Στο Βερολίνο ο Μητσοτάκης για τα Βαλκάνια – Καθοριστικός ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας «Η περιφερειακή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων, αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξή τους», αναμένεται να τονίσει ο πρωθυπουργός στην παρέμβασή του Γιώργος Ευγενίδης 03.11.2022, 06:54 Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας, όχι μόνο ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, αλλά και ως δύναμης-κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια και την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συμμετοχή του την Πέμπτη στη Σύνοδο της Διαδικασίας του Βερολίνου που θα λάβει χώρα στη γερμανική καγκελαρία. Ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή ισορροπία της Βαλκανικής, άλλωστε, καθίσταται ακόμα πιο βαρύνων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Η περιφερειακή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων, αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξή τους», αναμένεται να τονίσει ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο που έχει η συνεργασία στην ενέργεια, ιδιαίτερα στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο. Κάτι που η χώρα μας κάνει στα Βαλκάνια, όπως δηλοί η συμφωνία συνεργασίας με τη Βουλγαρία, ώστε οι γείτονες να μην ξεμείνουν από αέριο και ρεύμα, ενώ ήδη είναι σε λειτουργία και ο αγωγός αερίου IGB. Όπως μεταδίδουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδεται στον ρόλο- κλειδί της Ελλάδας στην περιοχή, αλλά και της αναγνώρισης των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει με τις υποδομές που αναπτύσσει για την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής, είναι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θα παρέμβει σε ειδική ενότητα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και τον ενεργειακό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σύνοδος, στην οποία θα δώσουν ακόμη το παρών η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αναμένεται να καταλήξει, άλλωστε, στην υιοθέτηση Διακήρυξης για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση στα Δυτικά Βαλκάνια. Τη Σύνοδο θα ανοίξει στις 10.30 το πρωί ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και λίγο αργότερα θα παρέμβει η Πρόεδρος της Κομισιόν. Αναμένεται ακόμη να υπογραφούν τρεις συμφωνίες μεταξύ των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων που αφορούν την κινητικότητα. Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες ΟΗΕ: 14 εκατομμύρια ξεριζωμένοι εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία Μάθιου Πέρι: Η καρδιά μου είχε σταματήσει για πέντε λεπτά, έσπασαν 8 πλευρά για να με επαναφέρουν Γιώργος Ευγενίδης 03.11.2022, 06:54 BEST OF NETWORK 02.11.2022, 17:50 02.11.2022, 10:45 02.11.2022, 10:59 02.11.2022, 21:15 02.11.2022, 21:17 02.11.2022, 14:30

