Θεοδωρικάκος: Εξετάζουμε το αίτημα των αστυνομικών να χαρακτηριστεί επικίνδυνο το επάγγελμά τους «Εξετάζουμε το πάγιο αίτημα των αστυνομικών – που δεν έλυσε ούτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, να χαρακτηριστεί το επάγγελμα τους ως επικίνδυνο» είπε χαρακτηριστικά Στοιχεία που δείχνουν ότι η χαμηλή και μεσαία εγκληματικότητα μειώθηκε κατά 25% τα τελευταία χρόνια παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξετάζει το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί το επάγγελμα του αστυνομικού ως επικίνδυνο. «Εξετάζουμε το πάγιο αίτημα των αστυνομικών – που δεν έλυσε ούτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, να χαρακτηριστεί το επάγγελμα τους ως επικίνδυνο» είπε χαρακτηριστικά. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Χάρη Καστανίδη τόνισε πως «έχει εκτοξευτεί το πρόβλημα στα σύνορα» εξηγώντας πως «μέχρι σήμερα έχουμε σταματήσει 220.000 μετανάστες να μπουν παράνομα στη χώρα. Επίσης ενημερώνω τη Βουλή μια πηγή εγκληματικότητας προέρχεται από τους μετανάστες. Έχουμε συλλάβει φέτος 35.000 παράνομους μετανάστες». «Δεν μπορούμε να μιλάμε για την εγκληματική πολιτική και να μην βάζουμε στο κέντρο της προσοχής μας τον παράγοντα της παράνομης μετανάστευσης. Αποτελεί τεράστιο θέμα. Γιατί αποτελεί σημαντικό παράγοντα εγκληματικότητας» είπε ο Υπουργός σε άλλο σημείο για να προσθέσει «και σήμερα που μπήκαμε στο Νοέμβριο υπάρχει μεγάλη πίεση στα σύνορα. Αυτό απαιτεί πολλές δυνάμεις». Από την πλευρά του ο κ. Καστανίδης υποστήριξε ότι υπάρχει μείωση στην εξιχνίαση εγκλημάτων ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εγκατάλειψη των αστυνομικών. Ειδήσεις σήμερα: Τι προβλέπει το «χαλαρό» μοντέλο συνεργασίας με ιδιώτες γιατρούς για τον «Προσωπικό Γιατρό»Περισσότερες αποκαλύψεις από την πρώην ερωμένη του Χουάν Κάρλος: «Τηλεφωνούσε 10 φορές τη μέρα»Με 19 άτομα στον ίδιο θάλαμο στις φυλακές Τρίπολης ο Βασίλης Παπαθεοδώρου BEST OF NETWORK 04.11.2022, 10:09 04.11.2022, 07:24 04.11.2022, 09:13 04.11.2022, 08:57 04.11.2022, 08:54 03.11.2022, 12:00

