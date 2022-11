Δένδιας: Η Τουρκία επιχειρεί τον εκφοβισμό της ελληνικής κοινωνίας και κυβέρνησης

Για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας απέναντι στην Ελλάδα μίλησε ο Νίκος Δένδιας, σε συνάντευξη που παραχώρησε στον ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό «Rai» και τη δημοσιογράφο Ελιζαμπέττα Καζαλόττι. «Εάν επιτρέπεται κάθε χώρα να θυματοποιείται από μία μεγαλύτερη χώρα δίπλα της που για οποιοδήποτε λόγο ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο όπως της αρέσει, τότε τα φαινόμενα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία απλώς θα πολλαπλασιάζονται» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών. Ακολουθούν σημεία της συνέντευξής του ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μετά από ένα σύντομο ταξίδι στο Κίεβο, μέσα στα ερείπια ενός καταφυγίου, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, απευθύνει έκκληση με αυτά τα λόγια προς τη διεθνή κοινότητα, τονίζοντας τους κινδύνους μιας νέας σύγκρουσης στην Ευρώπη. Υπουργέ, η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αυξάνεται επικίνδυνα; Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Από την τουρκική πλευρά εκτοξεύονται διάφορες απειλές εναντίον της Ελλάδας, είτε απειλές της μορφής, «θα έρθουμε νύχτα» ή απειλές της μορφής, «ο καινούριος μας πύραυλος μπορεί να χτυπήσει την Αθήνα». Επιχειρείται από την τουρκική πλευρά ένας εκφοβισμός και της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής κυβέρνησης. Φοβάμαι ότι πλέον δημιουργείται μια διαρκής στάση αμφισβήτησης όχι μόνο κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συνολικά ενός τρόπου αντιμετώπισης των σχέσεων μεταξύ των χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία στην αρχική φάση της κρίσης στη Συρία αντιμετώπισε με έναν πολύ καλό τρόπο τα μεταναστευτικά ρεύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως η Ελλάδα, το αναγνώρισαν. Από εκεί και πέρα όμως αυτό το οποίο συνέβη τον Μάρτη του 2020 ήταν παντελώς απαράδεκτο. Και τι συνέβη; Η Τουρκία, έχοντας περάσει πια σε μια άλλη φάση, και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, απολύτως αποδεδειγμένο, ώθησε χιλιάδες ανθρώπους στα ελληνικά, άρα τα ευρωπαϊκά σύνορα, προσπαθώντας να εκβιάσει την είσοδό τους στην Ευρώπη και να πετύχει υποχωρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σειρά θεμάτων που αφορούσαν την ίδια. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπουργέ, η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με τη Λιβύη για τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και απειλεί να περάσει στην πράξη. Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Η Τουρκία έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα πρωτοφανές νομικό προηγούμενο, υπογράφοντας με τη Λιβύη μία συμφωνία για τις οικονομικές τους ζώνες. Για να σας το πω με ένα παράδειγμα, θα ήταν το ίδιο σαν η Ελλάδα να υπέγραφε μία συμφωνία με την Τυνησία αγνοώντας ότι η Σικελία και η Μάλτα είναι στη μέση. Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί. Η στήριξη της Ιταλίας προς την Ελλάδα έχει για την Ελλάδα ιδιαίτερα μεγάλη σημασία γιατί η Ιταλία είναι μια γειτονική χώρα. Και επίσης η Ιταλία όντας μια μεγάλη χώρα έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στη Λιβύη και στη βόρειο Αφρική. Αυτή τη στιγμή ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας είναι ένας γνωστός φίλος της χώρας μου, αλλά επίσης και ένας Ευρωπαίος πολιτικός. Μας δίνει την ελπίδα μίας περαιτέρω αύξησης του ενδιαφέροντος της Ιταλίας στα προβλήματα της Μεσογείου, στα προβλήματα της βόρειας Αφρικής με ευρωπαϊκό μανδύα. Ειδήσεις σήμερα: Κακοκαιρία EVA: Συναγερμός για τις καταιγίδες που έρχονται – Πού και πότε θα χτυπήσουν Γιάννης Αντετοκούνμπο, NBA: Με triple double «υπέγραψε» το ιστορικό (8/8) ξεκίνημα των Μπακς Ο Κάρολος και ο Γουίλιαμ έβριζαν τον Τραμπ για τα tweets που έκανε εναντίον της Κέιτ Μίντλετον

