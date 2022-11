Δένδιας: «Βίβλος» των προτεραιοτήτων της Ελλάδας ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο «Δυστυχώς, αυτός δεν είναι ο δρόμος που ακολουθούν όλοι» σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών για την ιστορική συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου «Βίβλο» των προτεραιοτήτων της στην εξωτερική πολιτική, έχει κάνει η Ελλάδα τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα στη Διεθνή Διάσκεψη «Πολιτικές της ΕΕ για την Ανατολική Μεσόγειο: Ενέργεια και Ασφάλεια» που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Ζαν Μονέ του ΕΚΠΑ. Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ως παράδειγμα προς μίμηση το Ισραήλ και τον Λίβανο, δύο χώρες που δεν αναγνωρίζονται διπλωματικά μεταξύ τους, ωστόσο υπέγραψαν ιστορική συμφωνία για το αέριο, τονίζοντας ότι «δυστυχώς, αυτός δεν είναι ο δρόμος που ακολουθούν όλοι» αναφέροντας ως παράδειγμα το νέο τουρκολιβυκό μνημόνιο. «Η Ελλάδα γίνεται, εξ ορισμού, το λογικό σημείο εισόδου για την ενέργεια που παράγεται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική» υπογράμμισε δε ο υπουργός Εξωτερικών. Αναλυτικά οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών «Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή αποδοτικότητα έχουν γίνει οι γνωστότερες αναφορές του σημερινού κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ανατολική Μεσόγειος και η στρατηγική θέση της Ελλάδας εξετάζονται υπό νέο πρίσμα. Η Ελλάδα συμβάλλει ενεργά στην ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ, προωθώντας τη διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού. Για παράδειγμα, στον υφιστάμενο τερματικό σταθμό LNG στη Ρεβυθούσα, εγκαινιάστηκε πριν από μερικές εβδομάδες ένας νέος σταθμός φόρτωσης φορτηγών πλοίων LNG. Ο πρώτος τέτοιος σταθμός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης, κατασκευάζονται δύο Πλωτές Αποθηκευτικές Μονάδεςμ Επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη. Για να μην αναφέρουμε τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου, την Διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας και τη Διασύνδεση φυσικού αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας. Η Ελλάδα γίνεται, εξ ορισμού, το λογικό σημείο εισόδου για την ενέργεια που παράγεται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Επιπλέον, υπάρχουν μεγάλα έργα που θα φέρουν ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη, από αυτές τις περιοχές. Οι διασυνδέσεις Ευρώπης-Ασίας και Ευρώπης-Αφρικής είναι μεταξύ αυτών. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω μια βασική πτυχή αυτών των έργων. Εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, ιδίως του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Το Euro-Asia Interconnector θα ακολουθήσει την πορεία του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου East Med. Το Euro-Africa Interconnector θα εκμεταλλευτεί τη συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Είναι σταθερή δέσμευσή μας ότι για να ενισχύσουμε την ενεργειακή συνεργασία και να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να τηρούμε αυτούς τους βασικούς κανόνες. Η Ελλάδα έχει κάνει τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, τη «Βίβλο» των προτεραιοτήτων της στην εξωτερική πολιτική. Εάν όλες οι χώρες τηρούσαν αυτές τις αρχές, όλοι θα ωφελούνταν. Πριν από λίγες ημέρες, το Ισραήλ και ο Λίβανος, δύο χώρες που δεν αναγνωρίζονται μεταξύ τους, υπέγραψαν συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για την εκμετάλλευση των πόρων φυσικού αερίου. Χαιρετίζουμε το θάρρος και το όραμα του Ισραήλ και του Λιβάνου. Και ελπίζουμε ότι και άλλες χώρες της περιοχής θα αδράξουν την ευκαιρία και θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Αυτός είναι ο δρόμος προς την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία. Δυστυχώς, αυτός δεν είναι ο δρόμος που ακολουθούν όλοι. Πριν από λίγες εβδομάδες, η κυβέρνηση της Τρίπολης υπέγραψε με την Τουρκία «μνημόνιο» για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο. Αυτό το λεγόμενο μνημόνιο βασίζεται σε ένα προηγούμενο «μνημόνιο» που αψηφούσε όχι μόνο το βασικό διεθνές δίκαιο, αλλά και θεμελιώδεις αρχές της γεωγραφίας. Με χαρά είδαμε ότι πολλά κράτη βγήκαν να το καταγγείλουν αμέσως. Κυρίες και κύριοι, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι πολλές και μεγάλες. Μόνο αν συνεργαστούμε βάσει κοινών αρχών μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Προς όφελος όλων μας». Ειδήσεις σήμερα: Καμπούρης, με αγκώνες σε ορθή γωνία και… διπλά βλέφαρα ο άνθρωπος του 3.000 μ.Χ. «Με βίαζε στο δωμάτιο που κοιμόταν με τη μάνα μου» – Η ανατριχιαστική περιγραφή του 17χρονου από τα Πετράλωνα Τι προβλέπει το «χαλαρό» μοντέλο συνεργασίας με ιδιώτες γιατρούς για τον «Προσωπικό Γιατρό» BEST OF NETWORK 04.11.2022, 11:00 04.11.2022, 10:55 04.11.2022, 10:51 04.11.2022, 08:57 04.11.2022, 08:54 03.11.2022, 12:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )