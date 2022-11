Γεωργιάδης: Σε λειτουργία το App του e-katanalotis.gov.gr – Οι τιμές ενός προϊόντος με το πάτημα ενός κουμπιού

«Το «Καλάθι του νοικοκυριού» λειτουργεί πλέον κανονικά και στο App του e-katanalotis.gov.gr με το πάτημα απλώς ενός κουμπιού στο κινητό σας. Κάθε εβδομάδα σε όλα τα προϊόντα θα αναγράφεται και η τιμή του ίδιου προϊόντος την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι όλοι μαζί θα το βλέπουμε». Το «Καλάθι του νοικοκυριού» λειτουργεί πλέον κανονικά και στο App του https://t.co/n1SQywTGjZ με το πάτημα απλώς ενός κουμπιού στο κινητό σας. Κάθε εβδομάδα σε όλα τα προϊόντα θα αναγράφεται και η τιμή του ίδιου προϊόντος την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι όλοι μαζί θα το βλέπουμε— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 5, 2022 Αυτό σημειώνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Open σημείωσε ότι «περιμένει μεγαλύτερη συμμετοχή από τη βιομηχανία» στο καλάθι και ανέφερε ότι θα έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους των πολυεθνικών την προσεχή εβδομάδα. Στο μεταξύ, ο υφυπουργός Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Αντέννα υπογραμμίζει ότι έρχονται αλλαγές στην σήμανση και ετοιμάζεται «ειδικό καλάθι». Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι είναι ένα από τα κυβερνητικά μέτρα για την στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας και πως στο «καλάθι» είναι τα πιο οικονομικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ, ενώ υποστήριξε πως ανέρχεται σε πάνω από 100% η αύξηση των πωλήσεων τις τελευταίες ημέρες στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» κάθε αλυσίδας. Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά όχι μόνο για τα προϊόντα στο «καλάθι» αλλά και για τα υπόλοιπα προϊόντα για κρούσματα αισχροκέρδειας, ενώ κάλεσε τους πολίτες να κάνουν έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis, πριν κάνουν τα ψώνια τους. Απαντώντας σε ερωτήματα, ο κ. Παπαθανάσης, διευκρίνισε πως θα υπάρξει τροποποίηση στην σήμανση, ώστε να είναι πιο εμφανή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» κάθε αλυσίδας, ενώ θα υπάρχει σήμανση με όλα τα προϊόντα του «καλαθιού» στην είσοδο κάθε καταστήματος. Ακόμη, σημείωσε πως θα υπάρξει «καλάθι» με προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ανέφερε, ενώ υποστήριξε πως πλέον στα «καλάθια» κάθε αλυσίδας, τα προϊόντα είναι μοιρασμένα 50%-50% σε ιδιωτικής ετικέτας και επώνυμα αγαθά. Συνομιλώντας με μικρομεσαίους επαγγελματίες και ανθρώπους της αγοράς, είπε πως η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις επιχειρήσεις, όπως αυτές της εστίασης. «Υπάρχει στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Υπάρχει στήριξη στους πιο ευάλωτους, με διάφορα μέτρα, όπως το έκτακτο επίδομα», είπε ο κ. Παπαθανάσης, επαναλαμβάνοντας πως «κατανοούμε την αγωνία των επιχειρηματιών και των πολιτών για τους λογαριασμούς ρεύματος. Το 90% από τα υπερέσοδα των εταιρειών θα φορολογηθούν» και όπως είπε, θα συνεχιστεί η στήριξη που ουσιαστικά «μηδενίζει» την ρήτρα αναπροσαρμογής από τους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στο “καλάθι του νοικοκυριού” προστίθενται πολλά επώνυμα προϊόντα Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο υπεύθυνος της πλατφόρμας e-katanalotis, Γιάννης Δοξαράς, στην οποία, όπως είπε, περιλαμβάνονται 1.400 προϊόντα, οι τιμές των οποίων λαμβάνονται με απευθείας σύνδεση από τα συστήματα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Σε ότι αφορά το «περιεχόμενο» του «καλαθιού του νοικοκυριού», ο κ. Δοξαράς είπε «Βλέπουμε ότι τις πρώτες δύο ημέρες μπήκαν και άλλοι προμηθευτές. Είδαμε σούπερ μάρκετ που το καλάθι του, από το 90% προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που είχε, μειώθηκε στο 60% το ποσοστό, προφανώς μετά και τις παρατηρήσεις καταναλωτών και προστέθηκαν πολλά επώνυμα προϊόντα». Ειδήσεις σήμερα: Τραγωδία στο Σουφλί: Νεκροί ηλικιωμένοι μετά από φωτιά σε μονοκατοικία – Κατέρρευσε η στέγη και εγκλωβίστηκαν Στην Ευελπίδων η οικογένεια του 17χρονου στη Μάνδρα – Είχε ίχνη κακοποίησης στο σώμα Σε τρεις φάσεις η κακοκαιρία Eva: Πότε θα χτυπηθούν Αττική και Θεσσαλονίκη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )