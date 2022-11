Στην Ουκρανία η Σακελλαροπούλου με τον Παναγιωτόπουλο – Πήγε σε Μποροντιάνκα, Μπούτσα και Ιρπίν Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στις πληγείσες από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς πόλεις Μποροντιάνκα, Μπούτσα και Ιρπίν, όπου είχε συνομιλίες με τις τοπικές αρχές και κατοίκους Την Ουκρανία επισκέπτεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Η κυρία Σακελλαροπούλου μετέβη στις πληγείσες από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς πόλεις Μποροντιάνκα, Μπούτσα και Ιρπίν, όπου είχε συνομιλίες με τις τοπικές αρχές και κατοίκους. Στη Μπούτσα η κυρία Σακελλαροπούλου περιηγήθηκε στο σημείο που βρέθηκαν ομαδικοί τάφοι Ουκρανών πολιτών στον περίβολο της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα και είδε φωτογραφική έκθεση με αμάχους θύματα του πολέμου. Το παρασκήνιο της επίσκεψης Σακελλαροπούλου στο Κίεβο Όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr, η επίσκεψη της κ. Σακελλαροπούλου είχε προγραμματιστεί για τα μέσα Οκτωβρίου, πλην όμως υπήρξαν εμπόδια, με αποτέλεσμα το ραντεβού να επαναπρογραμματιστεί. Η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας είναι υψηλού συμβολισμού και ένα σαφές μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού εν τους πράγματι. Η κ. Σακελλαρόπουλου, άλλωστε, έχει πολλές φορές μιλήσει για την απειλή του αναθεωρητισμού, όπως εκδηλώνεται στην Ουκρανία, ενώ έχει ανοίξει τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου για εκτοπισμένους από την Ουκρανία πολίτες. Ενδιαφέρουσες θα είναι οι επαφές που θα έχει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μεταξύ άλλων με τον Ουκρανό ομόλογό του Ολεκσιι Ρέζνικοφ, στη σκιά της παράδοσης από μέρους της Ελλάδας των τεθωρακισμένων οχημάτων BMP-1 στην εμπόλεμη Ουκρανία. Η Ελλάδα έσπασε, άλλωστε, μια παραδοσιακή τακτική ουδετερότητας στην περίπτωση της Ουκρανίας, παραδίδοντας αμυντικό υλικό, αλλά και τα τεθωρακισμένα που αντικατέστησε με τα γερμανικής τεχνολογίας Marder. Ειδήσεις σήμερα: Στην τακτική δικαιοσύνη με βαρύτατες κατηγορίες παραπέμπει τον Πάτση η Βουλή Πάνω από 100 βίντεο παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του Παπαθεοδώρου Έκανε μπότοξ και αυξητική χειλιών αξίας 522 ευρώ και έφυγε χωρίς να πληρώσει! BEST OF NETWORK 03.11.2022, 12:00 03.11.2022, 10:54 03.11.2022, 10:45 03.11.2022, 10:46 03.11.2022, 10:18 02.11.2022, 20:30

