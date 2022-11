Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ βασισμένος μόνο σε ψέματα και ανυπόστατες φήμες, φτάνει στην απόλυτη πολιτική εξαθλίωση «Ο κ. Τσίπρας μιμείται τους ακραίους πολιτικούς στις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, οι οποίοι δεν σέβονται τη λαϊκή ετυμηγορία και δεν διστάζουν να πληγώσουν βαριά τους θεσμούς των χωρών τους», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται και πάλι σε επικίνδυνα για τη Δημοκρατία μας μονοπάτια. Χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο, βασισμένος μόνο σε ψέματα και ανυπόστατες φήμες, φτάνει στην απόλυτη πολιτική εξαθλίωση», τονίζει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας, αναφορικά με τις υποκλοπές. «Η ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας μας και το αδιάβλητο των εκλογικών διαδικασιών είναι ένα κεκτημένο της Μεταπολίτευσης, το οποίο οφείλουμε όλοι, πολιτικοί και πολίτες, να προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού. Κανείς, από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν διανοήθηκε να το αμφισβητήσει. Ο κ. Τσίπρας μιμείται τους ακραίους πολιτικούς στις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, οι οποίοι δεν σέβονται τη λαϊκή ετυμηγορία και δεν διστάζουν να πληγώσουν βαριά τους θεσμούς των χωρών τους», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Αναζητά απεγνωσμένα δικαιολογίες για την επερχόμενη ήττα του, φτάνοντας στο σημείο να θυσιάσει την ομαλότητα και τη νομιμότητα για να στήσει γραμμή προσωπικής του άμυνας. Όμως η πολιτική του αδυναμία οφείλεται στην πολιτική του ανεπάρκεια, στην ένδεια προτάσεων για τα υπαρκτά και τα μεγάλα που απασχολούν την πατρίδα και στον «τραμπισμό αλά γκρέκα» με τον οποίο πολιτεύεται», καταλήγει ο κ. Οικονόμου. Ειδήσεις σήμερα: Καμπούρης, με αγκώνες σε ορθή γωνία και… διπλά βλέφαρα ο άνθρωπος του 3.000 μ.Χ. «Με βίαζε στο δωμάτιο που κοιμόταν με τη μάνα μου» – Η ανατριχιαστική περιγραφή του 17χρονου από τα Πετράλωνα Τι προβλέπει το «χαλαρό» μοντέλο συνεργασίας με ιδιώτες γιατρούς για τον «Προσωπικό Γιατρό» BEST OF NETWORK 04.11.2022, 09:28 04.11.2022, 11:00 04.11.2022, 10:51 04.11.2022, 13:14 04.11.2022, 14:33 04.11.2022, 12:00

