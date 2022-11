Τροχαίο με τη μηχανή για τον Πάνο Καμμένο: «Το πόδι είναι σε πολύ κακή κατάσταση» To γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter 03.11.2022, 08:12 UPD: 03.11.2022, 08:43 2 ΣΧΟΛΙΑ Τροχαίο ατύχημα είχε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τροχαίο με τη μηχανή που οδηγούσε στα Νότια Προάστια. Ο Πάνος Καμμένος μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπείο της Βούλας, παρότι δεν εφημέρευε. Ο ίδιος ζήτησε και μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου ήθελε να τον δει δικός του γιατρός. Ο Πάνος Καμμένος, σε ανάρτησή του, ευχαριστεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπειού της Βούλας, του ΓΝΑ και του ΕΚΑΒ. «Δυστυχώς το πόδι είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Έμπλεξα…», γράφει ο Πάνος Καμμένος, χωρίς να αναφέρει περισσότερα για τις συνθήκες του ατυχήματός του. Η ανάρτηση του Πάνου Καμμένου Ευχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπειού Βούλας και του ΓΝΑ όπως και το ΕΚΑΒ για την άμεση ανταπόκριση στο ατύχημα που είχα εχθές βράδυ. Δυστυχώς το πόδι είναι σε πολύ κακή κατάσταση . Έμπλεξα ….— Panos Kammenos (@PanosKammenos) November 3, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Μάθιου Πέρι: Η καρδιά μου είχε σταματήσει για πέντε λεπτά, έσπασαν 8 πλευρά για να με επαναφέρουν ΗΠΑ: «Βαρίδι» για τους Δημοκρατικούς ο Μπάιντεν – Άφαντος από την προεκλογική κούρσα μετά τις γκάφες Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες 03.11.2022, 08:12 UPD: 03.11.2022, 08:43 2 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 02.11.2022, 17:50 02.11.2022, 10:45 02.11.2022, 10:59 02.11.2022, 21:15 02.11.2022, 21:17 02.11.2022, 20:30

