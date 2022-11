Δημοσκόπηση MRB: Το 47,2% ανησυχεί για επεισόδιο με την Τουρκία

Το 2ο μέρος της δημοσκόπησης της MRB παρουσίασε απόψε ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN. Στη δημοσκόπηση καταγράφονται οι μετακινήσεις ψηφοφόρων, η «ακτινογραφία» των αναποφάσιστων, αλλά και η άποψη των πολιτών για τα ελληνοτουρκικά. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το 47,2% ανησυχεί για πιθανή πρόκληση πολεμικού επεισοδίου από την πλευρά της Τουρκίας ενώ το 49.3% έχει αντίθετη άποψη. Από τον χώρο της ΝΔ, το 51.3% θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο αυτό, ενώ ένας στους δύο από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρεί απίθανο ή λίγο πιθανό. Στο ερώτημα τι θα συμβεί σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία, το 48% πιστεύει ότι «θα είμαστε μόνοι μας», ενώ το 27.1% θεωρεί πως η Γαλλία θα βοηθήσει την χώρα μας. Στο 19.8% πιστεύουν πως θα υπάρχει στρατιωτική βοήθεια από όλη την Ε.Ε. και 17.4% από τις ΗΠΑ. Πιο χαμηλά ακολουθούν Ισραήλ και Αίγυπτος. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-co3p5sj0j18h) H συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στο 70.4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στο 69.9%. Οσον αφορά τη Ν.Δ. υπάρχει ένα ποσοστό 2.5% από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που δείχνουν να μετακινούνται στο κυβερνών κόμμα, ενώ από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό δείχνει να φτάνει το 6.2%. Στον ΣΥΡΙΖΑ, στο 1.8% ανέρχεται το ποσοστό ψηφοφόρων της ΝΔ που δείχνει να μετακινείτε προς την πλευρά τους, στο 6.1% από το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 7.2% θα πάει σε άλλο κόμμα και το 15% των ψήφων, παραμένει αδιευκρίνιστο. Στην ερώτηση τι θα προτιμούσαν αν δε προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 54.2% θέλει κυβέρνηση δύο κομμάτων, ενώ το 38.4% να γίνουν επαναληπτικές εκλογές. Υπέρ της κυβέρνησης δύο κομμάτων είναι το 69.3% του ΣΥΡΙΖΑ και από τον χώρο της ΝΔ το 54.2% προτιμά επαναληπτικές εκλογές. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-co3ozm83ep4h) Οσον αφορά το σενάριο συμμαχίας σε νέα κυβέρνηση, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει το σενάριο να κυβερνήσουν μαζί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ (17.6%), ενώ ακολουθεί ο συνδυασμός οικουμενικής κυβέρνησης (17.1%). Στο σενάριο συνεργασίας που θα προτιμούσαν οι ψηφοφόροι, ο συνδυασμός ΝΔ-ΠΑΣΟΚ επικρατεί με 32.4% Επίσης, στο δίλημμα ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ νίκη έστω και με μία ψήφο, το 34.1% λέει ΝΔ και το 27.9% ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: Προπονητής ποδοσφαίρου ο τρίτος συλληφθείς – Το προφίλ του 55χρονου Καιρός-Κακοκαιρία «EVA»: Περιορίστε τις μετακινήσεις – Ισχυρή σύσταση από την Πυροσβεστική Έλον Μασκ: «Σφαγή» στο Twitter – Χιλιάδες απολύσεις μέσω e-mail

