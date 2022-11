Καλάθι νοικοκυριού: Πολιτικό crash test για την κυβέρνηση στο μέτωπο της καθημερινότητας Η… μάχη του σούπερ μάρκετ είναι κρίσιμη για την κυβέρνηση Γιώργος Ευγενίδης 04.11.2022, 06:28 Μπορεί η κυβέρνηση να διατηρεί ασφαλές προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική κυριαρχία της ΝΔ να μην αμφισβητείται με βάση το σύνολο των μετρήσεων, το αποφασιστικό πεδίο, όμως, είναι αυτό της οικονομίας και της καθημερινότητας. Εκεί δίνεται αυτές τις μέρες η κρίσιμη μάχη με το καλάθι του νοικοκυριού, καθώς, όπως αποτυπωνόταν και σε πρόσφατη έρευνα της εταιρίας Pulse (ΣΚΑΪ), η βασική ανησυχία των πολιτών για την τσέπη τους δεν είναι πλέον τόσο το κόστος του ρεύματος, όσο το κόστος του σούπερ μάρκετ. Και στη χθεσινή μέτρηση της MRB (Open), άλλωστε, καταγράφεται η ίδια τάση, με σχεδόν το 78% των πολιτών να θεωρεί ως σημαντικότερο πρόβλημα την ακρίβεια. Η… μάχη του σούπερ μάρκετ, συνεπώς, είναι κρίσιμη για την κυβέρνηση, διότι αγγίζει ιδιαίτερα μεσαίους και μικρομεσαίους που συνεχίζουν να “ζορίζονται” έναντι του κύματος ανατιμήσεων που παρατηρούνταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Η ελπίδα της κυβέρνησης είναι ότι το καλάθι του νοικοκυριού, εν τέλει, θα λειτουργήσει ως θρυαλλίδα ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ, ώστε να διαμορφώσουν χαμηλότερες τιμές σε μια σειρά βασικών προϊόντων. Και αυτό μπορεί να μην λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού, μπορεί να δώσει, όμως, μια ανάσα σε μια σειρά βασικών καταναλωτικών αγαθών. Δεν είναι μυστικό ότι η έναρξη εφαρμογής του μέτρου ήταν όπως κάθε αρχή: δύσκολη. Σύγχυση, μπέρδεμα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες και αναζήτηση των προϊόντων με τη χαμηλότερη σήμανση στα ράφια. Με προβληματισμό, παράλληλα, αντιμετωπίζει το μέτρο και η πλειοψηφία των πολιτών, καθώς με βάση τη χθεσινή έρευνα της MRB πάνω από το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το μέτρο δεν θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Από την άλλη, όμως, η εκτίμηση ανώτερης κυβερνητικής πηγής είναι ότι προοδευτικά η κατάσταση θα εξομαλύνεται. Μάλιστα, η ίδια πηγή μετέφερε στο thetimes|-.gr το στοιχείο ότι, με βάση τα πρώτα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στο καλάθι των σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης διέψευσε χθες (Alpha 9,89) τις πληροφορίες ότι κάποια προϊόντα είχαν ανατιμηθεί πριν την εφαρμογή του μέτρου, για να επιστρέψουν με την ένταξή τους στο καλάθι στην τιμή που είχαν πριν από κάποιες μέρες. «Υπάρχουν πάντα εύκολες κριτικές και ανέξοδες υποσχέσεις όταν μιλάμε για την ακρίβεια. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν κάποιοι με ένα νόμο και με ένα άρθρο να καταργήσουν το φαινόμενο του παγκόσμιου πληθωρισμού», διεμήνυσε χθες από το Βερολίνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι το μέτρο θα συνεισφέρει, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, στη συγκράτηση των τιμών σε ορισμένα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Γιώργος Ευγενίδης 04.11.2022, 06:28 BEST OF NETWORK 03.11.2022, 18:13 03.11.2022, 08:03 03.11.2022, 10:45 03.11.2022, 14:15 03.11.2022, 14:14 03.11.2022, 15:56

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )