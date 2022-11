Τηλεκπαίδευση: Δικαίωση για το υπ.Παιδείας από την αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων «Εκλεισε άλλο ένα κεφάλαιο – και οι Κασσάνδρες για άλλη μία φορά διαψεύστηκαν», αναφέρει το υπουργείο Παιδείας Δικαιώνεται, μετά από δυόμιση χρόνια το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς την προστασία δεδομένων κατά την τηλεκπαίδευση. Με την υπ’ αρ. 61/2022 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κρίνει ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι συμβατή με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην ανακοίνωσή του, το υπ. Παιδείας αναφέρει: «Δικαιώνεται, μετά από δυόμιση χρόνια αμφισβητήσεων, λάσπης, προσωποποιημένων επιθέσεων, κινδυνολογίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς την προστασία δεδομένων κατά την τηλεκπαίδευση. Με την υπ’ αρ. 61/2022 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κρίνει ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι συμβατή με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έτσι, έκλεισε άλλο ένα κεφάλαιο – και οι Κασσάνδρες για άλλη μία φορά διαψεύστηκαν». Ειδήσεις σήμερα: Μάθιου Πέρι: Η καρδιά μου είχε σταματήσει για πέντε λεπτά, έσπασαν 8 πλευρά για να με επαναφέρουν ΗΠΑ: «Βαρίδι» για τους Δημοκρατικούς ο Μπάιντεν – Άφαντος από την προεκλογική κούρσα μετά τις γκάφες Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες BEST OF NETWORK 02.11.2022, 17:50 02.11.2022, 10:45 02.11.2022, 10:59 02.11.2022, 21:15 02.11.2022, 21:17 02.11.2022, 20:30

