική δικαιοσύνη με βαρύτατες κατηγορίες παραπέμπει τον Πάτση η Βουλή Πάνω από 100 βίντεο παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του Παπαθεοδώρου Έκανε μπότοξ και αυξητική χειλιών αξίας 522 ευρώ και έφυγε χωρίς να πληρώσει! BEST OF NETWORK 03.11.2022, 13:30 03.11.2022, 10:53 03.11.2022, 10:45 03.11.2022, 10:46 03.11.2022, 10:18 02.11.2022, 20:30

