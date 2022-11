Κοντονής: «Σκοτείνιασε ο νους μου» όταν έμαθα την αποστολή του φακέλου με τους 10 πολιτικούς στη Βουλή

Ειδικότερα, κατά την 11η ημέρα της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο που δικάζεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής Ελένη Τουλουπάκη, κατέθεσε σήμερα ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Να σημειωθεί ότι ο κ. Κοντονής κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Δικαιοσύνης συνυπηρέτησε μαζί με τον κ. Παπαγγελόπουλο. Ο κ. Κοντονής, αναφέρθηκε στο πολιτικό παρασκήνιο, όταν έφθασε ο φάκελος με τους δέκα πολιτικούς στη Βουλή, δηλώνοντας πως «σκοτείνιασε ο νους μου», ενώ πρόσθεσε ότι κράτησε σοβαρές επιφυλάξεις για την αναφορά των δέκα πολιτικών αλλά και για την αξιοπιστία των προστατευόμενων μαρτύρων. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ο κ. Κοντονής ανέφερε ότι «δεν διαθέτει στοιχεία, ότι ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος ήταν το πρόσωπο που εννοούσε η εισαγγελέας Ελένη Ράικου, όταν κατήγγειλε παρεμβάσεις μετά την παραίτηση της από τη θέση της επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς». Σε ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου του Ειδικού Δικαστηρίου Βασιλική Ηλιοπούλου, προς τον μάρτυρα εάν κατάλαβε ότι φωτογραφίζεται ο κ. Παπαγγελόπουλος, ο κ. Κοντονής απάντησε: Το μυαλό μου πήγε στις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Eίπα πως είναι δυνατόν η οικονομική ολιγαρχία να πιέζει εισαγγελείς, αυτά σκεφτόμουν τότε, τώρα άλλα σκέφτομαι, δεν θα σας φανούν χρήσιμα. Αναμένοντας να πάω στη Βουλή μου έστειλε μήνυμα η Ελένη Ράικου και μου έγραψε. Δεν ξέρετε τι έχω υποστεί τόσους μήνες. Αυτό με ξένισε. Η κυρία Ράικου είπα στη Βουλή, γιατί με ρωτούσαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, γιατί παραιτήθηκε, αντί να στείλει μήνυμα, να κατονομάσει ποιοί κρατικοί παράγοντες και οικονομικοί παράγοντες παρεμβαίνουν στο έργο της. Πρόεδρος. Αναφερόμενη στα παράκεντρα εξουσίας η κυρία Ράικου, μήπως εννοούσε τον Παπαγγελόπουλο; Κοντονής. Δεν μπορούσα να φανταστώ, ότι εννοούσε τον Παπαγγελόπουλο. Δεν πιστεύω άλλωστε, ότι κανένα μέλος της τότε κυβέρνησης είχε στόχο τη συγκάλυψη, γνωρίζετε ότι έχω αποχωρήσει από καιρό και οι σχέσεις μου δεν είναι καλές με τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να σκεφτώ για συγκάλυψη. Συνεργασία με Ραίκου Πρόεδρος: Η συνεργασίας σας με την κ. Ράικου ήταν αυστηρώς επαγγελματική; Συζητάγατε και άλλα θέματα πχ. για τη Δικαιοσύνη; Στ. Κοντονής: Αυστηρότητα επαγγελματική. Πρόεδρος: Υπήρχε αλληλοεκτίμηση; Στ. Κοντονής: Κατά τη διάρκεια που εκτέλεσε τα καθήκοντά της, η κ. Ράικου τα εκτέλεσε με ένα τρόπο άψογο επαγγελματικό. Πρόεδρος: Στις συναντήσεις που είχατε κάνει με την κ. Ράικου σας είχε αναφέρει την επιθυμία της να παραταθεί η θητεία της; Στ. Κοντονης: Ποτέ… Πρόεδρος: Πως μάθατε για την παραίτησή της από την εισαγγελία Διαφθοράς; Στ. Κοντονής: Η κυρία Ράικου με είχε ενημερώσει πως πρόκειται για σοβαρό σκάνδαλο. Μου ανέφερε για μεγάλο αριθμό γιατρών που συνταγογραφούσαν παράνομα. Μου έκανε εντύπωση αυτός ο αριθμός. Μου είπε: «κύριε υπουργέ θα πάω και στον αναπληρωτή». Να πω ότι στην αρμοδιότητα του κ. Παπαγγελόπουλου ήταν η εισαγγελία Διαφθοράς. Μάλιστα, η κυρία Ράικου χαμογέλασε και μου είπε: «εσείς έχετε κάποιο πρόβλημα να σας επισκέπτομαι; Γιατί ο κ. Παπαγγελόπουλος έχει που επισκέπτομαι εσάς». Την επομένη έπεσα από τα σύννεφα, όταν με ενημέρωσαν ότι παραιτήθηκε. Την προηγούμενη είχαμε συναντηθεί και δεν μου είπε τίποτα. Αμέσως εξέδωσα ανακοίνωση και μίλησα και στη Βουλή. Έμεινα ενεός διαβάζοντας την ανακοίνωση της κυρίας Ράικου. Πρόεδρος: Κάνατε και μια κριτική γιατί η κυρία Ράικου έβγαλε Δελτίο Τύπου… Στ. Κοντονής: Η δουλειά των δικαστών δεν είναι δυνατόν να εκδίδουν δελτία Τύπου αλλά να αναφέρονται στη προϊσταμένη αρχή. Και η κυρία Ράικου αν είχε παράπονα να αναφερθεί στην προϊσταμένη της αρχή και να ασκήσει τα ασκήσει τα εισαγγελικά της καθήκοντα. Εγώ όταν διάβασα την ανακοίνωσή της η πρώτη σκέψη μου ήταν ότι υπήρχαν πιέσεις από τους εκπροσώπους των μεγάλων φαρμακευτικών. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη τώρα κάνω άλλες σκέψεις … Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Κοντονής ενώ ο ίδιος επρόκειτο να μιλήσει στη Βουλή η κ. Ράικου του έστειλε ένα μήνυμα. Του έγραφε, όπως είπε, κάποια κολακευτικά λόγια για εκείνον και ότι δεν ξέρω τι έχει υποστεί όλο τον προηγούμενο καιρό. «Από το βήμα της Βουλής είπα ότι η κυρία Ράικου έχει υποχρέωση αντί να στέλνει sms στον υπουργό Δικαιοσύνης να κατονομάσει ποιοι της ασκούν πιέσεις, τόνισε ο μάρτυρας. Πρόεδρος: Όταν γράφει για παράκεντρα εξουσίας που πήγε το μυαλό σας ; Στ. Κοντονής: Δεν πήγε κάπου, αλλά επειδή εκείνη την περίοδο φωτογραφίζονταν ο κ. Παπαγγελόπουλος για αυτό είπα ότι η κυρία Ράικου πρέπει να πει ακριβώς που αναφέρεται. Πρόεδρος: Μας είπε η κ. Ράικου ότι είχε δική του ατζέντα ο κ. Παπαγγελόπουλος. Εσείς είδατε κάτι; Στ. Κοντονής: Με ξένισε αυτό που μου είπε, ότι δηλαδή ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν διάκειται ευμενώς απέναντί μου. Εγώ το είπα στον πρωθυπουργό γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Πρόεδρος: Σας ανέφερε κάτι για παρέμβαση του Παπαγγελόπουλου να κατασκευάσει στοιχεία; Στ. Κοντονής: Εκ των υστέρων είπε κάποια πράγματα όταν εμφανιστήκαμε εδώ την πρώτη ημέρα. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε ακόμη στον τρόπο παραίτησης της κυρίας Ράικου από την εισαγγελία Διαφθοράς, όταν πληροφορήθηκε για δημοσίευμα εφημερίδας για καταγγελία που έκανε σε βάρος της. «Από τη στιγμή που ασκούμε μια εξουσία είμαστε στον έλεγχο των πολιτών και του Τύπου. Αν τώρα ο Τύπος κάνει καλά τη δουλειά του είναι άλλο θέμα. Γράφανε για εμένα τα απίστευτα ιδίως όταν ήμουν υφυπουργός Αθλητισμού. Οι δημοσιογράφοι ασκούν έλεγχο και είναι προτιμότερο να έχουμε μια δημοσιογραφία που υπερβάλλει παρά φιμωμένη. Εάν γνώριζα θα απευθυνόμουν στον πρωθυπουργό. Είχα κάθε τρόπο να περιφρουρήσω την κυρία εισαγγελέα αν αναφέρονταν σε μένα. Και είμαι σίγουρος ότι ο πρωθυπουργός θα έπαιρνε τα μέτρα του – και το τονίζω ότι οι σχέσεις μας έχουν διαρραγεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντονής. Τέλος, επανέλαβε ο κ. Κοντονής ότι έχουν διακοπή οι πολιτικές του σχέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ Η δίκη συνεχίζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 7.11.2022.

