Μητσοτάκης: Στόχος μας να λειτουργήσει το 2023 μηχανισμός διάσωσης στα βουνά «Ήταν μία προσωπική μου δέσμευση όταν χάσαμε πρόωρα τον ορειβάτη μας Θεοφάνη Ερμή Θεοχαρόπουλο» έγραψε ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του στο Facebook «Η Ελλάδα αποκτά πλαίσιο για την εναέρια έρευνα και διάσωση στα βουνά της», το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την τραγωδία, τον περασμένο Φεβρουάριο, στα Τζουμέρκα με τον ορειβάτη Ερμή Θεοχαρόπουλο να ανασύρεται νεκρός. «Στόχος μας είναι ο μηχανισμός να λειτουργήσει εντός του 2023» συμπλήρωσε ο κ.Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook. Για τον άτυχο ορειβάτη, έγραψε τα εξής: «Ήταν μία προσωπική μου δέσμευση όταν χάσαμε πρόωρα τον ορειβάτη μας Θεοφάνη Ερμή Θεοχαρόπουλο. Και από χθες έγινε νόμος του κράτους, δίνοντας και το όνομα του Θεοφάνη Ερμή στις εξειδικευμένες δυνάμεις που θα επιχειρούν στα βουνά μας, σώζοντας ζωές». Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη «Από σήμερα, η Ελλάδα αποκτά πλαίσιο για την εναέρια έρευνα και διάσωση στα βουνά της, όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αναπτυγμένο ορεινό τουρισμό. Έναν μηχανισμό, με 6 βάσεις ετοιμότητας, που θα κινητοποιείται αμέσως στην περίπτωση κάποιου ατυχήματος, σε κάθε σημείο της επικράτειας. Στόχος μας είναι ο μηχανισμός να λειτουργήσει εντός του 2023. Ήταν μία προσωπική μου δέσμευση όταν χάσαμε πρόωρα τον ορειβάτη μας Θεοφάνη Ερμή Θεοχαρόπουλο. Και από χθες έγινε νόμος του κράτους, δίνοντας και το όνομα του Θεοφάνη Ερμή στις εξειδικευμένες δυνάμεις που θα επιχειρούν στα βουνά μας, σώζοντας ζωές. Υπερήφανος για την πρωτοβουλία μας. Αλλά και λυπημένος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν βρήκαν τη δύναμη να στηρίξουν αυτό το μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού, ανθρωπιάς και προόδου». Ειδήσεις σήμερα: Καμπούρης, με αγκώνες σε ορθή γωνία και… διπλά βλέφαρα ο άνθρωπος του 3.000 μ.Χ. «Με βίαζε στο δωμάτιο που κοιμόταν με τη μάνα μου» – Η ανατριχιαστική περιγραφή του 17χρονου από τα Πετράλωνα Τι προβλέπει το «χαλαρό» μοντέλο συνεργασίας με ιδιώτες γιατρούς για τον «Προσωπικό Γιατρό» BEST OF NETWORK 04.11.2022, 09:28 04.11.2022, 11:00 04.11.2022, 10:51 04.11.2022, 13:14 04.11.2022, 14:33 04.11.2022, 12:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )