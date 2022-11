Τουρκία: Από τη μία απειλές και από την άλλη έκκληση για διάλογο – Η απάντηση Μητσοτάκη Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, την ώρα που ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ζητάει διάλογο με την Ελλάδα γιατί «έχει το δίκαιο με το μέρος του» Παναγιώτης Σαββίδης 04.11.2022, 07:19 Μετά τον πύραυλο Tayfun, που σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να πλήξει και την Αθήνα, τουρκικά ΜΜΕ διερωτώνται τι είναι τα «καλά νέα» για τα οποία μίλησε την Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος και αφορούν τους νέους πυραύλους Cenk και Traveler που κατασκευάζονται κάτω από πλήρη μυστικότητα. «Μετά τη δοκιμή του βαλλιστικού πυραύλου Tayfun με βεληνεκές 561 χλμ, που προκάλεσε μεγάλο φόβο και πανικό στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος Ερντογάν έκανε λόγο για «καλά νέα» που αφορούν τους νέους πυραύλους Cenk και Traveler και θα ανακοινωθούν όταν έρθει η ώρα» γράφει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah. Πρόκειται για πυραυλικά συστήματα που βρίσκονται στη φάση επεξεργασίας υπό τον συντονισμό της προεδρίας της Αμυντικής Βιομηχανίας, η οποία επιβλέπει την ανάπτυξη όπλων εγχώριας παραγωγής, κάτω από πλήρη μυστικότητα. Η Sabah αφήνει να εννοηθεί πως θα πρόκειται για πυραύλους -ειδικά για τον Traveler- με μοναδικές τεχνολογίες που το βεληνεκές τους θα ξεπερνάει τα 561 χλμ του Tayfun, που -όπως γράφει- αποτελεί τον «εφιάλτη» της Ελλάδας. «Τα πυραυλικά έργα εκτελούνται με μεγάλη μυστικότητα. Για το λόγο αυτό δεν κοινοποιούνται πληροφορίες για τους πυραύλους. Όσον αφορά το Traveler, έγινε γνωστό πως μέχρι στιγμής έχει περάσει πολύ σημαντικά στάδια και οι εργασίες συνεχίζονται με επιτυχία. Θα πρόκειται για ένα πυραυλικό σύστημα με πρωτοποριακές τεχνολογίες και χωρίς προηγούμενο αντίστοιχο. Γίνονται προσπάθειες για περαιτέρω αύξηση της εμβέλειας των 561 χιλιομέτρων του Tayfun, του εφιάλτη της Ελλάδας» γράφει το δημοσίευμα. Η εφημερίδα αναφέρεται στους εγχώριους πυραύλους Yıldırım, με βεληνεκές 250 χλμ, Bora (280 χλμ) και ATMACA ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως παράκτιο αμυντικό σύστημα σε Αιγαίο- Εύξεινο Πόντο και Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με πληροφορίες. Από τη μία απειλές και από την άλλη έκκληση για διάλογο. Την ίδια ώρα Τούρκοι αξιωματούχοι συνεχίζουν τις ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας και από την άλλη ζητούν για διάλογο. Μετά τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, που δήλωσε προκλητικά πως: «η Αθήνα είναι μέσα στην εμβέλεια» του πυραύλου Tayfun, και την προειδοποίηση του υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου να μην τολμήσει η χώρα μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο «ούτε ένα μίλι», νέες απειλές εκτόξευσε την Πέμπτη και ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν. Μιλώντας για το θέμα των νησιών, ο Καλίν επανέλαβε το αίτημα της Τουρκίας για αποστρατικοποίησήτους, λέγοντας πως : «είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις απαραίτητες απαντήσεις στη βάση του νόμου αλλά και σε άλλους τομείς» χωρίς βέβαια να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί. «To πιο σημαντικό θέμα είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών με αποστρατιωτικοποιμένο καθεστώς. Η παραβίαση των συνθηκών του 1923 και του 1949. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα εδώ. Στο θέμα αυτό είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις απαραίτητες απαντήσεις στη βάση του νόμου αλλά και σε άλλους τομείς. Καταστρέψαμε την πίεση που μας άσκησαν όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις κινήσεις που κάναμε και τη συμφωνία που κάναμε με τη Λιβύη. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να εμφανιστεί εδώ μια απειλή για την Τουρκία από τα νησιά. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα το γνωρίζουν πολύ καλά» δήλωσε προκλητικά ο Καλίν, επιχειρώντας -για μία ακόμη φορά στη συνέχεια- να απαξιώσει την χώρα μας. «Η Ελλάδα δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία. Δεν έχει τέτοια δύναμη. Αν προσπαθήσει να πάρει άλλες δυνάμεις πίσω της, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Δεν γίνεται η Ελλάδα να πάρει αποτελέσματα από εδώ» δήλωσε. Την ίδια ώρα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, μιλάει εκ νέου για διάλογο με την Ελλάδα, ζητώντας να συνεχιστούν οι επαφές αντιπροσωπειών των δύο χωρών για τα ΜΟΕ. «Περιμένουμε εδώ και δύο χρόνια την τέταρτη συνάντηση που θα γίνει στην Άγκυρα. Κάποιοι φίλοι μας, κάποιοι από τους συμμάχους μας, μερικές φορές συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ, λένε να είμαστε υπέρ του διαλόγου, να ενθαρρύνουμε τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών. Ενώ εμείς λέμε “Μην το λέτε σε μας αυτό”. Εάν οι συνομιλητές μας μας πουν ότι ερχόμαστε αύριο, είναι καλοδεχούμενοι» δήλωσε, καταλήγοντας: «Αν με καλέσουν αύριο είμαι έτοιμος να πάω. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το διάλογο. Διότι εμείς εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας μας. Διότι έχουμε δίκιο. Και για αυτό είμαστε ισχυροί. Εμείς είμαστε έτοιμοι σε κάθε τραπέζι να συζητήσουμε τα θέματα». Η Αθήνα συνειδητά επιλέγει να μην ακολουθήσει τον «κατήφορο» των εμπρηστικών δηλώσεων Τούρκων αξιωματούχων, ενημερώνοντας ωστόσο τη διεθνή κοινότητα και αναπτύσσοντας περεταίρω ισχυρές συμμαχίες, που φαίνεται πως ενοχλούν την Άγκυρα. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα δήλωσε από το Βερολίνο την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απέδωσε την ακραία ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα και στην προσπάθειά του να αλλάξει την ατζέντα στην χώρα του. «Aν απαντούσα στις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων κάθε φορά που προκαλούν την Ελλάδα στα λόγια, νομίζω ότι δεν θα έκανα άλλη δουλειά. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανέξοδο ανταγωνισμό δηλώσεων. Οι θέσεις της Ελλάδος είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες. Έχουν διατυπωθεί πολλές φορές και δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο σε αυτό. Προτιμώ να συζητώ για τα ζητήματα τα οποία αφορούν περισσότερο την ελληνική οικονομία, για τον γεωστρατηγικό ρόλο της πατρίδος μας» δήλωσε ο πρωθυπουργός, καταλήγοντας: «Να σας πω και κάτι ακόμα: Αν και η Ελλάδα είχε παραπάνω από 85% πληθωρισμό, ίσως θα ήθελα κι εγώ να αλλάζω συνέχεια τη συζήτηση και να την κατευθύνω σε άλλους τομείς και σε άλλη θεματολογία». Ειδήσεις σήμερα: Τι προβλέπει το «χαλαρό» μοντέλο συνεργασίας με ιδιώτες γιατρούς για τον «Προσωπικό Γιατρό»Περισσότερες αποκαλύψεις από την πρώην ερωμένη του Χουάν Κάρλος: «Τηλεφωνούσε 10 φορές τη μέρα»Με 19 άτομα στο ίδιο κελί ο Βασίλης Παπαθεοδώρου Παναγιώτης Σαββίδης 04.11.2022, 07:19 Best of Network 03.11.2022, 18:13 04.11.2022, 07:24 03.11.2022, 10:45 03.11.2022, 14:15 03.11.2022, 14:14 03.11.2022, 15:56

