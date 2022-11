Στο Κίεβο η Σακελλαρόπουλου για συνάντηση με τον Ζελένσκι – Μαζί της ο Παναγιωτόπουλος Η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας είναι υψηλού συμβολισμού και ένα σαφές μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας Γιώργος Ευγενίδης 03.11.2022, 06:28 Υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας και χωρίς να ανακοινωθεί δημοσίως, η Κατερίνα Σακελλαρόπουλου αναχώρησε χθες το απόγευμα για την Ουκρανία και συγκεκριμένα για το Κιέβο που αποτελεί και πάλι στόχο των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε αρχικά στην Πολωνία, όπου επιβιβάστηκε σε τρένο που φτάνει στο Κίεβο σήμερα το πρωί, όπου είναι προγραμματισμένο να έχει συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό της Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Την κ. Σακελλαρόπουλου συνοδεύει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr, η επίσκεψη της κ. Σακελλαροπούλου είχε προγραμματιστεί για τα μέσα Οκτωβρίου, πλην όμως υπήρξαν εμπόδια, με αποτέλεσμα το ραντεβού να επαναπρογραμματιστεί. Η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας είναι υψηλού συμβολισμού και ένα σαφές μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού εν τους πράγματι. Η κ. Σακελλαρόπουλου, άλλωστε, έχει πολλές φορές μιλήσει για την απειλή του αναθεωρητισμού, όπως εκδηλώνεται στην Ουκρανία, ενώ έχει ανοίξει τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου για εκτοπισμένους από την Ουκρανία πολίτες. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, η κ. Σακελλαρόπουλου θα έχει μια κατ’ ίδιαν επαφή με τον κ. Ζελένσκι και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διευρυμένες συζητήσεις. Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, η Προεδρία της Δημοκρατίας δεν ανακοίνωσε τη μετάβαση της Προέδρου στην Ουκρανία για λόγους ασφαλείας, ενώ θα ανακοινωθεί η άφιξή της στην ουκρανική πρωτεύουσα. Ενδιαφέρουσες θα είναι, όμως, και οι επαφές που θα έχει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μεταξύ άλλων με τον Ουκρανό ομόλογό του Ολεκσιι Ρέζνικοφ, στη σκιά της παράδοσης από μέρους της Ελλάδας των τεθωρακισμένων οχημάτων BMP-1 στην εμπόλεμη Ουκρανία. Η Ελλάδα έσπασε, άλλωστε, μια παραδοσιακή τακτική ουδετερότητας στην περίπτωση της Ουκρανίας, παραδίδοντας αμυντικό υλικό, αλλά και τα τεθωρακισμένα που αντικατέστησε με τα γερμανικής τεχνολογίας Marder. Οι Ουκρανοί, πάντως, ζητούν και άλλη στήριξη με αμυντικό υλικό, στην προσπάθεια που κάνουν και να αντεπιτεθούν έναντι των ρωσικών θέσεων, αλλά και να αντισταθούν στη ρωσική πολιορκία. Η απάντηση της χώρας μας, πάντως, είναι ότι συζητάμε να στηρίξουμε την Ουκρανία στην επίθεση που δέχεται και εν τοις πράγμασι, αλλά μόνο με υλικό που δεν χρειαζόμαστε άμεσα επιχειρησιακά και δεν θα εξασθενήσει την εθνική άμυνα. Ειδήσεις σήμερα:Παμφάγοι οι Ελληνες – Το 73% καταναλώνει μέχρι και 3,3 κιλά κρέας το μήνα Η μητέρα περιέγραφε «με απόλυτη φυσικότητα τα εκτρώματα στο σπίτι» στα Πετράλωνα Η Λένι Κλουμ απαντά στα αρνητικά σχόλια για την καμπάνια εσωρούχων με τη μητέρα της Γιώργος Ευγενίδης 03.11.2022, 06:28 BEST OF NETWORK 02.11.2022, 17:50 02.11.2022, 10:45 02.11.2022, 10:59 02.11.2022, 21:15 02.11.2022, 21:17 02.11.2022, 14:30

