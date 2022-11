Θεοδωρικάκος: Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εγγύηση για δημοκρατία, ενότητα, και ανάπτυξη

«Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναταραχής, η ΝΔ και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτελούν τη μοναδική εγγύηση για τη δημοκρατία, την ενότητα, την πρόοδο και την ανάπτυξη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας απόψε σε συγκέντρωση στελεχών της ΝΔ, στα γραφεία της διοικούσας επιτροπής εκλογικής περιφέρειας Αχαΐας, στην Πάτρα. Επίσης, κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ανέφερε ότι «τρία χρόνια μετά την εκλογική νίκη του 2019, συνέβησαν πολλά» και πρόσθεσε: «Χρόνια ενδυνάμωσης για την Ελλάδα, αλλά και χρόνια πρωτοφανών διεθνών προκλήσεων και απειλών για όλους μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το διάστημα προχωρήσαμε μπροστά. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και όλη η κυβέρνηση συνολικά, κρατήσαμε με σταθερό χέρι το τιμόνι της πατρίδας στη σωστή πορεία. Με έγκαιρες και σωστές αποφάσεις, με στήριξη της κοινωνίας, με μεταρρυθμίσεις, με τόλμη στα δύσκολα, με ευθύνη στα κρίσιμα». Ειδικότερα, μιλώντας για τα κρίσιμα, ανέφερε, «την εθνική απειλή στα σύνορα της χώρας, με την Τουρκία να εργαλειοποιεί καθημερινά με τον πλέον προκλητικό τρόπο δυστυχισμένους ανθρώπους, τους παράνομους μετανάστες, την πανδημία, που άλλαξε τον τρόπο της ζωής μας, τον πόλεμο στην Ευρώπη που προκάλεσε η παράνομη και καταδικαστέα ρωσική εισβολή, αλλά και την διεθνή ενεργειακή κρίση και το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που πυροδοτήθηκαν ταυτόχρονα». Όσον αφορά στα ζητήματα της ασφάλειας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια για εμάς δεν είναι μια απλή εξαγγελία ή διατύπωση, αλλά αποτελεί στοιχείο που βρίσκεται στον πυρήνα της ίδιας μας της ιδεολογίας» και πρόσθεσε: «Επειδή είμαστε η βαθιά λαϊκή πατριωτική παράταξη που προωθεί την ενότητα και την κοινωνική συνοχή. Επειδή πιστεύουμε πως η ασφάλεια δεν αποτελεί θεμελιώδες, μόνο συνταγματικό δικαίωμα σε κάθε οργανωμένη πολιτεία, αλλά αποτελεί συνεκτικό στοιχείο και συστατικό της ίδιας της Δημοκρατίας. Γι αυτόν, ακριβώς τον λόγο, αισθανόμαστε υπερήφανοι για το έργο μας στον τομέα της ασφάλειας. Και νιώθουμε και δικαιωμένοι για τα αποτελέσματά του, ειδικά στον τομέα που έχει να κάνει με τη χαμηλή και μεσαία εγκληματικότητα, που απασχολεί τα νοικοκυριά». Παραθέτοντας στοιχεία για την Πάτρα και την Αχαΐα, είπε ότι «οι κλοπές και οι διαρρήξεις για το 2022, σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2019, έχουν μειωθεί σχεδόν 50%». Παράλληλα, συνέχισε, «ενισχύσαμε τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής με 88 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, ενώ, από τον Οκτώβριο, δημιουργήσαμε και εδώ γραφείο αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, στελεχώνοντάς το, ήδη, με 12 υψηλά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, ώστε να μπει ένα τέλος στη σιωπηρή ανοχή των τελευταίων δεκαετιών, απέναντι σε αυτό το θλιβερό φαινόμενο». Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι «η ΝΔ προτάσσει πάντα το εθνικό από το κομματικό συμφέρον, πολιτευόμενη, διαχρονικά, με ορίζοντα τις επόμενες γενεές και όχι με γνώμονα τις επόμενες εκλογές». Ακόμη, υπογράμμισε ότι «σε μία περίοδο διεθνών τρικυμιών, έχει μεγάλη σημασία το ποιος κρατά το τιμόνι της πατρίδας» και συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα, έχει ανάγκη από τη συνέχιση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας. Πιστεύω βαθιά πως, όπως το 2019 η πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής έδωσε την εντολή διακυβέρνησης του τόπου στη ΝΔ, αυτό θα συμβεί και πάλι. Είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες θα αποφασίσουν σωστά. Πλέον, έχουν και εμπειρία και κρίση. Γνωρίζουν το έργο και τις πράξεις μας. Ξέρουν ότι κρατήσαμε την πατρίδα μας όρθια. Διαφυλάξαμε την κοινωνική συνοχή και κάνουμε σημαντικά βήματα ανάπτυξης, παρά τις αντιξοότητες». Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι «αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ σημαίνει ισχυρή Ελλάδα με αποτρεπτική ισχύ, που στηρίζεται στις ένοπλες δυνάμεις, στις διεθνείς συμμαχίες, στην ανεπτυγμένη, πλέον, οικονομία μας, μα, πάνω απ’ όλα στην ενότητα όλων των Ελλήνων». Ειδήσεις σήμερα: Μάνδρα: «Τον πέρασα για αγριογούρουνο και τον σκότωσα κατά λάθος» υποστήριξε ο 14χρονος για τον αδερφό του «Σαφάρι» στην Κόρινθο για 43χρονο ηλεκτρολόγο για τον βιασμό της 12χρονης Κακοκαιρία «EVA»: Σε ετοιμότητα το 112, οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

