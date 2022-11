63ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης – Η μεγάλη γιορτή του σινεμά

Με τη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «The Fabelmans» να ανοίγει το Φεστιβάλ, το σύνολο της ελληνικής παραγωγής για φέτος, αλλά και ένα ογκώδες (και χορταστικό) πρόγραμμα διακοσίων και πλέον ταινιών, η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά τους κινηματογραφόφιλους, και μάλιστα για πρώτη φορά χωρίς τα υγειονομικά μέτρα του covid. Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 με την προβολή της ταινίας Κορσές (Corsage) της Μαρί Κρόιτσερ.

Για να είμαστε ακριβείς, στο φετινό Φεστιβάλ θα προβληθούν 199 μεγάλου μήκους και 68 μικρού μήκους ταινίες. Και έχει και λίγη λάμψη: Η Σαρλότ Γκενσμπούρ θα παρεβρεθεί στην πόλη για να παρουσιάσει τη νέα της ταινία «Νυχτερινοί επισκέπτες» του Μικαέλ Ερς. Περιμένουμε επίσης και τον αγαπημένο φίλο του Φεστιβάλ, Φατίχ Ακίν, ο οποίος θα παρουσιάσει τη νέα του ταινία, Το χρυσάφι του Ρήνου, που πραγματεύεται τη ζωή του ράπερ Xatar. Κι αν ανήκετε στους πραγματικά αφοσιωμένους σινεφίλ, μη χάσετε το αφιέρωμα στο έργο του πρωτοπόρου σκηνοθέτη και θρύλου του γιουγκοσλαβικού σινεμά, Αλεξάνταρ Πέτροβιτς.

Παράλληλα, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από το θάνατο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί ένα πολυεπίπεδο αφιέρωμα στο σπουδαίο σκηνοθέτη με τίτλο «Αγγελόπουλος για Πάντα». Δύο μεγάλες εκθέσεις που συνδέουν το ξεκίνημα με το κύκνειο άσμα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, η καθολικά προσβάσιμη προβολή της εμβληματικής πρώτης του ταινίας, «Αναπαράσταση» του 1970, ένα ντοκιμαντέρ που μας αποκαλύπτει μια συναρπαστική συζήτηση ανάμεσα στο Θόδωρο Αγγελόπουλο και το Νίκο Παναγιωτόπουλο, αλλά και μία πρωτοποριακή δίγλωσση έκδοση που επικεντρώνεται στη δύναμη και το μυστήριο των κινηματογραφικών εικόνων του Αγγελόπουλου, είναι οι βασικοί πυλώνες του αφιερώματος στον Θόδωρο Αγγελόπουλο από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει, επίσης, spotlight σε δύο Ελληνίδες δημιουργούς: τη Μαρία Πλυτά την πρώτη γυναίκα σκηνοθέτη του ελληνικού σινεμά, και τη Μαρία Γαβαλά στην οποία θα απονεμηθεί ο Χρυσός Αλέξανδρος για την συμβολή της στον ελληνικό κινηματογράφο.

Σημειώστε πως, μετά το μεγάλο αφιερώμα του 62ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στο μοντάζ, φέτος το Φεστιβάλ επικεντρώνεται στην τέχνη της υποκριτικής: Η κορυφαία casting director του Τζέιμς Μποντ, Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς, μαζί με τη Τζεμάιμα ΜακΓουίλιαμς που εκπροσωπεί τη “νέα γενιά”, ο άνθρωπος που ενέπνευσε τη σειρά φαινόμενο Call My Agent που απολαύσαμε στο Netflix, διάσημος ατζέντης Λοράν Γκρεγκουάρ, η Ελληνίδα ηθοποιός Θέμις Μπαζάκα και οι επιτυχημένοι casting directors, Σοφία Δημοπούλου και Μάκης Γαζής, έρχονται στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μεγάλου αφιερώματος στην υποκριτική με τίτλο “Ποιος παίζει; / Time to Act”. Σε ένα τριήμερο γεμάτο masterclasses, εργαστήρια και συζητήσεις, το κοινό θα ενημερωθεί για τα πάντα γύρω από τους ηθοποιούς και τη δουλειά τους. Ταυτόχρονα θα γνωρίσει τα νέα ταλέντα του αύριο από την Ελλάδα στην ενότητα Meet the Future. Τα masterclasses θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας του Ολύμπιον. Είναι ανοιχτά για το κοινό και η είσοδος θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας.

Όσον αφορά το ελληνικό σινεμά, τα πράγματα έχουν ως εξής:

Επίσημη Πρώτη

Διεθνές Διαγωνιστικό

Άκουσέ με της Μαρίας Ντούζα

Οικονομικές δυσκολίες αναγκάζουν την κωφή έφηβη Βαλμίρα να αφήσει το σχολείο Κωφών στην Αθήνα και να επιστρέψει στο νησί του πατέρα της όπου βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της αδιαφορίας και της απομόνωσης – όχι μόνο εξαιτίας των προκαταλήψεων του χωριού, αλλά κυρίως των δικών της.

Η ταινία παρουσιάστηκε στην πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Thessaloniki Goes to Cannes. Με τους: Ευθαλία Παπακώστα, Δημήτρη Κίτσο, Γιώργο Πυρπασόπουλο, Yoana Bukovska Davidova, Νίκο Κουκά, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη.

Ησυχία 6-9 του Χρήστου Πασσαλή

O Άρης και η Άννα συναντιούνται τυχαία σε μια ερειπωμένη, παραθαλάσσια πόλη γεμάτη με κεραίες που εκπέμπουν παράξενους ήχους και τις φωνές των Εξαφανισμένων, κατοίκων που έχουν χαθεί ξαφνικά και ανεξήγητα. Μέσα σε αυτόν τον παράξενο κόσμο, η Άννα και ο Άρης ερωτεύονται. Λίγες μέρες μετά, η Άννα εξαφανίζεται.

Πρωταγωνιστούν: Aγγελική Παπούλια, Χρήστος Πασσαλής, Σοφία Κόκκαλη, Μαρία Σκουλά, Βασίλης Καραμπούλας, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Άρης Αρμαγανίδης, Θανάσης Δήμου, Ράνια Οικονομίδου, Αθανασία Καλλιμάνη.

Meet the Neighbors

Black Stone του Σπύρου Ιακωβίδη

Δύο κινηματογραφιστές πέφτουν τυχαία πάνω στη Χαρούλα, μία απελπισμένη, υπερπροστατευτική Ελληνίδα μάνα, η οποία αναζητά τον γιο της. Όταν αυτός κατηγορείται για απάτη, η Χαρούλα ξεκινάει, μαζί με τον άλλο, ανάπηρο γιο της και έναν Ελληνο-αφρικανό ταξιτζή για να τον φέρει πίσω στο σπίτι… αντιμέτωπη για πρώτη φορά με το ποιος πραγματικά είναι.

Με τους: Ελένη Κοκκίδου, Julio Γιώργο Κατσή, Αχιλλέα Χαρίσκο, Kevin Zans Ansong.

Πίσω από τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου

Ένα τραγικό γεγονός στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας φέρνει μια τριμελήελληνική οικογένεια μπροστά σε προσωπικά αδιέξοδα, με τον καθένα να πρέπει να αναλογιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του το κόστος των πράξεών του.

Πρωταγωνιστούν: Στάθης Σταμουλακάτος, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστος Κοντογεώργης, Ντίνα Μιχαηλίδου και ο Πασχάλης Τσαρούχας. Η ταινία παρουσιάστηκε στη δράση Thessaloniki Goes to Cannes του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Film Forward

Με Αξιοπρέπεια του Δημήτρη Κατσιμίρη

Ένας 80χρονος ηλικιωμένος έχει αφήσει το χωριό για να μείνει στην πόλη μαζί με τον γιο και τη νύφη του. Με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του, ο γιος του καλεί τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για να τους ανακοινώσει πως αδυνατεί πλέον να τον φροντίζει. Μια άλλη λύση πρέπει να βρεθεί όπου όλοι θα πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί.

Πρωταγωνιστούν: Ηλέκτρα Γεννατά, Γιώργος Γερωνυμάκης, Γιάννης Κότσιφας, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Θανάσης Χαλκιάς, Χάρης Τσιτσάκης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Aγγελική Στεφανή.

ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ του Νίκου Πάστρα

Τα Μπάσταρδα έχουν αφήσει την πόλη μόνη της. Στην εξοχή το νέο τους σπίτι μυρίζει μόνο καλοκαίρι. Πέντε κορίτσια και πέντε αγόρια ζούνε εδώ και τώρα για το τώρα. Εδώ δεν πλησιάζει κανείς, εδώ όλοι φυλάνε σκοπιά, φιλάνε ο ένας τον άλλον, παίζουν τους νεκρούς. Είναι ακόμα παιδιά. Είναι τα δικά σας παιδιά. Τα δικά μας Μπάσταρδα.

Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Σουίφτ, Ζαχαρίας Γουέλα, Αφροδίτη Καποκάκη, Εριφύλη Κιτζόγλου, Χριστίνα Κυπραίου, Μάριο Μπανούσι, Γιώργος Μπουφίδης, Κατερίνα Νταλιάνη, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Γιάννης Τομάζος. Η ταινία συμμετείχε στη δράση Thessaloniki Goes to Cannes.

Επίσης, σε επίσημη πρώτη θα προβληθούν οι ταινίες:

Τα Άνθη στα Άνθη του Γιώργου Αθανασίου

Την τελευταία του μέρα στην Αθήνα προτού μετακομίσει στο εξωτερικό, ο Κωνσταντίνος συναντά τη Σοφία στο πάρκο. Υπό από την πίεση του χρόνου, οι δύο (όχι και τόσο στενοί) φίλοι συμφωνούν να παίξουν ένα παιχνίδι για να μοιραστούν αυτά που δεν γνωρίζει ακόμη ο ένας για τον άλλον.

Πρωταγωνιστούν: Σοφία Ιωάννου, Κωνσταντίνος Κονιός.

Θολή Γραμμή του Μένιου Καραγιάννη

Κάποιος είπε ότι έρωτας είναι η τέχνη του να φεύγεις. Η ταινία παρακολουθεί τη σχέση ενός ζευγαριού, που τους ενώνει η επιθυμία να είναι μαζί και η ανάγκη να φύγουν, να χαθούν. Ξεκινούν ένα ταξίδι όπου δύσκολα ξεχωρίζεις το όνειρο από την πραγματικότητα, βαδίζοντας πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, σε μια θολή γραμμή, όπου όλα είναι πιθανά.

Με τους: Ηλιάνα Μαυρομάτη, Όμηρο Πουλάκη, Αγγελίνα Ρήγα, Αλέξη Κροκιδά.

Καθαρτήριο του Βασίλη Μαζωμένου

Ένας μοναχός ηγείται μιας πομπής. Ένα κορίτσι διασώζεται από την πορνεία. Δύο κολεγιόπαιδα γίνονται δράστες βίαιων περιστατικών. Ένας ηλικιωμένος πέφτει θύμα μιας αστυνομικού. Ένα ζευγάρι προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση του. Μια γυναίκα εκφράζει τον θυμό της σε έναν δημόσιο υπάλληλο. Ένας άνδρας απάγει τον καλύτερο του φίλο. Επτά διαφορετικές ιστορίες για την αγάπη στη σύγχρονη Ελλάδα, από ανθρώπους που την αναζητούν, τη βρίσκουν, τη χάνουν.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Ζορμπά, Γιάννης Κοκιασμένος, Ανδρέας Νάτσιος, Αγγελική Καρυστινού, Κώστας Μπάρας, Θόδωρος Κατσαφάδος, Νεφέλη Κουρή, Ηλέκτρα Γεννατά.

Μια Νύχτα στο Θέατρο του Σωτήρη Σταμάτη

Διακόσια χρόνια από την Ελληνική επανάσταση, ένα πραξικόπημα συμβαίνει στην Ελλάδα. Ένας άνδρας ονόματι Οδυσσέας κρύβεται στο θέατρο για τρεις μέρες. Την τρίτη νύχτα, μια γυναίκα με το όνομα Αθηνά τον βρίσκει κρυμμένο εκεί. Καθώς η νύχτα περνά, οι δυο τους σταδιακά μετατρέπονται στους ομώνυμους μυθολογικούς χαρακτήρες.

Φαντάσματα της Επανάστασης του Θάνου Αναστόπουλου

Ένας Έλληνας σκηνοθέτης βρίσκεται στην Τεργέστη, κινηματογραφώντας ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τα βήματα του Ρήγα Φεραίου στην Ευρώπη του Διαφωτισμού. Όταν επισκέπτεται το ελληνορθόδοξο νεκροταφείο, μια ομάδα φαντασμάτων του 18ου αιώνα αποφασίζει να τον ακολουθήσει στην πόλη. Μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα.

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Χωραφάς, Πηνελόπη Τσιλίκα, Paolo Rossi, Αινείας Τσαμάτης, Νίκος Γεωργάκης, Θεοδώρα Τζήμου, Γιώργος Συμεωνίδης, Rade Serbedja, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Έκτωρ Λιάτσος, Γιάννης Αναστασάκης, Ivan Zerbinati, Laura Busani, Max Sbarsi, Ariella Reggio

Ξεπερνώντας τα σύνορα

Στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» παρουσιάζονται σε πρεμιέρα τέσσερις ταινίες ελληνικού ενδιαφέροντος, γυρισμένες εκατέρωθεν των συνόρων της ελληνικής επικράτειας:

Cavewoman του Σπύρου Σταθουλόπουλου

Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής εισβολής στην Ελλάδα, μια αντάρτισσα ξεκινά μια επιχείρηση εκδίκησης για να δολοφονήσει τη μητέρα της, στο όνομα του Θεού. Εμπνευσμένο από την Ηλέκτρα του Ευριπίδη.

Με τους: Αγγελική Παπούλια, Ewen Bremner

Iman των Κόριννα Αβρααμίδου, Κυριάκου Τοφαρίδη

Ο Αμπντάλλα, ένας Άραβας μουσουλμάνος πολιτικός μηχανικός, πρέπει να πάρει την ευθύνη για την κατάρρευση ενός οικισμού που προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων. Η Ιμάν κι η Λεϊλά ριζοσπαστικοποιούνται και φτάνουν στην Κύπρο σε μια μυστική αποστολή. Η Μισιέλ, μια μοναχική έφηβη, ερωτεύεται τον Άγγελο, έναν αυταρχικό νεαρό με ρατσιστικά πιστεύω. Τρεις ιστορίες ξεδιπλώνονται παράλληλα, με ήρωες που αναζητούν τη λύτρωση από το παρελθόν, από τις ενοχές και από τη μοναξιά τους.

Πρωταγωνιστούν: Stephanie Atala, Rita Hayek, Αντρέας Τσέλεπος, Μαργαρίτα Ζαχαρίου.

Ioanna του Αλμπρεχτ Χίρκε

Η Ιωάννα καθαρίζει ψάρια σε ένα μοναχικό νησί και ονειρεύεται μόνο μια παλιά αγάπη από τη Γερμανία. Εκτός από τις αναμνήσεις της από αυτόν, δεν έχει παρά μια ξεθωριασμένη καρτ ποστάλ. Η λαχτάρα την κάνει να ταξιδέψει. Απένταρη, κινείται μέσα από μια ταραχώδη Ευρώπη. Μια αρκούδα βρίσκει την κοιμισμένη Ιωάννα. Και η βουβή μέχρι τώρα Ιωάννα ξαναβρίσκει τη φωνή της.

Με τους: Ιωάννα Τσάμη, Λένα Κιτσοπούλου, Γιώτα Αργυροπούλου, Ana Angelova, Ακύλλα Καραζήση.

Το Παρίσι είναι στο Χάρλεμ της Χριστίνας Κάλλας

Την παραμονή της κατάργησης του αμφιλεγόμενου νόμου “No Dancing” της Νέας Υόρκης, ένα βίαιο επεισόδιο σε ένα ιστορικό τζαζ μπαρ του Χάρλεμ θα αλλάξει για πάντα την ζωή των θαμώνων του. Το Παρίσι είναι στο Χάρλεμ είναι μια συμφωνική ιστορία αφιερωμένη στο τραγούδι της Αμερικής του σήμερα –ένα τραγούδι χωρισμού, διχασμού και σύγχυσης. Ένας κόσμος που απέτυχε στα λόγια, ένας κόσμος όπου μόνο η μουσική μπορεί να μας μεταφέρει σ’ ένα μέρος όπου «όλα θα πάνε καλά».

Πρωταγωνιστούν: Vandit Bhatt, Leon Addison Brown, Ellie Foumbi, Laura Pruden, Souleymane Sy Savane, Lauren Sowa, Stephen Vause, Chris Veteri.

Ειδική προβολή

Dodo του Πάνου Χ. Κούτρα

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην παρουσίαση της ταινίας του Πάνου Κούτρα, «Dodo», τόσο στην Αθήνα τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση όσο και σε μια ειδική φεστιβαλική προβολή στη Θεσσαλονίκη στις 7 Νοεμβρίου.

Ένα ντόντο, είδος πουλιού που έχει εκλείψει εδώ και 300 χρόνια, εμφανίζεται ξαφνικά έξω από την Αθήνα, στο κτήμα μιας πρώην πλούσιας οικογένειας που μετράει αντίστροφα τα δύο κρίσιμα 24ωρα μέχρι τον γάμο της κόρης τους με έναν πλούσιο κληρονόμο. Τα όρια ανάμεσα στη λογική και την τρέλα θα δοκιμαστούν, και η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου.

Με τους: Σμαράγδα Καρύδη, Ακη Σακελλαρίου, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Πολύδωρο Βογιατζή, Αγγελο Παπαδημητρίου, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Νίκο Γκέλια, Κρις Ραντάνοφ, Άννα Τζορτζίκια, Μαριέλλα Σαββίδου, Τζώρτζη Παπαδόπουλο, Τζεφ Μοντάνα, Αχμάντ Κοντάρ, Τζομάνα Αλχασάν.

Τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος στη Finos Film

Για πρώτη φορά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τιμά με Χρυσό Αλέξανδρο μία ιστορική ελληνική εταιρεία παραγωγής.

Το Φεστιβάλ θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στη Finos Film για τη συνεισφορά της στον κινηματογράφο, σε μία συγκινητική βραδιά γεμάτη εκπλήξεις.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, θα προβληθεί και η κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου «Ο φίλος μου, ο Λευτεράκης» από το 1963.

Το φετινό πόστερ του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υπογράφει ο εικαστικός και visual artist Δημήτρης Τριμίτζιος (Taxis). Το πόστερ με τη μια γυναικεία φιγούρα που αιωρείται πάνω από την πόλη επαναδιαπραγματεύεται την αναπαράσταση της γυναίκας. Είναι η υπερηρωίδα της πραγματικής ζωής, που ξεπερνά και υπερβαίνει τους αμέτρητους ρόλους που της έχουν ανατεθεί.