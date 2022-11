«Θεούς και δαίμονες» κατηγορεί ο Μασκ για το Twitter

Τους ακτιβιστές κατηγορεί ο Έλον Μασκ για την πτώση εσόδων του Twitter, ( μετακυλίοντας εμμέσως τις ευθύνες για την θύελλα απολύσεων που ακολουθεί) ενώ τους καταλόγισε πως «προσπαθούν να καταστρέψουν την ελευθερία του λόγου στην Αμερική».

«Το Twitter είχε τεράστια πτώση στα έσοδα, λόγω των ομάδων ακτιβιστών που πιέζουν τους διαφημιστές, παρόλο που τίποτα δεν άλλαξε στον έλεγχο του περιεχομένου και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τους καθησυχάσουμε» έγραψε σε ανάρτησή του.

Αρκετοί διαφημιστές είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τα σχέδια του Μασκ να επανεξετάσει την πολιτική ελέγχου περιεχομένου του Twitter. Η Volkswagen AG , η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, ενώθηκε με την Pfizer Inc. και την General Mills Inc. και πάγωσαν προσωρινά τις διαφημίσεις τους στην πλατφόρμα.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022