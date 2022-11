Επιτροπή PEGA: Σφοδρή αντιπαράθεση Ελίζας Βόζεμπεργκ και Σόφι ιντ Βελντ «Προσωπικές εκτιμήσεις» χαρακτήρισε η ευρωβουλευτής της ΝΔ τις θέσεις που διατύπωσε η Ολλανδή εισηγήτρια «Προσωπικές εκτιμήσεις της κυρίας Ιντ Βελντ» χαρακτήρισε η ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ, μέλος της Επιτροπής PEGA, τις θέσεις που διατύπωσε η Ολλανδή εισηγήτρια Σοφί ιντ Βέλντ. Η κυρία Βόζεμπεργκ τόνισε ότι η Σόφι ιντ Βελντ προχώρησε σε προσωπικές εκτιμήσεις και ότι δεν υπάρχουν στέρεες αποδείξεις για εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών στην υπόθεση της παρακολούθησης με κακόβουλο λογισμικό. Αναφερόμενη στον Τύπο, είπε ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για προβλήματα ελευθερίας του Τύπου όταν έχουμε τρομοκράτες που αρθρογραφούν και οι απόψεις τους καταχωρίζονται στον ημερήσιο Τύπο και “κίτρινα έντυπα” που προσβάλλουν καθημερινά, τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και άλλα δημόσια πρόσωπα». Η κυρία Ιντ Βελντ απάντησε ότι πράγματι δεν υπάρχουν στέρεες αποδείξεις γιατί, όπως ισχυρίστηκε, η ελληνική κυβέρνηση δεν έδωσε σημαντικά στοιχεία στην επιτροπή Pega. Νωρίτερα, η Ολλανδή εισηγήτρια είχε πει ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις, ώστε να μη μείνει καμία αμφιβολία. «Έχουμε μάθει ποιος και για ποιο λόγο χρησιμοποιεί το Predator; Όχι.» δήλωσε η κυρία Ιντ Βελντ. Σύμφωνα με την ίδια την εισηγήτρια της επιτροπής του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου η όλη υπόθεση μοιάζει με ένα παζλ από το οποίο λείπουν ακόμα πολλά κρίσιμα κομμάτια για να μπορέσει κάποιος να δει ολόκληρη την εικόνα. Όπως είπε κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εάν πίσω από την χρήση του εν λόγω λογισμικού βρίσκονται οι ιδιωτικές εταιρείες ή κρατικές υπηρεσίες ωστόσο όπως τόνισε εάν η ίδια ήταν πρωθυπουργός της χώρας θα ήθελε να εξαφανιστούν όλες οι σκιές αυτής της υπόθεσης πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ειδήσεις σήμερα: Μάνδρα: Είχαμε λάβει αναφορές για κακοποίηση του 17χρονου λέει το «Χαμόγελο του παιδιού» Βιασμός 12χρονης: Αγαπά τα σκυλιά και τα όπλα – Το προφίλ του 39χρονου που συνελήφθη Έδεσσα: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητών Λυκείου – Σταμάτησαν να τον χτυπούν όταν λιποθύμησε BEST OF NETWORK 04.11.2022, 09:28 04.11.2022, 11:00 04.11.2022, 10:51 04.11.2022, 13:14 04.11.2022, 14:33 04.11.2022, 15:43

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )