Επιτροπή PEGA για επισυνδέσεις: Να δοθούν απαντήσεις πριν τις επόμενες εκλογές Τι είπαν στη συνέντευξή τύπου που παραχώρησαν μετά τις συναντήσεις που είχαν στην Ελλάδα Τη διαλεύκανση των υποθέσεων παρακολουθήσεων πολιτικών και δημοσιογράφων είτε με νόμιμες επισυνδέσεις, είτε με τη χρήση παράνομων λογισμικών, πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα, ζήτησαν τα μέλη της επιτροπής PEGA του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που ερευνούν υποθέσεις παρακολούθησης πολιτών σε κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Μιλώντας στη συνέντευξη τύπου στα γραφεία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην Ελλάδα ο πρόεδρος της επιτροπής Γερούν Λεάνερς (ΕΛΚ) και η εισηγήτρια και μέλος της επιτροπής Σόφι Ιντ Βελντ, αναφέρθηκαν στα ευρήματα της εν λόγω επιτροπής μετά το ταξίδι τους στην Κύπρο και την Ελλάδα. «Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το εξής ερώτημα. Έχουμε μάθει ποιος και για ποιο λόγο χρησιμοποιεί το Predator; Όχι, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να μη μοιράζονται κρίσιμες πληροφορίες μαζί μας» δήλωσε η κυρία Ιντ Βελντ. Σύμφωνα με την ίδια την εισηγήτρια της επιτροπής του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου η όλη υπόθεση μοιάζει με ένα παζλ από το οποίο λείπουν ακόμα πολλά κρίσιμα κομμάτια για να μπορέσει κάποιος να δει ολόκληρη την εικόνα. Όπως είπε κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εάν πίσω από την χρήση του εν λόγω λογισμικού βρίσκονται οι ιδιωτικές εταιρείες ή κρατικές υπηρεσίες ωστόσο όπως τόνισε εάν ίδια ήταν πρωθυπουργός της χώρας θα ήθελε να εξαφανιστούν όλες οι σκιές αυτής της υπόθεσης πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές. «Όλες οι εκλογές στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αφορούν πρωτίστως τους εθνικούς λόγους αλλά έχουν παράλληλα αντίκτυπο και σε ολόκληρη την ΕΕ», δήλωσε χαρακτηριστικά η ίδια. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων η εισηγήτρια της επιτροπής υπογράμμισε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα δεν έχει φυσικά καμία σχέση με αυτήν στην Πολωνία η στην Ουγγαρία καθώς στην χώρα μας υφίστανται μηχανισμοί ελέγχου της εξουσίας και υπάρχουν οι απαραίτητες θεσμικές ισορροπίες. Ειδήσεις σήμερα: Καμπούρης, με αγκώνες σε ορθή γωνία και… διπλά βλέφαρα ο άνθρωπος του 3.000 μ.Χ. «Με βίαζε στο δωμάτιο που κοιμόταν με τη μάνα μου» – Η ανατριχιαστική περιγραφή του 17χρονου από τα Πετράλωνα Τι προβλέπει το «χαλαρό» μοντέλο συνεργασίας με ιδιώτες γιατρούς για τον «Προσωπικό Γιατρό» BEST OF NETWORK 04.11.2022, 12:45 04.11.2022, 11:00 04.11.2022, 10:51 04.11.2022, 13:14 04.11.2022, 08:54 04.11.2022, 12:00

