Οικονόμου: Η ανεργία έπεσε κατά 1,5% σε έναν χρόνο Κατά 83.545 άτομα αυξήθηκαν οι απασχολούμενοι, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Την υποχώρηση της ανεργίας κατά 1,5% και την αύξηση των απασχολούμενων κατά 83.545 άτομα μέσα σε ένα έτος, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ο κ. Οικονόμου ανέφερε συγκεκριμένα: «Με σχέδιο η ανεργία τον Σεπτέμβριο υποχώρησε στο 11,8%, έναντι 13,3% τον προηγούμενο Σεπτέμβριο & 17,4%, τον Ιούλιο του 2019. Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.149.663 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 83.545 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021 (+2,1%)», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. #Με_σχέδιο η ανεργία τον Σεπτέμβριο υποχώρησε στο 11,8%, έναντι 13,3% τον προηγούμενο Σεπτέμβριο & 17,4%, τον Ιούλιο του 2019. Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.149.663 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 83.545 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021 (+2,1%).@K_Hatzidakis— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) November 4, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Επίδομα Θέρμανσης: Όλη η απόφαση – Οι δικαιούχοι, τα εισοδηματικά κριτήρια, οι «βαθμοημέρες» ψύχους Maestro: Παπακαλιάτης και Ανδριολάτου στην πρώτη τους ερωτική σκηνήΒιασμός 12χρονης: Άνεργος και εισοδηματίας ο ένας από τους συλληφθέντες BEST OF NETWORK 03.11.2022, 18:13 04.11.2022, 07:24 03.11.2022, 10:45 04.11.2022, 08:57 04.11.2022, 08:54 03.11.2022, 12:00

