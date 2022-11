Ανδρουλάκης: Απέναντι σε δυο αποτυχημένα μοντέλα εξουσίας, αντιπαραθέτω μια θεσμική κουλτούρα διακυβέρνησης Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απευθυνθεί με «καθαρά λόγια» σε ευρύτερα κοινά, υιοθετεί στρατηγική επίθεσης στην κυβερνητική παράταξη αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ Φώφη Γιωτάκη 04.11.2022, 08:25 Υπέρ μιας προγραμματικής μετεκλογικής κυβερνητικής συμφωνίας, εφόσον το ΠΑΣΟΚ λάβει ισχυρό διψήφιο ποσοστό στις κάλπες, τάσσεται ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας για το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο διακυβέρνησης. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απευθυνθεί με «καθαρά λόγια» σε ευρύτερα κοινά, υιοθετεί στρατηγική επίθεσης στην κυβερνητική παράταξη αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζει αποτυχημένα τα μοντέλα εξουσίας και των δύο κομμάτων και προσπαθεί να μπει «σφήνα», ως φαίνεται, ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Κινείται με την παραδοχή ότι η δημοσκοπική άνοδος του κόμματος από την «ημέρα» αλλαγής ηγεσίας έχει τελευταίως φρενάρει, δηλώνει ωστόσο αισιόδοξος για τις εκλογικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ και ανοίγει εν μέρει τα χαρτιά του. Στη χθεσινοβραδινή του συνέντευξη στο «Kontra24» ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε απαντώντας στο ερώτημα περί μετεκλογικών συνεργασιών συγκεκριμένα: «Απέναντι σε δύο αποτυχημένα μοντέλα εξουσίας, όπου από τη μία μεριά είχαμε τον κ. Παππά να είναι ο αντ’ αυτού και μετά είχαμε τον άλλον αντ’ αυτού, τον κ. Δημητριάδη, αντιπαραθέτω μια θεσμική κουλτούρα ανοιχτής διακυβέρνησης, με προγραμματικές συμφωνίες, που αφού γίνεται σε όλη την Ευρώπη, γιατί επιτέλους να μην γίνει στην Ελλάδα. Ο κ. Τσίπρας, ψήφισε την απλή αναλογική και από το βήμα της ΔΕΘ είπε ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση των ηττημένων. Άραγε γιατί ψήφισε την απλή αναλογική; Αν δεν ήθελε απλή αναλογική, ας άφηνε το μπόνους, σύστημα με το οποίο δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση των ηττημένων, γιατί μόνο το πρώτο κόμμα παίρνει το μπόνους. Εδώ λοιπόν φαίνεται ένα παιχνίδι δύο προσώπων που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι είτε να μείνει στην πρωθυπουργική καρέκλα ο ένας είτε να την κατακτήσει ξανά ο άλλος». Στη συνέχεια προσπάθησε να αναδείξει ζητήματα που παραπέμπουν στην διαπίστωση περί διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και καταρράκωσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών εξαιτίας του αυξημένου πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους. «Προτείναμε πλαφόν στη λιανική. Δεν το υιοθέτησαν και τώρα αν δείτε τα στοιχεία, αποδεικνύεται γιατί είναι στρεβλό το μοντέλο της κυβέρνησης. Το Σεπτέμβριο η μεγαβατώρα κόστιζε 400 ευρώ στο χρηματιστήριο ενέργειας, 800 ευρώ την πληρώναμε. Τώρα από 230 ευρώ, πωλείται στη λιανική στα 600 ευρώ. Άρα το μοντέλο που έφτιαξε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι για να κερδοσκοπούν οι λίγοι παραγωγοί και προμηθευτές ενέργειας», υπογράμμισε, ενώ αναφερόμενος στο καλάθι του νοικοκυριού, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σχολίασε: “Εμείς καλοπροαίρετα το ψηφίσαμε. Δεν κάναμε τους Πόντιους Πιλάτους όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θέλουμε να δούμε πως θα υλοποιηθεί. Εντάσσονται μόνο ιδιωτικές ετικέτες και προϊόντα που ήταν ήδη σε προσφορά, αντί να ασκείται πίεση για τις τιμές των άλλων προϊόντων» συμπληρώνοντας ότι απουσιάζει η πρόνοια για προϊόντα καθημερινής χρήσης που ανεβάζουν τα εβδομαδιαία έξοδα μιας οικογένειας, όπως οι βρεφικές πάνες». Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε με έμφαση τις αυξημένες ιδιωτικές δαπάνες υγείας και στέγασης, που επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και υπογράμμισε ότι «οι τράπεζες έλαβαν 40 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σήμερα μολονότι κρατούν σταθερό το επιτόκιο στις καταθέσεις μας, αυξάνουν 60 μονάδες το επιτόκιο στα στεγαστικά δάνεια. «Το χάσμα μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και στεγαστικών δανείων είναι το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη. Αυτά συνιστούν κερδοσκοπία των μεγάλων και ισχυρών, που αυτή η Κυβέρνηση δεν ακουμπάει αλλά και εφαρμόζει πολιτικές για να την ενισχύσει περαιτέρω», ισχυρίστηκε και πρότεινε να υιοθετηθεί κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα φθηνό μηνιαίο εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες. Για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από μέρους της τουρκικής ηγεσίας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «πρέπει να ενισχύσουμε την FRONTEX, ώστε να έχουμε και λιγότερο κόστος φύλαξης των συνόρων μας ως χώρα, αλλά να υπάρχουν και ευρωπαϊκά μάτια να βλέπουν το παιχνίδι που κάνει ο Ερντογάν στα σύνορα μας, διότι δεν μπορεί κάποιος να καταγγέλλει τον Λουκασένκο ότι κάνει υβριδικό πόλεμο με το μεταναστευτικό αλλά να μην καταγγέλλει τον Ερντογάν, όταν κάνει το ίδιο». Χαρακτήρισε δε, αιτιάσεις πέρα από κάθε λογική διεθνούς δικαίου την προκλητική ρητορική της τουρκικής ηγεσίας περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ξεκαθαρίζοντας ότι σενάριο αποστρατιωτικοποίησης των νησιών μας δεν μπορεί να υπάρχει. Με φόντο την παρουσία της εξεταστικής επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για κυβερνητική προσπάθεια συσκότισης του σκανδάλου των υποκλοπών και απάντησε, όπως είπε, στην κριτική φιλικών προς τον ΣΥΡΙΖΑ μέσων ενημέρωσης για την επιλογή του να καταθέσει υπόμνημα. «Μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άκουσε όσα έχω πει, γιατί είναι θράσος να λένε ότι δεν πήγα λόγω σκοπιμότητας. Είπα ότι η εταιρεία Krikel, που εμπλέκεται, είχε 1 εκατ. απευθείας ανάθεση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και μετά έκανε άλλα 8 εκατ. απευθείας ανάθεση επί Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζουμε όλοι, και γνωρίζουν και στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Υπουργός, που έκανε αυτή την απευθείας ανάθεση, κατόπιν έβαλε τον γιο του να δουλεύει στην Krikel», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής καλώντας την αξιωματική αντιπολίτευση να αφήσει τις συνωμοσιολογίες. Ακόμη, διερωτήθηκε σχετικά με τις «αμφισημίες» για τους φερόμενους λόγους της παρακολούθησής του: «Ποιος τελικά είναι ο ψεύτης και ποιος πρέπει να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη; Η κυρία Βλάχου που λέει ότι έπραξε σωστά, διότι υπήρχε κίνδυνος για τη χώρα, ή ο Πρωθυπουργός που υποστηρίζει ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν ένα λάθος και διώχνει τον στενό συνεργάτη και ανιψιό του, καθώς και τον διοικητή της ΕΥΠ; Εδώ μας κοροϊδεύουν!». Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα, που «είδαν» ότι είχαν παγιδευτεί κινητά τηλέφωνα Υπουργών της Κυβέρνησης, αλλά και τα δημόσια σχόλια του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ επ’ αυτού, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «κάποιοι που έλεγαν “υποκλοπές τέλος”, τώρα θέτουν ξανά το ζήτημα, γιατί η φωτιά έχει φτάσει και κοντά στο σπίτι τους». Επειδή – συνέχισε- τα πράγματα έχουν πάρει άλλη τροπή, πρέπει να βρούμε – και μιλώ με εθνικούς όρους αλλά και όρους ασφάλειας του πολιτικού συστήματος – ποιος χειρίζεται το Predator στην Ελλάδα και να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. «Δεν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί ένα υπερόπλο παρακολούθησης εκατομμυρίων ευρώ απέναντι σε επιχειρηματίες και πολιτικούς και να μην κινητοποιείται η κυβέρνηση και η Δικαιοσύνη εναντίον του. Ο κ. Τσίπρας έδωσε ονόματα επιχειρηματιών και Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Τον κάλεσε κανένας; Υπάρχει αρμόδιος εισαγγελέας στη χώρα;», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Ειδήσεις σήμερα: Βασίλης Παπαθεοδώρου: Με 19 άτομα στο κελί των φυλακών Τριπόλεως Βιασμός 12χρονης: Δύο ακόμη συλλήψεις τις επόμενες ώρες Χουάν Κάρλος – Περισσότερες αποκαλύψεις από την πρώην ερωμένη του: «Τηλεφωνούσε 10 φορές τη μέρα» Φώφη Γιωτάκη 04.11.2022, 08:25 BEST OF NETWORK 03.11.2022, 18:13 04.11.2022, 07:24 03.11.2022, 10:45 03.11.2022, 14:15 03.11.2022, 14:14 03.11.2022, 12:00

