SunriseMezz: Στο 9,98% το ποσοστό της Helikon Investments

Στο 9,98% διαμορφώνεται πλέον η συμμετοχή της Helikon Investments στη SunriseMezz, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Η «SUNRISEMEZZ PLC» (η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, όπως ισχύει, και κατόπιν της ληφθείσας την 02.11.2022 σχετικής γνωστοποίησης της Helikon Investments Limited, ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από 31.10.2022 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV:

– 6.676.545 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι 3,7378% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και

– 4.998.856 (ήτοι 2,7985% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 1.437.428 (ήτοι 0,8047% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 4.718.510 (ήτοι 2,6416% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), με ημερομηνίες λήξης την 18.07.2024, την 01.10.2025 και την 04.11.2024 αντίστοιχα.

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Helikon Investments Limited και προέρχονται από κοινές μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap) ανέρχονται συνολικά σε 17.831.339 ή σε ποσοστό 9,9826% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει:

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, όπως ισχύει, η «SUNRISEMEZZ PLC» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 03.11.2022 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης της «Paulson & Co. Inc.», ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 31.10.2022 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, 33.251.273 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Επίσης, σύμφωνα με την εταιρεία:

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, όπως ισχύει, η «SUNRISEMEZZ PLC» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 03.11.2022 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης του John A. Paulson, ότι ο τελευταίος κατέχει έμμεσα από την 31.10.2022 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS) μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας «Paulson & Co. Inc.» 33.251.273 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας)

