Τουρκία: H Ελλάδα δημιουργεί «Σκιώδη Στρατό» για να σκοτώνει πρόσφυγες, γράφει προκλητικά η Yeni Safak Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak, συνεχίζει τα fake news κατά της χώρας μας, ακολουθώντας πιστά την γραμμή της τουρκικής κυβέρνησης που μεθοδικά εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό Παναγιώτης Σαββίδης 03.11.2022, 08:22 Με τον προκλητικό τίτλο: «Πειρατές της Αθήνας. H Ελλάδα δημιουργεί «Σκιώδη Στρατό» για να σκοτώνει πρόσφυγες» η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak, συνεχίζει τα fake news κατά της χώρας μας, ακολουθώντας πιστά την γραμμή της τουρκικής κυβέρνησης που μεθοδικά εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό κατά της χώρας μας και της Ε.Ε. γενικότερα. Η εφημερίδα επικαλείται ρεπορτάζ του δικτύου Al-Jazeera, στο οποίο φέρονται να μιλούν μετανάστες, οι οποίοι καταγγέλλουν πως «μασκοφόροι» στα σύνορα «βασανίζουν τους μετανάστες και τους κατάσχουν τα χρήματα και τα διαβατήριά τους σαν πειρατές». «Οι μασκοφόροι που κρύβονται στο δάσος βασανίζουν τους μετανάστες που πιάνουν σαν πειρατές και τους απωθούν στα τουρκικά σύνορα αφού πρώτα τους πάρουν τα χρήματα και τα διαβατήρια. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για άτομα που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, μεταξύ των οποίων και αραβικά. Άγνωστος είναι ο αριθμός των θυμάτων στα ελληνικά σύνορα λόγω της σιωπής των ελληνικών αρχών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής» γράφει η Yeni Safak, επιχειρώντας για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει το «άσπρο» ως «μαύρο» καθίζοντας την Ελλάδα στο … εδώλιο. «Η ελληνική κυβέρνηση μέχρι στιγμής αρνείται την ύπαρξη του «Σκιώδους Στρατού». Ωστόσο βίντεο αποκάλυψε πως μασκοφόροι στρατιώτες παρενοχλούσαν πρόσφυγες μπροστά στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας» συνεχίζει η εφημερίδα κάνοντας λόγο σε δηλώσεις του επικεφαλής του ΜΕΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη, με τις οποίες συμπλέει με το τουρκικό αφήγημα γύρω από το μεταναστευτικό και την αντιμετώπισή του από την Ελλάδα. Ειδήσεις σήμερα: Μάθιου Πέρι: Η καρδιά μου είχε σταματήσει για πέντε λεπτά, έσπασαν 8 πλευρά για να με επαναφέρουν ΗΠΑ: «Βαρίδι» για τους Δημοκρατικούς ο Μπάιντεν – Άφαντος από την προεκλογική κούρσα μετά τις γκάφες Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες Παναγιώτης Σαββίδης 03.11.2022, 08:22 BEST OF NETWORK 02.11.2022, 17:50 02.11.2022, 10:45 02.11.2022, 10:59 02.11.2022, 21:15 02.11.2022, 21:17 02.11.2022, 14:30

