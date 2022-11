Ελληνοτουρκικά: Μέσω… ΝΑΤΟ οι προκλήσεις του Ερντογάν – Παζάρια για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας Παζάρια για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας – Fake news κατά της Ελλάδας και προκλήσεις Καλίν – «Ράπισμα» της Frontex στην Άγκυρα για επεισόδιο ανοιχτά της Σάμου Σε ένα νέο κρεσέντο προκλητικότητας με θέα το Βόσπορο επιδόθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γεγονός καθόλου πρωτότυπο, αν δεν βρισκόταν δίπλα του, για τις ανάγκες της αναμνηστικής φωτογραφίας, με αφορμή την επίσκεψή του στη γειτονική χώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. Ο κ. Στόλτενμπεργκ βρέθηκε για δύο διαδοχικές ημέρες στη γείτονα, με αποστολή την απόσπαση μιας θετικής απάντησης στο αίτημα ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία από τα αντιδρώντα μέλη της, με πρώτη την Τουρκία, αποχωρώντας, ωστόσο, από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς το πολυπόθητο «ναι» στις βαλίτσες του. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co43oahyuhgp) Και αυτό, γιατί η Άγκυρα δε φαίνεται διατεθειμένη να διευκολύνει τις δύο χώρες να ενταχθούν στο Βορειοατλαντικό πλαίσιο χωρίς να εκμαιεύσει όσο το δυνατόν περισσότερα, προς ίδιον όφελος. Από τα «ανατολίτικα παζάρια» του Τούρκου Προέδρου δεν απουσίασαν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, εξέλιξη καθόλα αναμενόμενη, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υποστηρίζει, ενώπιον του Γ. Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι «θα ήταν χρήσιμο η Αθήνα να δεσμευτεί σε διάλογο με την Άγκυρα». Επιπρόσθετα, παρόντος του κ. Στόλτενμπεργκ, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ της διευθέτησης των διαφόρων Ελλάδας – Τουρκίας σε ημέρες οξείας τουρκικής προκλητικότητας και τότε, ο Τούρκος Πρόεδρος διαπίστωνε ακόμη πως «η Ελλάδα κάνει τις επιθετικές ενέργειες», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η τουρκική προεδρία για τη συνάντησή τους στην Κωνσταντινούπολη. Fake news από τον Ερντογάν Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Τουρκίας κατηγόρησε την Ελλάδα, στη κατ’ ίδιαν συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι ευθύνεται για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης, αντιστρέφοντας δηλαδή σε απόλυτο βαθμό την πραγματικότητα. Είπε μάλιστα, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ότι θα ήταν χρήσιμο να ενθαρρυνθεί η Αθήνα για να δεσμευτεί σε διάλογο με την Άγκυρα. Μένοντας σταθερά προσανατολισμένος στην έγκριση της διαδικασίας ένταξης των δυο σκανδιναβικών χωρών, αλλά και βουβός απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις του κ. Ερντογάν για την Ελλάδα, μολονότι αυτές εκτοξεύονται ευθέως από ένα μέλος της ίδιας πτέρυγας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας προς ένα άλλο μέλος αντίστοιχα, ο Γ. Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε, μέσω Twitter. «Υπέροχο που έχω φιλοξενηθεί από τον Πρόεδρο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο για τον ζωτικό του ρόλο στη διασφάλιση της συνέχισης της συμφωνίας για τα σιτηρά» ανέφερε ο ΓΓραμματέας του ΝΑΤΟ και συζητήσαμε επίσης την οριστικοποίηση της ιδιότητας μέλους της Σουηδίας ναι της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που θα κάνει τη Συμμαχία μας ισχυρότερη», κατέληξε. Μπλόκο στην ένταξη Σουηδίας-Φινλανδίας Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε σχετικά με την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ότι η Άγκυρα «δεν θα επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ παρά μόνο αφού ληφθούν τα αναγκαία μέτρα από τις δύο αυτές χώρες». «Ο πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε ότι ο ρυθμός και η στιγμή της διαδικασίας επικύρωσης (…) θα καθοριστούν από τα μέτρα που έχουν ακόμη να λάβουν οι χώρες αυτές» ανέφερε η τουρκική προεδρία στην ανακοίνωσή της, προσβλέποντας στο να μακρύνει τη λίστα με τα αντισταθμιστικά οφέλη που επιθυμεί σε αντάλλαγμα της υπογραφής της. Πάντως, ο Τούρκος πρόεδρος, που την Τρίτη θα υποδεχθεί στην Άγκυρα τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον, μπλοκάρει από τον Μάιο την ένταξη των δύο χωρών. Ειδικότερα, η Τουρκία κατηγορεί τη Φινλανδία και τη Σουηδία ότι προστατεύουν Κούρδους μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), οργανώσεων που η Άγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκρατικές. Σημειωτέον ότι η Τουρκία για να άρει τις όποιες αντιρρήσεις της, οι τρεις χώρες υπέγραψαν ένα μνημόνιο στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, τον Ιούνιο, που αφορά κατά κύριο λόγο το αίτημα της Άγκυρας για την έκδοση υπόπτων. Ο Στόλτενμπεργκ «χαιρέτισε τα σημαντικά και συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ήδη λάβει οι δύο χώρες για να εφαρμόσουν το μνημόνιο και υπογράμμισε ότι η ένταξή τους θα ενίσχυε το ΝΑΤΟ», ανέφερε η Συμμαχία στη δική της ανακοίνωση. Επιπλέον, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Στόλτενμπεργκ ζήτησε να γίνουν δεκτές στο ΝΑΤΟ η Σουηδία και η Φινλανδία ώστε «να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Ρωσία». Μέχρι σήμερα 28 από τα 30 μέλη του ΝΑΤΟ έχουν επικυρώσει την ένταξη που πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα. Μόνο η Τουρκία και η Ουγγαρία δεν έχουν δώσει το «πράσινο φως». Στο χορό των προκλήσεων και ο Καλίν Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Τούρκου προέδρου με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν προχώρησε σε νέο κρεσέντο προκλητικότητας. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζήτησε η Ελλάδα να υποχωρήσει στα φυσικά της σύνορα, ώστε «να μην υπάρχει καμία απειλή από τα νησιά προς την Τουρκία», όπως υποστήριξε. «Εάν προχωρήσουν παραπέρα, θα συνεχίσουμε να απαντάμε σε αυτό το ερώτημα σε νομικό επίπεδο και σε άλλους τομείς. Εάν η Ελλάδα υποχωρήσει στα δικά της φυσικά σύνορα και έχει πολιτική προοπτική εντός των δικών της δυνάμεων, θα είναι προς όφελος της» τόνισε ο Καλίν, ο οποίος παρατήρησε ότι δεν μπορεί να συγκριθούν Αθήνα και Άγκυρα σε επίπεδο ισχύος, καθώς εκτιμά ότι η Τουρκία υπερτερεί ημών. Μάλιστα, ο γνωστός ως εξ’ απορρήτων σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν αναφέρθηκε και στο θέμα των στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά, λέγοντας πως «το πιο σημαντικό θέμα είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Αυτό είναι παραβίαση των διεθνών συνθηκών. Παραβίαση των συνθηκών του 1923 και του 1949. Εμείς ήδη το κοινοποιήσαμε στον ΟΗΕ, αλλά και σε άλλους φορείς». «Ράπισμα» από τη Frontex Παρά το νέο κρεσέντο προκλητικότητας, απάντηση στις τουρκικές αιτιάσεις δόθηκε με κατηγορηματικό τρόπο από πλευράς της Frontex, καθώς ιταλικό σκάφος της ανέφερε ότι η τουρκική ακταιωρός που έστρεψε τα όπλα σε σκάφος του ελληνικού Λιμενικού, κινήθηκε μέσα σε ελληνική περιοχή έρευνας και διάσωσης. Η αναφορά της Frontex σχετίζεται με επεισόδιο που επιχείρησε να προκαλέσει η Άγκυρα στα ανοιχτά της Σάμου κατά την επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, όταν τουρκική ακταιωρός έστρεψε τα όπλα σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Η Frontex σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, χαρακτηρίζει το περιστατικό ως ιδιαίτερά σοβαρό και προχωρά σε ανεξάρτητη έρευνα, μετά από αναφορά του πληρώματος του ιταλικού σκάφους, που ήταν παρών στο επεισόδιο και δικαιώνει τη θέση της Ελλάδας. Στην επίσημη αναφορά του, το πλήρωμα του ιταλικού σκάφους αναφέρει ξεκάθαρα ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στην ελληνική περιοχή έρευνας και διάσωσης (SAR). Πλακιωτάκης: Η Άγκυρα θέλει να «προκαλέσει επεισόδιο» Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης εξακόντισε βέλη κριτικής κατά της Άγκυρας, σημειώνοντας πως «μέσα σ’ ένα 24ωρο, αφενός η Τουρκία εξακολουθεί να επιτρέπει στα κυκλώματα των αδίστακτων διακινητών να στέλνουν συνανθρώπους μας στο θάνατο, με την Ελλάδα να σώζει όσο περισσότερους μπορεί και αφετέρου, σκάφος της Τουρκικής ακτοφυλακής, προκαλεί, εισερχόμενο στα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα, επιθυμώντας ίσως να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο». «Τα στελέχη του Λιμενικού αντέδρασαν με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να σώζει ζωές, χωρίς να παρασυρθεί στα παιχνίδια που επιδιώκει η Τουρκία στο Αιγαίο», κατέληξε ο Υπουργός. Πρόκληση και στο τάμα Η δίχως όριο προκλητική συμπεριφορά της Άγκυρας δεν σεβάστηκε ούτε την ανάγκη του Παραολυμπιονίκη κολυμβητή Χαράλαμπου Ταϊγανίδη να εκπληρώσει το τάμα του, αφού τουρκική ακταιωρός παραβίασε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, τα ελληνικά χωρικά ύδατα και για λίγα μίλια ακολουθούσε στενά τον Παραολυμπιονίκη. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co43y4ixpzt5) Σημειώνεται ότι το τάμα αφορούσε την κάλυψη της απόστασης από τη Ρόδο μέχρι την ιερά μονή Πανορμίτη της Σύμης κολυμπώντας, καθώς ο αθλητής έθεσε ως στόχο να διανύσει τα 25 μίλια, προκειμένου να παραδώσει το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Μεξικό, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, στο πλευρό του Παραολυμπιονίκη βρισκόταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καπελλάκης και ο χρυσός Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, αλλά και… η τουρκική ακταιωρός, «συμβολίζοντας» την τουρκική προκλητικότητα. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: Προπονητής ποδοσφαίρου ο τρίτος συλληφθείς – Το προφίλ του 55χρονου Καιρός-Κακοκαιρία «EVA»: Περιορίστε τις μετακινήσεις – Ισχυρή σύσταση από την Πυροσβεστική Έλον Μασκ: «Σφαγή» στο Twitter – Χιλιάδες απολύσεις μέσω e-mail BEST OF NETWORK 04.11.2022, 18:22 05.11.2022, 08:34 04.11.2022, 10:51 04.11.2022, 13:14 04.11.2022, 20:59 04.11.2022, 17:11

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )