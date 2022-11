Αλέξης Τσίπρας: Η χώρα δεν μπορεί να οδηγηθεί στις εκλογές υπό συνθήκες παρακολουθήσεων Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σταματήσει να κρύβεται «Να σταματήσει να κρύβεται» και «να δώσει απαντήσεις» στο θέμα των παρακολουθήσεων καλεί τον πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας σε σημερινή του μαγνητοσκοπημένη δήλωση. «Ο κ. Μητσοτάκης για άλλη μια φορά κρύφτηκε σαν τη στρουθοκάμηλο για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Δεν ήρθε να απαντήσει στη Βουλή, κρύφτηκε από την εξεταστική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, όπως έκρυψε και από αυτήν της ελληνικής Βουλής τους φυσικούς αυτουργούς του εγκλήματος», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «επιλέγει το σκοτάδι της συγκάλυψης, παρά το γεγονός ότι διαρκώς νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για παρακολουθήσεις πολιτικών του αντιπάλων, δημοσιογράφων, ακόμη και υπουργών του, που παρακολουθούνταν παράνομα είτε μέσω επίσημων επισυνδέσεων από την ΕΥΠ είτε μέσω του παράνομου λογισμικού prerdator είτε συνδυαστικά». «Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ενόσω επιλέγει το σκοτάδι, το κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης εξακολουθεί να λειτουργεί και ουδείς αναλαμβάνει την ευθύνη να το απενεργοποιήσει», σημειώνει και τονίζει πως «η χώρα δεν μπορεί να οδηγηθεί σε εκλογές υπό αυτή τη συνθήκη». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθύνει έκκληση σε «όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να πάρουν θέση», ενώ καλεί και τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, ώστε η θεσμική και πολιτική κρίση που ο ίδιος προκάλεσε να μη μετατραπεί σε μείζονα πολιτειακή κρίση εμπιστοσύνης του δημοκρατικού κεκτημένου στη χώρα μας». Ως εκ τούτου, ζητά από τον πρωθυπουργό «να υιοθετήσει ένα ελάχιστο πλαίσιο ενεργειών που θα αποκαταστήσουν, έστω εν μέρει την δημοκρατική ομαλότητα και θα διασφαλίσουν την δημοκρατική και αδιάβλητη διεξαγωγή των επόμενων εκλογών». Συγκεκριμένα προτείνει: «Πρώτα από όλα τον καλούμε να τερματίσει άμεσα τη λειτουργία του κακόβουλου λογισμικού και να θεσμοθετήσει την καθολική απαγόρευση της εμπορίας του από εταιρίες στη χώρα μας. Δεύτερον, να αντικαταστήσει άμεσα με πρόσωπο κοινής αποδοχής τον διοικητή της ΕΥΠ κ. Δεμίρη. Τρίτον, να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την άμεση αντικατάσταση της αρμόδιας για την ΕΥΠ εισαγγελέως κ. Βλάχου η οποία φέρει τεράστιες ευθύνες για την εκτροπή. Τέλος, να δεσμευτεί ότι με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου θα διοριστεί με διακομματική συναίνεση υπηρεσιακός υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο οποίος θα έχει αυτονόητα την αρμοδιότητα της ΕΥΠ και όλων των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας που διαθέτουν συστήματα παρακολουθήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας και καταλήγει: «Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για τις ελάχιστες προϋποθέσεις και εγγυήσεις για την ομαλή διεξαγωγή των επερχόμενων εκλογών και την αποκατάσταση της στοιχειώδους εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Να σταματήσει να κρύβεται, να δώσει άμεσα απαντήσεις». -- Ειδήσεις σήμερα: Καμπούρης, με αγκώνες σε ορθή γωνία και… διπλά βλέφαρα ο άνθρωπος του 3.000 μ.Χ. «Με βίαζε στο δωμάτιο που κοιμόταν με τη μάνα μου» – Η ανατριχιαστική περιγραφή του 17χρονου από τα Πετράλωνα Τι προβλέπει το «χαλαρό» μοντέλο συνεργασίας με ιδιώτες γιατρούς για τον «Προσωπικό Γιατρό» BEST OF NETWORK 04.11.2022, 12:45 04.11.2022, 11:00 04.11.2022, 10:51 04.11.2022, 13:14 04.11.2022, 08:54 04.11.2022, 12:00

