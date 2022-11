Το κινεζικό πρόβλημα του Όλαφ Σολτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς μεταβαίνει σήμερα στην Κίνα, όπου την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ.

Το ταξίδι του Σολτς του δίνει τον χαρακτηρισμό του πρώτου ηγέτη της Δύσης που επισκέπτεται την Κίνα κάνει μετά τη «στέψη» του Σι, ο οποίος «μαγείρεψε» τους κανονισμούς και εξασφάλισε την τρίτη του θητεία στην εξουσία.

Η επίσκεψη στην Κίνα έχει επικριθεί έντονα, στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι. «Η επίσκεψη θα δείξει πόσα πολλά έχει να χάσει το Βερολίνο καθώς αυξάνονται οι εκκλήσεις στην Ουάσιγκτον, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και στον συνασπισμό του Σολτς για αλλαγή πορείας», σχολιάζει το -.

Οι Ευρωπαίοι πέρασαν αρκετές δεκαετίες κοιτώντας την Κίνα ως εμπορική ευκαιρία, ωστόσο, σήμερα επανεξετάζουν τους κινδύνους ασφάλειας που ενέχει η ενίσχυση των δεσμών με μια χώρα της οποίας ο ηγέτης έχει δηλώσει την «χωρίς όρια» φιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Γερμανία, η οποία έχει ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα, βρίσκεται επομένως μπροστά σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο δίλημμα: πόσο θα πρέπει να βασίζεται σε μια αγορά που, όπως η Ρωσία, μπορεί ξαφνικά να κλείσει.

«Δεν θέλουμε να διακόψουμε τους δεσμούς με την Κίνα, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε υπερβολικά εξαρτημένοι σε αυτήν», σημειώνει ο ίδιος ο Σολτς σε άρθρο του στο Politico και τη γερμανική εφημερίδα FAZ. Στο άρθρο απαντάει στην κριτική που έχει δεχθεί για την απόφασή του να επισκεφθεί την Κίνα.

«Συναντήσεις όπως αυτή δεν ήταν δυνατές για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας και των αυστηρών μέτρων του Πεκίνου για τον περιορισμό της. Η άμεση επικοινωνία είναι, επομένως, ακόμη πιο σημαντική τώρα. Και ακριβώς επειδή το “business as usual” δεν αποτελεί πλέον επιλογή υπό αυτές τις συνθήκες που ταξιδεύω στο Πεκίνο», αναφέρει.

Ενώ υπερασπίζεται το ταξίδι του, ο Σολτς αναφέρει ότι η αυξημένη εστίαση της Κίνας στη διατήρηση της «σταθερότητας του κομμουνιστικού συστήματος» και της «εθνικής αυτονομίας» έχει συνέπειες για τους εμπορικούς της εταίρους. «Η Κίνα παραμένει ένας σημαντικός επιχειρηματικός και εμπορικός εταίρος για τη Γερμανία και την Ευρώπη – δεν θέλουμε να αποσυνδεθούμε από αυτήν. Αλλά τι θέλει η Κίνα;» διερωτάται.

