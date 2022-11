Twitter: Ξεκινούν οι απολύσεις

Τις απολύσεις εργαζομένων ξεκινάει σήμερα, Παρασκευή, η εταιρεία Twitter, όπως έκανε γνωστό σε - της προς τους υπαλλήλους της.

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, που ολοκλήρωσε την συμφωνία για την εξαγορά της πλατφόρμας την προηγούμενη εβδομάδα, σχεδιάζει να περικόψει το μισό εργατικό δυναμικό του Twitter, υλοποιώντας τα σχέδια για τη μείωση του κόστους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που απέκτησε έναντι 44 δισ. δολ. τον περασμένο μήνα, αναφέρουν πηγές του -.

«Σε μια προσπάθεια να θέσουμε το Twitter σε έναν υγιή δρόμο, θα περάσουμε από τη δύσκολη διαδικασία μείωσης του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού μας την Παρασκευή», ανέφερε η διοίκηση του Twitter στο - εστάλη στους εργαζόμενους. «Αναγνωρίζουμε ότι αυτό θα επηρεάσει έναν αριθμό ατόμων που έχουν πολύτιμη συνεισφορά στο Twitter, αλλά αυτή η ενέργεια είναι δυστυχώς απαραίτητη για να διασφαλιστεί η επιτυχία της εταιρείας στο μέλλον».

Η εταιρεία θα ενημερώσει το προσωπικό που επηρεάζεται την Παρασκευή στις 9 π.μ. ώρα Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με το σημείωμα. Εν μέσω των απολύσεων, το Twitter σχεδιάζει να κλείσει προσωρινά τα γραφεία και να αναστείλει τα διαπιστευτήρια «για να διασφαλίσει την ασφάλεια κάθε υπαλλήλου, καθώς και τα συστήματα Twitter και τα δεδομένα πελατών», ανέφερε το σημείωμα.

Has it already started? Happy layoff eve! pic.twitter.com/0AcaQjGJvm

— Rumman Chowdhury (@ruchowdh) November 4, 2022