Παιδική πορνογραφία – Θεοδωρικάκος για σύλληψη Παπαθεοδώρου: Έγινε χρήση προηγμένου λογισμικού

Στην αποτελεσματική δράση της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλες τις υποθέσεις που απασχολούν τον τελευταίο καιρό την κοινή γνώμη, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, τόνισε για άλλη μία φορά πως ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους χωρίς διακρίσεις. Σχολιάζοντας την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. εντός του ΕΜΠ , όπου σε αποθήκη ανακαλύφθηκε μεγάλος όγκος μολότοφ και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως δεν μπορεί να υπάρχει πουθενά άβατο και πρόσθεσε πως τα άβατα, ιδιωτικά και δημόσια, διαλύονται και οι χώροι αποδίδονται στην κοινωνία. Για την υπόθεση της σύλληψης του συγγραφέα παιδικών μυθιστορημάτων για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, ο υπουργός συνεχάρη την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και εξήγησε πως η αστυνομία οδηγήθηκε στα ίχνη του κατηγορούμενου μέσα από στοιχεία που εντοπίστηκαν από χρήση υπερσύγχρονου λογισμικού της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία των ανηλίκων, το οποίο εντοπίζει δραστηριότητες παιδεραστών στο διαδίκτυο. Τα βασικά σημεία της συνέντευξης του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Υπάρχει ένα σχέδιο ενίσχυσης της αστυνομίας και παρουσίας της παντού, ένα σχέδιο που υλοποιείται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και αυτό ενισχύει το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και σε όλη τη χώρα. «Στην περίπτωση του συγγραφέα έγινε χρήση προηγμένου λογισμικού, του Child Protection System, με έγκριση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, το οποίο εντοπίζει διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας» Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, θέλω να δώσω όμως μια ουσία, η οποία αφορά την Ελληνική κοινωνία, μας αφορά όλους, είμαστε γονείς, έχω παιδιά και δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο από την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα, τη ψυχική υγεία όλων των παιδιών. Εδώ μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ σε εξαιρετικά σύγχρονα μέσα, τα οποία διαθέτει η Ελληνική Αστυνομία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η δουλειά έχει γίνει μέσα από την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία διαθέτει ένα προηγμένο λογισμικό το Child Protection System, με έγκριση φυσικά των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών και με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, εντοπίζει περιπτώσεις, όπου υπάρχει χρήση παιδικού πορνογραφικού υλικού και εργάζεται για την ταυτοποίηση των υπόπτων που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος πολίτης, μπορεί να φαίνεται εντυπωσιακό ότι ένας άνθρωπος με δημόσια παρουσία και με έργο, έχει συλληφθεί γι’ αυτό το σκοπό, γι’ αυτήν την υπόθεση, αλλά είναι άλλη μια ευκαιρία για να σταλεί ένα μήνυμα. Ο νόμος είναι νόμος, ισχύει για όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις. Όλοι οι ύποπτοι, όλοι όσοι φέρονται ότι είναι δράστες σε κακουργηματικές, εγκληματικές πράξεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη αποφασίζει για τον καθέναν αν είναι ένοχος ή δεν είναι. «Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της και την κάνει πολύ αποτελεσματικά τη δουλειά της. Όταν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις της Αστυνομίας υπάρχουν επιχειρησιακοί λόγοι» Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της και την κάνει πολύ αποτελεσματικά τη δουλειά της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που ενδιέφερε την Αστυνομία μέσα από το συγκεκριμένο λογισμικό στο οποίο αναφέρθηκα, ήταν ότι υπήρχαν διάφορες ενδείξεις και αναζητούνταν και διάφοροι άλλοι χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι κατείχαν, σεσημασμένο παράνομο τέτοιο υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Υπήρξαν δύο ακόμα συλλήψεις στο μεταξύ διάστημα, αλλά τελικά δε συνδέονταν με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Συνεπώς, ο λόγος που δεν υπήρξαν ανακοινώσεις είναι γιατί όταν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις της Αστυνομίας, απλώς η Αστυνομία περιμένει να ερευνήσει τις πτυχές της υπόθεσης για να είναι σίγουρη ότι έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό υπό τον ήλιο, δεν υπάρχει περίπτωση να μένει ή να μείνει τελικά τίποτα κρυφό, αλλά όταν υπάρχουν επιχειρησιακοί λόγοι της Αστυνομίας νομίζω ότι η κοινή γνώμη καταλαβαίνει, ότι πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αν μάθατε δέκα μέρες αργότερα, δε νομίζω ότι έγινε κάτι κακό. «Έχουμε ξεκαθαρίσει με πράξεις ότι δεν αποδεχόμαστε να υπάρχει πουθενά κανένα άβατο ανομίας και εγκληματικότητας και παραβατικότητας» Έχουμε ξεκαθαρίσει με πράξεις ότι δεν αποδεχόμαστε να υπάρχει πουθενά κανένα άβατο ανομίας και εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Κάθε τέτοιο άβατο, όπου και να έχει παραμείνει ακόμη στη χώρα, διαλύεται μέσα από οργανωμένη δράση της αστυνομίας και οι χώροι δημόσιοι και ιδιωτικοί, αποδίδονται ξανά στην κοινωνία, στους πολίτες και σε αυτούς που πρέπει. Εν προκειμένω, στην Πολυτεχνειούπολη χθες, η Κρατική Ασφάλεια ύστερα από δουλειά αστυνομικών υπηρεσιών, στις οποίες αστυνομικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται και οι Ομάδες Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, οι ΟΠΠΙ, η λεγόμενη πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία περιπολεί κανονικά σε 24ωρη βάση στον περιβάλλοντα χώρο και της Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτεχνειούπολης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ύστερα λοιπόν από πληροφορίες και από στοιχεία που υπήρξαν, υπήρξε αστυνομική επιχείρηση στην οποία και τί δεν βρέθηκε. Μιλάμε τώρα, για μέσα σε χώρο του Πολυτεχνείου και συγκεκριμένα στην αποθήκη του εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου. Εκεί μέσα βρεθήκανε ουκ ολίγες μολότοφ, βόμβες μολότοφ με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υλικού, διάφοροι αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί εκρηκτικοί μηχανισμοί, στειλιάρια, οπλοστάσιο κανονικό. Και να τονίσω κάτι ακόμη, ότι χτες συνελήφθη και άλλος ένας από την εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί, κατά την επιχείρηση της αστυνομίας στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου, στη φοιτητική εστία με συγχωρείτε, πριν από μερικές εβδομάδες. «Ο εορτασμός του Πολυτεχνείου θέλουμε να είναι ειρηνικός. Να υπάρξει η συμμετοχή των πολιτών. Να αναστοχαστούμε Να περάσουν τα μηνύματα που πρέπει στα νέα παιδιά, που πρέπει να μάθουν την αληθινή ιστορία της Δημοκρατίας μας. Αλλά, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να υπάρξουν ταραχές και επεισόδια» Εμείς ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Ελληνική Αστυνομία έχουμε στενή συνεργασία με τις Πρυτανικές αρχές, με την Πρυτανική αρχή του Πολυτεχνείου. Ο εορτασμός του Πολυτεχνείου θέλουμε να είναι εννοείται, ειρηνικός. Να υπάρξει η συμμετοχή των πολιτών. Να αναστοχαστούμε όλοι πάνω σε εκείνα τα γεγονότα. Να περάσουν τα μηνύματα που πρέπει στα νέα παιδιά, που πρέπει να μάθουν την αληθινή ιστορία της Δημοκρατίας μας και το πώς έπεσε η χούντα και η Δικτατορία και ποια ήταν η συμβολή τότε των ανθρώπων που αγωνίστηκαν. Αλλά, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να υπάρξουν ταραχές και επεισόδια που υπήρχαν άλλα χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια όπως βλέπετε η κατάσταση είναι ήσυχη. Όσοι σκέφτονται να αξιοποιήσουν τέτοιου είδους γεγονότα που αφορούν όλο τον ελληνικό λαό και την ιστορία της Δημοκρατίας μας να το ξεχάσουν. Η Ελληνική Αστυνομία είναι εδώ και κάνει σωστά τη δουλειά της. «Όταν έγινε αντιληπτό από την Ελληνική Αστυνομία ότι υπήρξε αστυνομικός που επικοινώνησε με την 12χρονη, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, αμέσως απομακρύνθηκε από τη θέση στην οποία υπηρετούσε, διετάχθη πειθαρχικός έλεγχος, ο οποίος φυσικά συσχετίζεται και με την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης». Όταν έγινε αντιληπτό από την Ελληνική Αστυνομία ότι υπήρξε αστυνομικός που επικοινώνησε με την 12χρονη, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, αμέσως απομακρύνθηκε από τη θέση στην οποία υπηρετούσε, διετάχθη πειθαρχικός έλεγχος, ο οποίος φυσικά συσχετίζεται και με την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης. Έφυγε από την υπηρεσία ασφαλείας στην οποία βρισκόταν και θα συνεχιστεί ο πειθαρχικός έλεγχος, ο οποίος είναι αυτονόητο ότι συσχετίζεται και με την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης. Αν η ανακριτική αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει αντικείμενο ποινικής δίωξης του συγκεκριμένου ανθρώπου, είναι διαφορετικό από το να υπάρξει, αλλά αυτό δεν είναι δουλειά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ούτε του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπάρχει διάκριση των εξουσιών και κάθε άνθρωπος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν είναι αθώος. Άρα εν προκειμένω ο άνθρωπος αυτός επί του παρόντος δεν αντιμετωπίζει κατηγορία, παρόλα αυτά απομακρύνθηκε από την θέση του. Και μόνο κάποιος να επικοινώνησε με αυτό τον τρόπο είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους, τους Έλληνες και Ελληνίδες αστυνομικούς, που δίνουν τη ζωή τους, δίνουν την ψυχή τους, έχουν ορκιστεί να φυλάνε την ασφάλεια όλων και την ασφάλεια της πατρίδας και επομένως τους θέλουμε αφοσιωμένος σε αυτή τη δουλειά και όχι σε τέτοιου είδους παραβατικές καταστάσεις. Για την υπόθεση παιδικής κακοποίησης στα Πετράλωνα Έγινε προκαταρκτική με παραγγελία επαναλαμβάνω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Η Εισαγγελία ζήτηση από την αστυνομία να κάνει την έρευνα. Διέταξε προκαταρτική εξέταση η εισαγγελία, έδωσε την εντολή στην αστυνομία και η αστυνομία έκανε τη δουλειά της. Αυτό έγινε σε 3 φάσεις από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης το πώς αξιολογεί τα γεγονότα. Σας επαναλαμβάνω από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης, πώς διερευνούν, τι αποτελέσματα είχε αυτή η έρευνα. Τώρα βέβαια βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση, γιατί υπάρχει πλέον παραγγελία της εισαγγελίας η οποία έχει προέλθει μέσα από μηνύσεις που έχουν κατατεθεί μέσα στον Οκτώβριο και πάλι η αστυνομία κάνει την δουλεία της όπως πρέπει να την κάνει.

