Χερσώνα: Προσποιείται υποχώρηση η Ρωσία;

Την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου «το συντομότερο δυνατό» προλόγισε χθες αξιωματούχος διορισθείς από τους Ρώσους στην περιοχή, όπου είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες επιχείρηση απομάκρυνσης των αμάχων.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα υπήρχαν αναφορές ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν τη δυτική όχθη του ποταμού, με κάποιους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι η απόσυρση είχε ήδη ξεκινήσει. Η ουκρανική πλευρά είχε σπεύσει ωστόσο να δηλώσει ότι δεν διέκρινε κάτι τέτοιο. Επίσης η Ρωσία είχε διαψεύσει την αναφορά ότι οι δυνάμεις της σχεδίαζαν να αποσυρθούν από την περιοχή.

Χθες ωστόσο ο αναπληρωτής διοικητής της ρωσικής διοίκησης της Χερσώνας Κιρίλ Στρεμοούσοφ, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι «Solovyov Live», ένα φιλοκρεμλινικό διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης, δήλωσε: «Πιθανότατα οι μονάδες μας, οι στρατιώτες μας, θα φύγουν για την αριστερή (ανατολική) όχθη».

Η Ουκρανία εμφανίζεται επιφυλακτική στις αναφορές για απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων φοβούμενη ότι η Μόσχα θα μπορούσε να στήνει παγίδα και να προσποιείται ότι αποσύρθηκε από τμήμα της περιοχής της Χερσώνας.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι εκδήλωση συγκεκριμένης πρόκλησης, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι οικισμοί είναι εγκαταλελειμμένοι, ότι είναι ασφαλές να μπεις σε αυτούς, ενώ ετοιμάζονται για οδομαχίες», όπως το έθεσε η εκπρόσωπος της νότιας στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανίας, Ναταλίγια Γκουμενιούκ

«Συνεχίζουμε να πολεμάμε, προς την κατεύθυνση της Χερσώνας, παρά το γεγονός ότι ο εχθρός προσπαθεί να μας πείσει ότι εγκαταλείπουν τους οικισμούς και δημιουργούν το αποτέλεσμα μιας ολικής εκκένωσης».

Πάντως ο Στρεμοούσοφ δεν θεωρείται αξιόπιστη πηγή. «Ο Στρεμοούσοφ είναι μια αναξιόπιστη πηγή που προχωράει συνεχώς σε αντιφατικές δηλώσεις και δίνει συναισθηματικές απαντήσεις για τα γεγονότα. Έτσι οι δημόσιες δηλώσεις του μπορεί να θολώνουν από προσωπικούς φόβους ότι θα χάσει τη θέση του στην κατοχική κυβέρνηση», αναφέρουν οι αναλυτές του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου.

Στο πεδίο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του think tank, οι ρωσικές δυνάμεις προετοιμάζουν εναλλακτικές θέσεις στην αριστερή (ανατολική) όχθη του Δνείπερου, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν θα πολεμήσουν για την πόλη της Χερσώνας. Επίσης, δημιουργούν αμυντικές θέσεις βορειοδυτικά της πόλης της και μεταφέρουν επιπλέον δυνάμεις εκεί, παρά τη δήλωση του Στρεμοούσοφ.

Ορισμένες «ελίτ» μονάδες των ρωσικών δυνάμεων, όπως οι αλεξιπτωτιστές-αερομεταφερόμενες δυνάμεις και το ναυτικό πεζικό, φέρεται να συνεχίζουν να επιχειρούν στη δεξιά (δυτική) όχθη του Δνείπερου. Εάν αυτές οι μονάδες αποσυρθούν πλήρως από τη βόρεια περιφέρεια Χέρσωνα, αυτή η εξέλιξη θα ήταν σαφέστερη ένδειξη ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα πολεμήσουν για την πόλη της Χερσώνας ή τους οικισμούς στη δεξιά όχθη, εξηγούν οι αναλυτές του αμερικανικού think tank.

Ωστόσο, με βάση τις δηλώσεις Στρεμοούσοφ, οι αναλυτές δεν αποκλείουν να σημειωθούν μάχες για την πόλη. Ο Στρεμοούσοφ υπονόησε ότι είναι πιθανό να πολεμήσει στην πόλη της Χερσώνας και στη βόρεια περιφέρεια τις επόμενες δύο εβδομάδες, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι αναμένει κάποιες μάχες για την πόλη παρά τα σχόλιά του για απόσυρση.

