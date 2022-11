Νέο παραλήρημα Ερντογάν: Κατηγόρησε την Ελλάδα στον Στόλτενμπεργκ ότι κλιμακώνει την ένταση «Θα ήταν χρήσιμο η Αθήνα να δεσμευτεί σε διάλογο με την Άγκυρα» είπε στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ «Η Ελλάδα κάνει τις επιθετικές ενέργειες», είπε στον γενικό γραμματεά του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η τουρκική προεδρία για τη συνάντησή τους στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρόεδρος της Τουρκίας κατηγόρησε την Ελλάδα, στη συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι ευθύνεται για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης. Είπε μάλιστα, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ότι θα ήταν χρήσιμο να ενθαρρυνθεί την Αθήνα για να δεσμευτεί σε διάλογο με την Άγκυρα. «Παζάρι» Ερντογάν για την ένταξη Σουηδίας-Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε σχετικά με την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ότι η Άγκυρα «δεν θα επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ παρά μόνο αφού ληφθούν τα αναγκαία μέτρα από τις δύο αυτές χώρες» «Ο πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε ότι ο ρυθμός και η στιγμή της διαδικασίας επικύρωσης (…) θα καθοριστούν από τα μέτρα που έχουν ακόμη να λάβουν οι χώρες αυτές» ανέφερε η τουρκική προεδρία στην ανακοίνωσή της. Η συνάντηση έγινε στην Κωνσταντινούπολη, κεκλεισμένων των θυρών για τους δημοσιογράφους. Ο Τούρκος πρόεδρος, που την Τρίτη θα υποδεχθεί στην Άγκυρα τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον, μπλοκάρει από τον Μάιο την ένταξη των δύο χωρών. Η Τουρκία κατηγορεί τη Φινλανδία και τη Σουηδία ότι προστατεύουν Κούρδους μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), οργανώσεων που η Άγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκρατικές. Προκειμένου η Τουρκία να άρει τις αντιρρήσεις της, οι τρεις χώρες υπέγραψαν ένα μνημόνιο στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, τον Ιούνιο, που αφορά κατά κύριο λόγο το αίτημα της Άγκυρας για την έκδοση υπόπτων. Ο Στόλτενμπεργκ «χαιρέτισε τα σημαντικά και συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ήδη λάβει οι δύο χώρες για να εφαρμόσουν το μνημόνιο και υπογράμμισε ότι η ένταξή τους θα ενίσχυε το ΝΑΤΟ», ανέφερε η Συμμαχία στη δική της ανακοίνωση. Χθες, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Στόλτενμπεργκ ζήτησε να γίνουν δεκτές στο ΝΑΤΟ η Σουηδία και η Φινλανδία ώστε «να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Ρωσία». Μέχρι σήμερα 28 από τα 30 μέλη του ΝΑΤΟ έχουν επικυρώσει την ένταξη που πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα. Μόνο η Τουρκία και η Ουγγαρία δεν έχουν δώσει το «πράσινο φως». Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας: «Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δέχθηκε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, οι επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας και το τριμερές μνημόνιο Τουρκίας-Σουηδίας-Φινλανδίας. Στη συνάντηση, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι ως αποτέλεσμα της διπλωματικής κίνησης που πραγματοποίησαν στο υψηλότερο επίπεδο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, ο διάδρομος σιτηρών άρχισε να λειτουργεί ξανά και ότι θα επικεντρωθούν στην παράταση της συμφωνίας την επόμενη περίοδο. Ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι είναι απαραίτητο να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστούν οι συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το συντομότερο δυνατό και να επιτευχθεί μια δίκαιη λύση. Κατά τη συνάντηση, στην οποία αναφέρθηκαν οι επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας, ο Πρόεδρος Erdoğan δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι αυτή που αυξάνει την ένταση στην περιοχή και ότι θα ήταν ωφέλιμο η Ελλάδα να ενεργήσει με κοινή λογική και να οδηγηθεί σε διάλογο. Ο Πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι ο ρυθμός και ο χρόνος της διαδικασίας για την επικύρωση του τριμερούς μνημονίου Τουρκίας-Σουηδίας-Φινλανδίας θα καθοριστεί από τα βήματα που θα λάβουν αυτές οι χώρες». Νέο κρεσέντο προκλητικότητας από τον Καλίν Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Τούρκου προέδρου με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν προχώρησε σε νέο κρεσέντο προκλητικότητας. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζήτησε η Ελλάδα να υποχωρήσει στα φυσικά της σύνορα, ώστε «να μην υπάρχει καμία απειλή από τα νησιά προς την Τουρκία», όπως υποστήριξε. «Εάν προχωρήσουν παραπέρα, θα συνεχίσουμε να απαντάμε σε αυτό το ερώτημα σε νομικό επίπεδο και σε άλλους τομείς. Εάν η Ελλάδα υποχωρήσει στα δικά της φυσικά σύνορα και έχει πολιτική προοπτική εντός των δικών της δυνάμεων, θα είναι προς όφελος της» τόνισε ο Καλίν. «Δεν μπορείτε να συγκρίνετε την Ελλάδα με την Τουρκία σε επίπεδο ισχύος. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η Ελλάδα να αποσυρθεί από τα φυσικά της σύνορα και στα πλαίσια της δικής της ισχύος να έχει την δική της πολιτική και στρατηγικό όραμα και να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία» συμπλήρωσε ο Καλίν. Επανερχόμενος στο θέμα των στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά, ο Καλίν είπε: «Το πιο σημαντικό θέμα είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Αυτό είναι παραβίαση των διεθνών συνθηκών. Παραβίαση των συνθηκών του 1923 και του 1949. Εμείς ήδη το κοινοποιήσαμε στον ΟΗΕ, αλλά και σε άλλους φορείς». «Είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα και κανένα νόμιμο βήμα εδώ. Η Ελλάδα ξεκάθαρα παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο. Αν όμως προχωρήσουν περισσότερο, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις απαραίτητες απαντήσεις στη βάση του νόμου αλλά και σε άλλο περιβάλλον» συνέχισε. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: Ποιοι είναι οι 4 νέοι συλληφθέντες – Σεκιουριτάς, εισοδηματίας, υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ Πρόκληση από τουρκική ακταιωρό: Παρενόχλησε Παραολυμπιονίκη κολυμβητή που εκπλήρωνε το τάμα του – Δείτε βίντεο Λιόσια: «Γάζωσαν» με 8 σφαίρες έμπορο και εξαφανίστηκαν με λευκό αγροτικό BEST OF NETWORK 04.11.2022, 18:22 04.11.2022, 16:50 04.11.2022, 10:51 04.11.2022, 13:14 04.11.2022, 20:59 04.11.2022, 17:11

