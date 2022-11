Nordic Monitor: Τούρκοι διπλωμάτες-κατάσκοποι αναζητούν «γκιουλενιστές» στην Ελλάδα

Το «κυνήγι» συνεχίζεται από το καθεστώς του Ταγίπ Ερντογάν με στόχο «γκιουλενιστές». Η αναζήτηση όσων σχετίζονται με τον αντίπαλο του Τούρκου προέδρου, αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ, Φετουλάχ Γκιουλέν, εντάθηκε από το 2016, οπότε και διεξήχθη το αποτυχημένο πραξικόπημα, που οδήγησε σε χιλιάδες εκκαθαρίσεις. Νέες αποκαλύψεις για την κατασκοπευτική δραστηριότητα της Αγκυρας έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσα από απόρρητα έγγραφα της τουρκικής κυβέρνησης, με ημερομηνία την 7η Ιουνίου του 2022. Όπως γράφει ο αυτοεξόριστος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ στο Nordic Monitor, οι Τούρκοι διπλωμάτες δεν έχουν παύσει την παράνομη πρακτική της συλλογής πληροφοριών για τους επικριτές και αντιπάλους. Ανάμεσα στους νέους στόχους, για το 2022, όπως αναφέρεται, η Ελλάδα, η Νορβηγία και η Ολλανδία. Το έγγραφο φέρει τη σφραγίδα «απόρρητο». Εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας (Emniyet), η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών. Στο ντοκουμέντο αναγράφεται ότι οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στην Emniyet από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στις 2 Ιουνίου, πράγμα που σημαίνει ότι το υπουργείο συγκέντρωσε τα ονόματα από αναφορές που εστάλησαν στις τουρκικές πρεσβείες και τα προξενεία. Το έγγραφο υπεγράφη από τον Ερντογάν Καρτάλ, αναπληρωτή αρχηγό του τμήματος αντιτρομοκρατίας της Emniyet, και διανεμήθηκε σε 74 τουρκικές επαρχίες. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι έξι άνθρωποι, σε βάρος των οποίων διατάχθηκε έρευνα, βρίσκονται σε Νορβηγία, Ολλανδία και Ελλάδα. Τα άτομα που βρίσκονται στο στόχαστρο των Τούρκων πιστεύεται ότι συνδέονται με το επικριτικό, προς το καθεστώς του Ερντογάν, κίνημα του Φετουλάχ Γιουλέν. Εργαζόμενοι σε τουρκικές πρεσβείες και προξενεία ήρθαν αντιμέτωποι με σοβαρές επιπλήξεις σε σειρά ευρωπαϊκών κρατών, κατά τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των αποκαλύψεων για κατασκοπεία. Υπενθυμίζεται ότι το 2016 δύο Τούρκοι διπλωμάτες στη Βέρνη, όπως αποκαλύφθηκε, είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή ενός επιχειρηματία ελβετικής και τουρκικής καταγωγής. Δύο χρόνια αργότερα, το 2018 η εισαγγελία της Ελβετίας εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος των διπλωματών, ενώ ένα έτος νωρίτερα είχαν αρχίσει οι ποινικές έρευνες σε βάρος των δύο. Οι Τούρκοι διπλωμάτες κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία για λογαριασμό άλλου κράτους ώστε να απαγάγουν τον επιχειρηματία, ο οποίος είχε διασυνδέσεις με το κίνημα του Γκιουλέν και ζούσε στην Ελβετία επί 30 χρόνια. Ειδήσεις σήμερα: Σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό Υμηττού – Μετωπική σύγκρουση οχημάτων Βασίλης Παπαθεοδώρου: Πάνω από 100 βίντεο παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του «Kαλάθι του νοικοκυριού»: Να φαίνεται και η αρχική τιμή των προϊόντων ζητάει το υπουργείο Ανάπτυξης

