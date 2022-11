Γιάννης Στουρνάρας στο Politico: Χρειάζεται ηπιότερη άνοδος των επιτοκίων

Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο Politico ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας επισημαίνει πως η ΕΚΤ πρέπει να επιβραδύνει τις αυξήσεις των επιτοκίων ενώ προειδοποιεί πως χρειάζεται συμμάχους στη μάχη για τον πληθωρισμό, καθώς εκτιμά ότι, το να αφήσουμε τη μάχη με τον πληθωρισμό μόνο στην ΕΚΤ θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτοξεύσεις των επιτοκίων.

Η τοποθέτηση του κ. Στουρνάρα ασφαλώς καταγράφει το διττό των απόψεων εντός του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μιας και οι τοποθετήσεις αυτές διαφοροποιούνται από τις πρόσφατες, που πραγματοποίησε η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ωστόσο συνάδουν με τις αντίστοιχες άλλων κεντρικών και εμπορικών τραπεζών στην Ευρώπη.

Περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διακινδύνευαν να προκαλέσουν αδικαιολόγητη ζημιά στην οικονομία της Ευρώπης, δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας, ζητώντας οι αυξήσεις επιτοκίων να γίνουν με βραδύτερο ρυθμό.

Ο Γιάννης Στουρνάρας, προέτρεψε επίσης τις φορολογικές και ενεργειακές αρχές να κάνουν περισσότερα για να δαμάσουν τον πληθωρισμό.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον Οκτώβριο, ακολουθώντας την ταχύτερη πορεία σύσφιξης της επιτοκιακής πολιτικής στην ιστορία της ΕΚΤ. Ωστόσο ο κ. Στουρνάρας δήλωσε: «Προσωπικά, θα προτιμούσα μια πιο ομαλή πορεία αύξησης των επιτοκίων».

Σε εκείνη τη συνάντηση, ο Στουρνάρας είπε ότι είχε υποστηρίξει έντονα ότι η ευρωζώνη αντιμετωπίζει ένα σοκ από την πλευρά της προσφοράς – ένα εισαγόμενο σοκ στην τιμή της ενέργειας – στο οποίο η νομισματική πολιτική έχει μικρή επιρροή. Οι δευτερογενείς επιπτώσεις στους μισθούς καθώς και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν επίσης συγκρατημένες, πρόσθεσε.

Ενώ ο κ. Στουρνάρας είπε ότι ο πληθωρισμός που εκτινάσσεται πάνω από κάθε προσδοκία στο ρεκόρ του 10,7% μπορεί να θεωρηθεί πως οδηγεί σε αποφάσεις για μεγαλύτερη άνοδο των επιτοκίων ωστόσο επεσήμανε ότι η πρόσφατη πτώση των τιμών της ενέργεια δικαιολογεί χαμηλότερες προβλέψεις για τον πληθωρισμό και βραδύτερο ρυθμό ανόδου των επιτοκίων.

«Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι ο πληθωρισμός το επόμενο έτος θα είναι μικρότερος από το 5,5 τοις εκατό που υποτίθεται στο βασικό μας σενάριο», είπε ο κ. Στουρνάρας.

If the European Central Bank makes more jumbo rate hikes it will risk causing undue damage to Europe’s economy, Greece’s central bank chief has warned.https://t.co/9DVUoBG0ph

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 4, 2022